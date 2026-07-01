ЛЕФЕВР МАРСЕЛЬ
ЛЕФЕВР МАРСЕЛЬ - католический архиепископ, основатель движения католиков-традиционалистов.
Из семьи промышленника. В 1913-1923 годах воспитывался в иезуитском коллеже Туркуэна, затем обучался в папской Французской семинарии в Риме и папском Григорианском университете, где получил степени доктора философии (1925) и теологии (1929). В мае 1929 года рукоположен в диаконы, в сентябре того же года - в пресвитеры. В 1931 году вступил в миссионерскую конгрегацию Святого Духа, в 1932 году направлен в Габон, где служил, преподавал и занимал различные посты в католических миссиях. В 1947 году назначен апостольским викарием Дакара (Сенегал), 18.9.1947 года рукоположен в епископы. В 1948 году возведён в сан архиепископа и назначен апостольским делегатом (посланником) Французской Африки и Мадагаскара, в 1955 году стал первым архиепископом Дакара. Вскоре после провозглашения независимости Сенегала покинул Африку, в январе - августе 1962 года был правящим епископом Туля (Франция), в том же году избран генеральным настоятелем конгрегации Святого Духа. Участвовал в Ватиканском II соборе, где возглавлял консервативную группу «Coetus Internationalis Patrum» («Международное общество отцов»), выступавшую против обновления и изменения социального учения Римско-католической церкви, в т. ч. против принятия соборных документов о религиозной свободе, экуменизме и межрелигональном диалоге. В 1968 году ушёл в отставку со всех постов, проживал на покое в Риме.
С конца 1960-х годов вокруг Лефевра стали объединяться католические общества, священники, семинаристы и миряне, несогласные с реформами католической Церкви. В 1969 году Лефевр основал во Фрибуре (Швейцария) международную семинарию святого Пия X, перенесённую в 1970 году в Экон (там же), где в том же году было учреждено Священническое братство святого Пия X. Лефевр и его сторонники отказались принять изданный в 1969 году новый чин мессы.
В 1974 году Лефевр обнародовал декларацию об отказе следовать за «модернистским» курсом Ватикана, что привело к резкому обострению отношений между сторонниками Лефевра и официальной католической иерархией. В 1975 году Лефевр не подчинился решению о закрытии братства и роспуске семинарии в Эконе, в 1976 году - наложенному на него запрещению в священнослужении. В 1978 году папа Римский Иоанн Павел II принял Лефевра, предложив урегулировать вопрос о служении дореформенной мессы. В 1984 году папа разрешил её совершение при определённых условиях, однако Лефевр продолжал настаивать на праве свободного служения старой мессы и выступать за ревизию решений II Ватиканского собора. 30.6.1988 года Лефевр и бразильский епископ А. де Кастро Майер без папского мандата рукоположили в епископов 4 священников братства святого Пия X. На следующий день Ватикан объявил об отлучении от Римско-католической церкви Лефевра и посвящённых им епископов. Папа Иоанн Павел II назвал состоявшиеся рукоположения «схизматическим актом», призвав сторонников Лефевра вернуться к «полному общению» с католической Церковью, однако сам Лефевр и его последователи отказались признать отлучение, продолжая считать себя находящимися в единстве со Святым Престолом.
Сочинения:
Un évêque parle. P., 1976-1977. [Vol. 1-2];
J’accuse le Concile! Martigny, 1976;
Lettre ouverte aux catholiques perplexes. P., 1985;
Itinéraire spirituel. P., 1990;
L’Église infiltrée par le modernisme. Eguelshardt, 1993;
Mes doutes sur la liberté religieuse. 2 éd. Étampes, 2000;
Они предали его: от либерализма к отступничеству. СПб., 2007