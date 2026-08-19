ЛЕГА СИЛЬВЕСТОРО
ЛЕГА СИЛЬВЕСТОРО - итальянский живописец.
Учился во Флоренции - в АХ (1843-1847 годы) у Б. Серволини, Т. Гаццарини и Дж. Беццуоли; в студиях Л. Муссини (с 1847 года) и А. Чизери (после 1849 года). Исполнял фрески (в церквах Модильяны, 1856-1857 годы, и др.).
В конце 1850-х годов Лега создал ряд работ, посвящённых революционным событиям Рисорджименто, в которых в 1848-1849 годах сам принимал участие («Генерал Гарибальди в Варезе…», 1859-1860 годы, галерея Питти, Флоренция, и др.). В начале 1860-х годов примкнул к группе маккьяйоли.
Писал главным образом интимно-лирические жанровые картины, гармоничные и нежные по цвету, тонко воссоздавая поэзию жизни итальянской провинции и используя приёмы пленэрной живописи («Беседка», 1864 год, Пинакотека Брера, Милан; «Визит», 1868 год, Национальная галерея современного искусства, Рим). Исполнял также энергичные по манере портреты; в поздние годы обратился к пейзажу («Сад в Белларива», 1882 год, частное собрание, и др.). Его творчество близко австро-немецкому бидермайеру и отд.ельными чертами предвосхищает итальянский веризм.