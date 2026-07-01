ЛЕДРЮ-РОЛЛЕН АЛЕКСАНДР ОГЮСТ

ЛЕДРЮ-РОЛЛЕН АЛЕКСАНДР ОГЮСТ - французский политический деятель.

По об­ра­зо­ва­нию юрист, вы­сту­пал за­щит­ни­ком рес­пуб­ли­кан­цев на по­ли­тических про­цес­сах в 1830-1840-х годов. В 1841 году из­бран в пар­ла­мент, где примк­нул к край­ней ле­вой оп­по­зи­ции ре­жи­му Июль­ской мо­нар­хии . В 1843 году ос­но­вал главный пе­чат­ный ор­ган рес­пуб­ли­кан­цев газету «La Réforme». В 1846 году со­ста­вил ма­ни­фест с тре­бо­ва­ни­ем все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва, ко­то­рый вы­звал боль­шой об­щественный ре­зо­нанс и по­влёк за со­бой су­деб­ное пре­сле­до­ва­ние Ледрю-Роллена. В 1847-1848 годах один из ор­га­ни­за­то­ров так называемой бан­кет­ной кам­па­нии, пред­ше­ст­во­вав­шей Ре­во­лю­ции 1848 года во Фран­ции.

По­сле свер­же­ния Луи Фи­лип­па министр внутренних дел в пер­вом Временном пра­ви­тель­ст­ве. На­чал чи­ст­ку государственного ап­па­ра­та от при­вер­жен­цев сверг­ну­то­го ре­жи­ма - ор­леа­ни­стов, за­ме­няя их на рес­пуб­ли­кан­цев. По­сле вос­ста­ния в Па­ри­же в ию­не 1848 года по тре­бо­ва­нию генерала Л.Э. Ка­вень­я­ка, на­де­лён­но­го дик­та­тор­ски­ми пол­но­мо­чия­ми, вы­ве­ден из со­ста­ва пра­ви­тель­ст­ва. В том же го­ду уча­ст­во­вал в вы­бо­рах на пост пре­зи­ден­та рес­пуб­ли­ки (на­брал 5% го­ло­сов из­би­ра­те­лей). В феврале 1849 года один из соз­да­те­лей бло­ка де­мо­кра­тов и со­циа­ли­стов, об­ра­зо­ван­но­го для за­щи­ты рес­пуб­ли­ки и на­зван­но­го «но­вой Го­рой» (смотри в статье Го­ра). 13 мая 1849 года из­бран в За­ко­но­дательное со­б­ра­ние. В ию­не то­го же го­да, стре­мясь из­бе­жать аре­ста за ор­га­ни­за­цию ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­но­го вы­сту­п­ле­ния, бе­жал в Ве­ли­ко­бри­та­нию, где совместно с Л. Ко­шу­том и Дж. Мад­зи­ни ос­но­вал эмиг­рант­скую ор­га­ни­за­цию Ев­ропейский де­мо­кра­тический комитет.

В 1870 году вер­нул­ся во Фран­цию, в 1871 году из­бран депутатом пар­ла­мен­та.