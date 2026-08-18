ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ - узаконение, придание юридической силы, разрешение деятельности учреждения или предприятия.
1) В соответствии с гражданским законодательством юридическое лицо, право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации. В некоторых случаях наряду с государственной регистрацией требуется специальная регистрация отдельных видов имущества. Государственная (специальная) регистрация является средством легализации.
2) Отмывание доходов, полученных преступным путём, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Такая Легализация - преступление в сфере экономической деятельности. В УК РФ закреплены 2 самостоятельных состава: легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём (статья 174), и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления (там же).
Международно-правовые аспекты борьбы с легализацией преступных доходов предусмотрены в Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 год; ратифицирована РФ 28 мая 2001 года). В развитие положений конвенции в РФ принят Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (2001 год). Принята также Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (2005 год; подписана РФ 26 января 2009 года).