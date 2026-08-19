ЛЕГА СИЛЬВЕСТОРО

ЛЕГА СИЛЬВЕСТОРО - итальянский живописец.

Учил­ся во Фло­рен­ции - в АХ (1843-1847 годы) у Б. Сер­во­ли­ни, Т. Гац­ца­ри­ни и Дж. Бец­цуо­ли; в сту­ди­ях Л. Мус­си­ни (с 1847 года) и А. Чи­зе­ри (по­сле 1849 года). Ис­пол­нял фре­ски (в церк­вах Мо­диль­я­ны, 1856-1857 годы, и др.).

В конце 1850-х годов Лега соз­дал ряд ра­бот, по­свя­щён­ных ре­во­люционным со­бы­ти­ям Ри­сорд­жи­мен­то, в ко­то­рых в 1848-1849 годах сам при­ни­мал уча­стие («Ге­не­рал Га­ри­баль­ди в Ва­ре­зе…», 1859-1860 годы, га­ле­рея Пит­ти, Фло­рен­ция, и др.). В начале 1860-х годов примк­нул к груп­пе мак­кь­яй­о­ли.

Пи­сал главным образом ин­тим­но-ли­рические жан­ро­вые кар­ти­ны, гар­мо­нич­ные и неж­ные по цве­ту, тон­ко вос­соз­да­вая по­эзию жиз­ни итальянской про­вин­ции и ис­поль­зуя приё­мы пле­нэр­ной жи­во­пи­си («Бе­сед­ка», 1864 год, Пи­на­ко­те­ка Бре­ра, Ми­лан; «Ви­зит», 1868 год, Национальная га­ле­рея современного искусства, Рим). Ис­пол­нял так­же энер­гич­ные по ма­не­ре порт­ре­ты; в позд­ние го­ды об­ра­тил­ся к пей­за­жу («Сад в Бел­ла­ри­ва», 1882 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, и др.). Его твор­че­ст­во близ­ко ав­ст­ро-немецкому би­дер­май­е­ру и отд.ельными чер­та­ми пред­вос­хи­ща­ет итальянский ве­ризм.