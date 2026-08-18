ЛЕГАЛЬНОСТЬ

ЛЕГАЛЬНОСТЬ (от лат. legalis – за­кон­ный), су­ще­ст­во­ва­ние об­ще­ст­вен­ных от­но­ше­ний, про­це­дур, ин­сти­ту­тов на за­кон­ных ос­но­ва­ни­ях, на ус­ло­ви­ях, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном.

Легальность про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся не­ле­галь­но­сти (за­пре­щён­ное, су­ще­ст­вую­щее во­пре­ки за­ко­ну). За дей­ст­вия, за­пре­щён­ные за­ко­ном (не­ле­галь­ные), ус­та­нав­ли­ва­ет­ся юри­дическая от­вет­ст­вен­ность (например, в РФ за­пре­ще­но соз­да­ние об­ще­ст­вен­ных объ­е­ди­не­ний, це­ли или дей­ст­вия ко­то­рых на­прав­ле­ны на осу­ще­ст­в­ле­ние эк­ст­ре­ми­ст­ской дея­тель­но­сти).

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