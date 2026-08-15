ЛЕДКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЛЕДКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - ненецкий писатель.
Писал на русском и ненецком языках. Родился в семье оленевода. С 1951 года жил в Ленинграде. Окончил Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена (1959 год). Работал учителем, сотрудничал в газете «Наръяна вындер» («Красный тундровик»). В 1960 году опубликовал первый поэтический сборник «Детям моего стойбища» («Ңэсын тер’ңацекэчэ», 1960 год). Автор романов («Месяц Малой Темноты», 1973 год; «Люди "Большой Медведицы"», 1977 год), повестей («Синева в аркане», 1970 год, и др.), поэтических сборников («Быстроногий оленёнок», 1962 год; «Снежная держава», 1972 год; «Штрихи», 1980 год; «Снег растает», 1982 год; «За чертой горизонта», 1988 год; и др.), в которых воспевал красоту и хрупкость родной природы, размышлял об изменении традиционного патриархального уклада жизни народов Севера. На ненецком фольклоре основана книга легенд и сказок Ледкова «Начало большого дня» (1988 год; 1990 год - на ненецком языке).