ЛЕФЕВР МАРСЕЛЬ

ЛЕФЕВР МАРСЕЛЬ - католический архиепископ , основатель движения католиков -традиционалистов.

Из се­мьи про­мыш­лен­ни­ка. В 1913-1923 годах вос­пи­ты­вал­ся в иезу­ит­ском кол­ле­же Тур­ку­эна, за­тем обу­чал­ся в пап­ской Французской се­ми­на­рии в Ри­ме и пап­ском Гри­го­ри­ан­ском университете, где по­лу­чил сте­пе­ни доктора фи­ло­со­фии (1925) и тео­ло­гии (1929). В мае 1929 года ру­ко­по­ло­жен в диа­ко­ны, в сен­тяб­ре то­го же года - в пре­сви­те­ры. В 1931 году всту­пил в мис­сио­нер­скую кон­гре­га­цию Святого Ду­ха, в 1932 году на­прав­лен в Га­бон, где слу­жил, пре­по­да­вал и за­ни­мал различные по­сты в ка­то­лических мис­си­ях. В 1947 году на­зна­чен апо­столь­ским ви­ка­ри­ем Да­ка­ра (Се­не­гал), 18.9.1947 года ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы. В 1948 году воз­ведён в сан ар­хи­епи­ско­па и на­зна­чен апо­столь­ским де­ле­га­том (по­слан­ни­ком) Французской Аф­ри­ки и Ма­да­га­ска­ра, в 1955 году стал пер­вым ар­хи­епи­ско­пом Да­ка­ра. Вско­ре по­сле про­воз­гла­шения не­за­ви­си­мо­сти Се­не­га­ла по­ки­нул Аф­ри­ку, в январе - августе 1962 года был пра­вя­щим епи­ско­пом Ту­ля (Фран­ция), в том же го­ду из­бран ге­не­раль­ным на­стоя­те­лем кон­гре­га­ции Святого Ду­ха. Уча­ст­во­вал в Ва­ти­кан­ском II со­бо­ре, где воз­глав­лял кон­сер­ва­тив­ную груп­пу «Coetus In­ternationalis Patrum» («Ме­ж­ду­на­род­ное об­ще­ст­во от­цов»), вы­сту­пав­шую про­тив об­нов­ле­ния и из­ме­не­ния со­ци­аль­но­го уче­ния Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, в т. ч. про­тив при­ня­тия со­бор­ных до­ку­мен­тов о ре­лигиозной сво­бо­де, эку­ме­низ­ме и меж­ре­лигональном диа­ло­ге. В 1968 году ушёл в от­став­ку со всех по­стов, про­жи­вал на по­кое в Ри­ме.

С конца 1960-х годов во­круг Лефевра ста­ли объ­е­ди­нять­ся ка­то­лические об­ще­ст­ва, свя­щен­ни­ки, се­ми­на­рис­ты и ми­ря­не, не­со­глас­ные с ре­фор­ма­ми ка­то­лической Церк­ви. В 1969 году Лефевр ос­но­вал во Фри­бу­ре (Швей­ца­рия) ме­ж­ду­народную се­ми­на­рию святого Пия X, пе­ре­не­сён­ную в 1970 году в Экон (там же), где в том же го­ду бы­ло уч­ре­ж­де­но Свя­щен­ническое брат­ст­во святого Пия X. Лефевр и его сто­рон­ни­ки от­ка­за­лись при­нять из­дан­ный в 1969 году но­вый чин мес­сы.

В 1974 году Лефевр об­на­ро­до­вал дек­ла­ра­цию об от­ка­зе сле­до­вать за «мо­дер­ни­ст­ским» кур­сом Ва­ти­ка­на, что при­ве­ло к рез­кому обо­ст­ре­нию от­но­ше­ний ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми Лефевра и официальной ка­то­лической ие­рар­хи­ей. В 1975 году Лефевр не под­чи­нил­ся ре­ше­нию о за­кры­тии брат­ст­ва и рос­пус­ке се­ми­на­рии в Эко­не, в 1976 году - на­ло­жен­но­му на не­го за­пре­ще­нию в свя­щен­но­слу­же­нии. В 1978 году па­па Рим­ский Ио­анн Па­вел II при­нял Лефевра, пред­ло­жив уре­гу­ли­ро­вать во­прос о слу­же­нии до­ре­фор­мен­ной мес­сы. В 1984 году па­па раз­ре­шил её со­вер­ше­ние при оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях, од­на­ко Лефевр про­дол­жал на­стаи­вать на пра­ве сво­бод­но­го слу­же­ния ста­рой мес­сы и вы­сту­пать за ре­ви­зию ре­ше­ний II Ва­ти­кан­ско­го со­бора. 30.6.1988 года Лефевр и бра­зиль­ский епископ А. де Ка­ст­ро Май­ер без пап­ско­го ман­да­та ру­ко­по­ло­жи­ли в епи­ско­пов 4 свя­щен­ни­ков брат­ст­ва святого Пия X. На сле­дую­щий день Ва­ти­кан объ­я­вил об от­лу­че­нии от Рим­ско-ка­то­лической церк­ви Лефевра и по­свя­щён­ных им епи­ско­пов. Па­па Ио­анн Па­вел II на­звал со­сто­яв­шие­ся ру­ко­по­ло­же­ния «схиз­ма­ти­че­ским ак­том», при­звав сто­рон­ни­ков Лефевра вер­нуть­ся к «пол­но­му об­ще­нию» с ка­то­лической Цер­ко­вью, од­на­ко сам Лефевр и его по­сле­до­ва­те­ли от­ка­за­лись при­знать от­лу­че­ние, про­дол­жая счи­тать се­бя на­хо­дя­щи­ми­ся в един­ст­ве со Святым Пре­сто­лом.

Сочинения :

Un évêque parle. P., 1976-1977. [Vol. 1-2];

J’accuse le Concile! Martigny, 1976;

Lettre ouverte aux catholiques perplexes. P., 1985;

Itinéraire spirituel. P., 1990;

L’Église infiltrée par le modernisme. Eguelshardt, 1993;

Mes doutes sur la liberté religieuse. 2 éd. Étampes, 2000;

Они пре­да­ли его: от ли­бе­ра­лиз­ма к от­ступ­ни­че­ст­ву. СПб., 2007