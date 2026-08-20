ЛЕГАСПИ МИГЕЛЬ ЛОПЕС ДЕ
ЛЕГАСПИ МИГЕЛЬ ЛОПЕС ДЕ - испанский мореплаватель, губернатор и генерал-капитан Филиппин.
Выходец из дворянской семьи, в молодости, видимо, обучался мореплаванию, затем уехал в Новый Свет, разбогател, занимал муниципальные должности в Мехико. Пожалован титулом аделантадо и назначен руководителем флотилии, отплывшей 21 ноября 1564 года из Мексики с целью колонизации Филиппин (фактически флотилию вёл А. де Урданета). Посетив Маршалловы и Марианские острова, Легаспи в феврале 1565 года достиг острова Самар, в апреле - острова Себу, где основал первые испанские поселения на Филиппинах. В ходе экспедиции Легаспи в 1565 году впервые проложен путь из Азии в Америку.
К 1572 году испанцы под руководством Легаспи обследовали прибрежные районы крупнейших островов в северной и центральной части Филиппинского архипелага и закрепились на них. Избегал военных столкновений с населением островов, пытался утвердить испанское господство путём заключения договоров о дружбе с местными правителями. Основал несколько католических миссий, обративших в христианство значительную часть филиппинских племён.
Легаспи способствовал организации торговли с соседними странами, особенно с Китаем. Донесения Легаспи Филиппу II - ценный источник по истории Филиппин.