ЛЕФЕВРИСТЫ

ЛЕФЕВРИСТЫ - неофициальное наименование католиков -традиционалистов.

По­сле­до­ва­те­лей ар­хи­епископа М. Ле­фев­ра. Лефевристы не при­зна­ют санк­цио­ни­ро­ван­ные Ва­ти­кан­ским II со­бо­ром ре­фор­мы в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, осо­бен­но ли­тур­гические но­во­вве­де­ния и из­ме­не­ния в со­ци­аль­ном уче­нии ка­то­лической Церк­ви (в т. ч. при­зна­ния прин­ци­па ре­лигиозной сво­бо­ды), вы­сту­па­ют про­тив про­во­ди­мо­го Ва­ти­ка­ном эку­ме­нического и меж­ре­лигонального диа­ло­га.

Центральной ор­га­ни­за­ци­ей Лефевристов яв­ля­ет­ся Свя­щен­ническое брат­ст­во святого Пия X, вклю­чаю­щее 4 епи­ско­пов, около 500 свя­щен­ни­ков, 400 мо­наше­ст­вую­щих и об­ла­тов. С брат­ст­вом свя­за­ны около 30 муж­ских и жен­ских мо­на­сты­рей и кон­вен­тов различных ка­то­лических мо­на­ше­ских ор­де­нов (в т. ч. бе­не­дик­тин­цев, до­ми­ни­кан­цев, ка­пу­ци­нов, кар­ме­ли­ток, до­ми­ни­ка­нок и фран­ци­ска­нок), а так­же дей­ст­вую­щее в Ук­раи­не Свя­щен­ническое брат­ст­во святого Ио­са­фа­та Кун­це­ви­ча, объ­еди­няю­щее гре­ко­ка­то­лических свя­щен­ни­ков восточного об­ря­да. Лефевристам при­над­ле­жат 6 се­ми­на­рий, 2 университета, 88 школ, около 700 хра­мов, ча­со­вен и об­щин в 56 стра­нах, не­боль­шие об­щи­ны Лефевристов име­ют­ся в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге. Об­щая чис­лен­ность Лефевристов в ми­ре со­став­ля­ет несколько со­тен ты­сяч че­ло­век.

Лефевристы счи­та­ют се­бя ча­стью Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, при­зна­ют при­мат па­пы Рим­ско­го, но от­ка­зы­ва­ют­ся вы­пол­нять те его ре­ше­ния, ко­то­рые, по их мне­нию, про­ти­во­ре­чат ка­то­лической тра­ди­ции. С 2000 года Святой Пре­стол во­зоб­но­вил пе­ре­го­во­ры с Лефевристами по во­про­су вос­ста­нов­ле­ния их «пол­но­го об­ще­ния» с ка­то­лической Цер­ко­вью. Учи­ты­вая по­зи­цию Лефевристов, па­па Рим­ский Бе­не­дикт XVI 7.7.2007 года из­дал motu proprio «Summorum Pontificum», раз­ре­шаю­щее сво­бод­ное слу­же­ние лат. мес­сы по до­рефор­мен­но­му чи­ну. В январе 2009 года па­па от­ме­нил дей­ст­во­вав­шее с 1988 года от­лу­че­ние от Церк­ви 4 епи­ско­пов брат­ст­ва, вы­разив на­де­ж­ду на ско­рое воз­вра­ще­ние Лефевристов к един­ст­ву со Святым Пре­сто­лом. Од­на­ко в свя­зи с тем, что Лефевристы про­дол­жа­ют на­стаи­вать на пе­ре­смот­ре ря­да ре­ше­ний II Ва­ти­кан­ско­го со­бо­ра, во­прос об их ка­но­ническом ста­ту­се ос­та­ёт­ся от­кры­тым.

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