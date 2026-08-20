ЛЕФЕВР ЖОРЖ

ЛЕФЕВР ЖОРЖ - французский историк.

Из се­мьи тор­го­во­го слу­жа­ще­го. По окон­ча­нии Лилль­ско­го университета с 1898 года пре­по­да­вал ис­то­рию и гео­гра­фию в различных ли­це­ях, с 1924 года ра­бо­тал в университетах Клер­мон-Фер­ра­на и Страс­бу­ра. Под влия­ни­ем со­циа­ли­стических идей об­ра­тил­ся к ис­сле­до­ва­нию Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века. В 1924 году за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию , по­свя­щён­ную кре­сть­ян­ско­му дви­же­нию в Северной Фран­ции в пе­ри­од ре­во­лю­ции. С 1932 года пре­зи­дент Ро­бес­пь­е­ров­ско­го общества и ре­дак­тор журнала «Annales historiques de la Révolution française». В 1935-1945 годах профессор Сор­бон­ны, с 1937 года заведующий ка­фед­рой ис­то­рии Французской ре­во­лю­ции. В го­ды германской ок­ку­па­ции Фран­ции вы­сту­пал про­тив по­ли­ти­ки кол­ла­бо­ра­цио­низ­ма.

Ра­бо­та Лефевра «1789» («Quatre-Vingt-Neuf»), вы­шед­шая в 1939 году и трак­то­вав­шая при­чи­ны Французской ре­во­лю­ции XVIII века с ле­вых по­зи­ций, бы­ла за­пре­ще­на ре­жи­мом «Ви­ши», часть ти­ра­жа унич­то­же­на. В 1951 году опу­бли­ко­вал свой главный труд - «Фран­цуз­ская ре­во­лю­ция» («La Révolution française»). Лефевр внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние со­ци­аль­но-эко­но­мической ис­то­рии Французской ре­во­лю­ции XVIII века и борь­бы в де­рев­не в пе­риод яко­бин­ской дик­та­ту­ры . Ос­но­во­по­лож­ник на­учной шко­лы, за­ни­маю­щей­ся изу­че­ни­ем народных дви­же­ний во Фран­ции конца XVIII - начала XIX веков (сре­ди его уче­ни­ков и по­сле­до­ва­те­лей - А. Со­буль, Д. Рю­де, К. Тен­не­сон).

Сочинения:

Les paysans du Nord pendant la Révo­lu­tion française. P., 1924. P., 1972;

La grande Peur de 1789. P., 1932;

Аг­рар­ный во­прос в эпо­ху тер­ро­ра (1793-1794 годы). Л., 1936;

Les Ther­midoriens. P., 1937;

Le Di­rec­toire. P., 1946;

Études orléanaises. P., 1962-1963. Vol. 1-2;

Études sur la Révolution française. P., 1963;

Na­po­léon. P., 1965;

La naissance de l’historio­gra­phie mo­derne. P., 1971;

La Révolution française. 7 éd. P., 1989.