ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ - узаконение, придание юридической силы, разрешение деятельности учреждения или предприятия.

1) В со­от­вет­ст­вии с гражданским за­ко­но­да­тель­ст­вом юри­дическое ли­цо, пра­во соб­ст­вен­но­сти и другие вещ­ные пра­ва на не­дви­жи­мые ве­щи, ог­ра­ни­че­ния этих прав, их воз­ник­но­ве­ние, пе­ре­ход и пре­кра­ще­ние под­ле­жат государственной ре­гист­ра­ции. В не­ко­то­рых слу­ча­ях на­ря­ду с государственной ре­ги­ст­ра­ци­ей тре­бу­ет­ся специальная ре­ги­ст­ра­ция отдельных ви­дов иму­ще­ст­ва. Государственная (специальная) ре­ги­ст­ра­ция яв­ля­ет­ся сред­ст­вом ле­га­ли­за­ции.

2) От­мы­ва­ние до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тём, - при­да­ние пра­во­мер­но­го ви­да вла­де­нию, поль­зо­ва­нию или рас­по­ря­же­нию де­неж­ны­ми сред­ст­ва­ми или иным иму­ще­ст­вом, по­лу­чен­ны­ми в ре­зуль­та­те со­вер­ше­ния пре­сту­п­ле­ния. Та­кая Легализация - пре­сту­п­ле­ние в сфе­ре эко­но­мической дея­тель­но­сти. В УК РФ за­кре­п­ле­ны 2 са­мо­сто­ятельных со­ста­ва: легализация (от­мы­ва­ние) де­неж­ных средств или ино­го иму­ще­ст­ва, при­об­ре­тён­ных другими ли­ца­ми пре­ступ­ным пу­тём (статья 174), и легализация (от­мыва­ние) де­неж­ных средств или ино­го иму­ще­ст­ва, при­об­ре­тён­ных ли­цом в ре­зуль­та­те со­вер­ше­ния им пре­сту­п­ле­ния (там же).

Ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вые ас­пек­ты борь­бы с легализацией пре­ступ­ных до­хо­дов пре­ду­смот­ре­ны в Кон­вен­ции об от­мы­ва­нии, вы­яв­ле­нии, изъ­я­тии и кон­фи­ска­ции до­хо­дов от пре­ступ­ной дея­тель­но­сти (1990 год; ра­ти­фи­ци­ро­ва­на РФ 28 мая 2001 года). В раз­ви­тие по­ло­же­ний кон­вен­ции в РФ при­нят Фе­де­раль­ный за­кон «О про­ти­во­дей­ст­вии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тём, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» (2001 год). При­ня­та так­же Кон­вен­ция Со­ве­та Ев­ро­пы об от­мы­ва­нии, вы­яв­ле­нии, изъ­я­тии и кон­фи­ска­ции до­хо­дов от пре­ступ­ной дея­тель­но­сти и о фи­нан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма (2005 год; под­пи­са­на РФ 26 января 2009 года).

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