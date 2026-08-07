ЛЕФЕВР ФРАНСУА ЖОЗЕФ

ЛЕФЕВР ФРАНСУА ЖОЗЕФ - французский военачальник, маршал Франции.

Из се­мьи мель­ни­ка. В 1773 году всту­пил в ко­ро­лев­скую гвар­дию, в 1789 году по­лу­чил пер­вое офи­цер­ское зва­ние. В 1793 году про­из­ве­дён в бри­гад­ные ге­не­ра­лы, в январе 1794 года - в ди­ви­зи­он­ные ге­не­ра­лы. Ко­ман­до­вал аван­гар­дом Майнц­ской ар­мии, за­тем пра­вым кры­лом Рейн­ско-Мо­зель­ской ар­мии. Уча­ст­во­вал в сра­же­нии при Фле­рю­се (26.6.1794 года). С мар­та 1798 года начальник гар­ни­зо­на кре­по­сти Майнц. В конце 1799 года, ко­ман­дуя вой­ска­ми па­риж­ско­го гар­ни­зо­на, ак­тив­но под­дер­жал На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та (смотри На­по­ле­он I Бо­на­парт ) в хо­де пе­ре­во­ро­та Во­сем­на­дца­то­го брю­ме­ра. В 1800 году на­зна­чен се­на­то­ром.

По­сле про­воз­гла­ше­ния им­пе­рии в чис­ле пер­вых вое­на­чаль­ни­ков по­лу­чил зва­ние мар­ша­ла Фран­ции. Во вре­мя на­по­ле­о­нов­ских войн ко­ман­до­вал кор­пу­сом и гвар­дей­ской пе­хо­той. В Йе­на-Ауэр­штедт­ском сра­же­нии 1806 года воз­глав­лял императорскую гвар­дию. За взя­тие Дан­ци­га (ны­не Гданьск) в 1807 году по­жа­ло­ван ти­ту­лом гер­цо­га Дан­циг­ско­го. В 1808 году ко­ман­до­вал 5-м французским ар­мей­ским кор­пу­сом в Ис­па­нии, на­нёс ряд по­ра­же­ний английским и испанским вой­скам, взял Биль­бао и Се­го­вию. В ка­че­ст­ве ко­ман­дую­ще­го ба­вар­ской ар­ми­ей в 1809 году по­да­вил вос­ста­ние в Ти­ро­ле, от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Ва­гра­ме. Во вре­мя по­хо­да Ве­ли­кой ар­мии в Рос­сию в 1812 году ко­ман­до­вал Ста­рой гвар­ди­ей. По­сле всту­п­ле­ния в 1814 году войск 6-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции на тер­ри­то­рию Фран­ции ко­ман­дую­щий ле­вым кры­лом французской ар­мии, от­ли­чил­ся в бо­ях у Мон­ми­рая, Ар­си-сюр-Об, Шам­по­бе­ре. По­сле от­ре­че­ния На­по­ле­о­на I Лефевр по­лу­чил от Лю­до­ви­ка XVIII в 1814 году ти­тул пэ­ра Фран­ции. В пе­ри­од «Ста дней» пе­ре­шёл на сто­ро­ну На­по­ле­о­на I, за что по­сле вто­рой Рес­тав­ра­ции был ли­шён всех зва­ний и ти­ту­лов.

В 1816 году вновь воз­ве­дён в мар­ша­лы Фран­ции, в 1819 году - в пэ­ры.