ЛЕГАТ

В католической церкви — уполномоченные лица папы. Легаты различаются по своим полномочия.

Легаты, имеющие сан архиепископа, имеющие длительные полномочия и представляющие интересы папы в отдаленных от Рима областях называются викариями. Легаты, часто обладавшие статусом и полномочиями архиепископов, составляли последним значительную конкуренцию, стремясь вершить по своему усмотрению суд и участвовать в разделе доходов архиепископства.

Поэтому архиепископы старались всеми силами не допустить приезда папских легатов в подчиненные церковные провинции. В XIII в. была разработана классификация легатов, которых разделили на назначенных легатов и легатов по должности (архиепископы Арлья, Кентербери, Праги и Зальцбурга).

В XVI в. постановлением Тридентского собора легаты были официально лишены всех полномочий, кроме дипломатических. Позже во многих странах вместо временных представителей папы, легатов, появляются представители постоянные — папские нунции .

Иллюстрации:

Папский легат Джованни Андреа Аркетти.

Автор статьи: Г. А. Шмидт