ЛЁГТИНГ (LOGTING)

Лёгтинг - однопалатный парламент Фарерских островов. Один из трех старейших норвежских Тингов наряду с парламентами острова Мэн и Исландии и один из старейших в Европе.

Впервые тинг на Фарерских островах упоминается в «Саге о Фарерцах» как место, где встретились вожди Сигмунд Брестиссон и Транд с Гаты. Эпоха викингов на Фарерских островах кончилась в 1035 году, когда Транд с Гаты умер и острова перешли под власть норвежского короля Магнуса I . Тем не менее, Фарерские острова оставались самоуправляемым обществом в течение еще полутора веков.

Статус Фарерских островов изменился при короле Магнусе VI , который распространил в 1274 году норвежский Земский закон на Фарерские острова. Норвежский тинг стал собранием представителей местных тингов, в соответствии с этим лёгтинг сохранил только судебную власть.

В 1380 году Фарерские острова, вместе с Норвегией, попали под власть Дании, но острова сохранили свой особый статус. Лёгтинг сохранял определенное влияние на законодательную власть и администрацию островов до введения абсолютной монархии в Дании 1660 году при Фридрихе III. С этого времени влияние и авторитет лёгтинга падал. В итоге он был упразднен в 1816, но вновь открыт в 1852 году.

Автор статьи: Перепечкин К. В.