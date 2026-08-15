ЛЕДКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЛЕДКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - ненецкий писатель .

Пи­сал на рус­ском и не­нец­ком язы­ках. Ро­дил­ся в се­мье оле­не­во­да. С 1951 года жил в Ле­нин­гра­де. Окон­чил Ле­нинградский пе­да­го­гический институт имени А.И. Гер­це­на (1959 год). Ра­бо­тал учи­те­лем, со­труд­ни­чал в газете «На­ръя­на вын­дер» («Крас­ный тун­д­ро­вик»). В 1960 году опуб­ли­ко­вал пер­вый по­этический сборник «Де­тям мое­го стой­би­ща» («Ңэ­сын тер’­ңа­це­кэчэ», 1960 год). Ав­тор ро­ма­нов («Ме­сяц Ма­лой Тем­но­ты», 1973 год; «Лю­ди "Боль­шой Мед­ве­ди­цы"», 1977 год), по­вес­тей («Си­не­ва в ар­ка­не», 1970 год, и др.), по­этических сборников («Быс­тро­но­гий оле­нё­нок», 1962 год; «Снеж­ная дер­жа­ва», 1972 год; «Штри­хи», 1980 год; «Снег рас­та­ет», 1982 год; «За чер­той го­ри­зон­та», 1988 год; и др.), в ко­то­рых вос­пе­вал кра­со­ту и хруп­кость род­ной при­ро­ды, раз­мыш­лял об из­ме­не­нии тра­диционного пат­ри­ар­халь­но­го ук­ла­да жиз­ни на­ро­дов Се­ве­ра. На не­нец­ком фольк­ло­ре ос­но­ва­на кни­га ле­генд и ска­зок Ледкова «На­ча­ло боль­шо­го дня» (1988 год; 1990 год - на не­нец­ком языке).