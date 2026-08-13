ЛЕДЕНЁВ РОМАН СЕМЁНОВИЧ
ЛЕДЕНЁВ РОМАН СЕМЁНОВИЧ - российский композитор, педагог, народный артист РФ.
В 1955 году окончил Московскую консерваторию, в 1958 году - аспирантуру при ней (ученик Н.П. Ракова, А.Н. Александрова). С 1956 года преподаёт в Московской консерватории (с 1978 года ведёт класс композиции, профессор с 1991 года).
На формирование музыкального языка особое влияние оказало творчество С.С. Прокофьева (Соната памяти Прокофьева для фортепиано, 1956 год), А. фон Веберна (6 пьес для арфы и струнного квартета, 1966 год), Г.В. Свиридова («Венок Свиридову - светлой его памяти» для смешанного хора, тенора и колокола, 1998 год). Для музыки Леденёва характерны лирическая и элегическая образность, значительная роль мелодии (Элегический секстет, 1982 год; Концерт-элегия для виолончели, 1979 год).
Среди сочинений: балет «Сказка о зелёных шарах» (сочинена в 1967 году); для оркестра - симфония «Русь зелёная и белоснежная» (1991 год), «Зимний путь» (памяти Б.А. Чайковского, 2001 год); для хора - цикл «Времена года» (1990 год), Шесть фрагментов из Всенощного бдения (1995 год); для инструментов с оркестром: концерты - для скрипки (1964 год, 2-я редакция - 1973 год), для альта, для флейты (оба 1964 год), для фортепиано (1981 год), триптих «Памяти Свиридова» для скрипки, альта, виолончели, вибрафона и струнного оркестра (1998 год), «Маленький реквием» для альта и струнного оркестра (1999 год), концертштюк «Реверанс» на тему прелюдии И.С. Баха для кларнета, альта, фортепиано и камерного оркестра (1999 год); 2 квартета (1958, 2000 годы); вокальные циклы - «Родная сторона» для солистки, хора и оркестра, «Некрасовские тетради» для баса и фортепиано (оба на стихи Н.А. Некрасова, 1974 год); музыка к спектаклям, фильмам («Дядюшкин сон», «Вся королевская рать», «Увидеть Париж и умереть» и др.). Государственная премия РФ (1997 год)