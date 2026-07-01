ЛЕДРЮ-РОЛЛЕН АЛЕКСАНДР ОГЮСТ
ЛЕДРЮ-РОЛЛЕН АЛЕКСАНДР ОГЮСТ - французский политический деятель.
По образованию юрист, выступал защитником республиканцев на политических процессах в 1830-1840-х годов. В 1841 году избран в парламент, где примкнул к крайней левой оппозиции режиму Июльской монархии. В 1843 году основал главный печатный орган республиканцев газету «La Réforme». В 1846 году составил манифест с требованием всеобщего избирательного права, который вызвал большой общественный резонанс и повлёк за собой судебное преследование Ледрю-Роллена. В 1847-1848 годах один из организаторов так называемой банкетной кампании, предшествовавшей Революции 1848 года во Франции.
После свержения Луи Филиппа министр внутренних дел в первом Временном правительстве. Начал чистку государственного аппарата от приверженцев свергнутого режима - орлеанистов, заменяя их на республиканцев. После восстания в Париже в июне 1848 года по требованию генерала Л.Э. Кавеньяка, наделённого диктаторскими полномочиями, выведен из состава правительства. В том же году участвовал в выборах на пост президента республики (набрал 5% голосов избирателей). В феврале 1849 года один из создателей блока демократов и социалистов, образованного для защиты республики и названного «новой Горой» (смотри в статье Гора). 13 мая 1849 года избран в Законодательное собрание. В июне того же года, стремясь избежать ареста за организацию антиправительственного выступления, бежал в Великобританию, где совместно с Л. Кошутом и Дж. Мадзини основал эмигрантскую организацию Европейский демократический комитет.
В 1870 году вернулся во Францию, в 1871 году избран депутатом парламента.