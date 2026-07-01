ЛЕФЕВРИСТЫ
ЛЕФЕВРИСТЫ - неофициальное наименование католиков-традиционалистов.
Последователей архиепископа М. Лефевра. Лефевристы не признают санкционированные Ватиканским II собором реформы в Римско-католической церкви, особенно литургические нововведения и изменения в социальном учении католической Церкви (в т. ч. признания принципа религиозной свободы), выступают против проводимого Ватиканом экуменического и межрелигонального диалога.
Центральной организацией Лефевристов является Священническое братство святого Пия X, включающее 4 епископов, около 500 священников, 400 монашествующих и облатов. С братством связаны около 30 мужских и женских монастырей и конвентов различных католических монашеских орденов (в т. ч. бенедиктинцев, доминиканцев, капуцинов, кармелиток, доминиканок и францисканок), а также действующее в Украине Священническое братство святого Иосафата Кунцевича, объединяющее грекокатолических священников восточного обряда. Лефевристам принадлежат 6 семинарий, 2 университета, 88 школ, около 700 храмов, часовен и общин в 56 странах, небольшие общины Лефевристов имеются в Москве и Санкт-Петербурге. Общая численность Лефевристов в мире составляет несколько сотен тысяч человек.
Лефевристы считают себя частью Римско-католической церкви, признают примат папы Римского, но отказываются выполнять те его решения, которые, по их мнению, противоречат католической традиции. С 2000 года Святой Престол возобновил переговоры с Лефевристами по вопросу восстановления их «полного общения» с католической Церковью. Учитывая позицию Лефевристов, папа Римский Бенедикт XVI 7.7.2007 года издал motu proprio «Summorum Pontificum», разрешающее свободное служение лат. мессы по дореформенному чину. В январе 2009 года папа отменил действовавшее с 1988 года отлучение от Церкви 4 епископов братства, выразив надежду на скорое возвращение Лефевристов к единству со Святым Престолом. Однако в связи с тем, что Лефевристы продолжают настаивать на пересмотре ряда решений II Ватиканского собора, вопрос об их каноническом статусе остаётся открытым.