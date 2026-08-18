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ЛЕГАЛЬНОСТЬ
ЛЕГАЛЬНОСТЬ (от лат. legalis – законный), существование общественных отношений, процедур, институтов на законных основаниях, на условиях, предусмотренных законом.
Легальность противопоставляется нелегальности (запрещённое, существующее вопреки закону). За действия, запрещённые законом (нелегальные), устанавливается юридическая ответственность (например, в РФ запрещено создание общественных объединений, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности).
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