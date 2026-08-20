ЛЕДЕНЦОВА ОБЩЕСТВО

ЛЕДЕНЦОВА ОБЩЕСТВО - общественная организация по поддержке научных исследований в области техническиих и естественных наук в России в 1909-1918 годах.

Со­стоя­ло при Московском университете и Московском им­пе­ра­тор­ском тех­ническом училище (ны­не МГТУ). Ос­но­ва­но по ини­циа­ти­ве Хри­сто­фо­ра Се­мё­но­ви­ча Ле­ден­цо­ва [24 июля (5 августа) 1842 года, Во­ло­гда - 31 марта 1907 года, Же­не­ва ; по­хо­ро­нен в Во­ло­где], куп­ца 1-й гиль­дии, лич­но­го почётного гра­ж­да­ни­на, бла­го­тво­ри­те­ля, глас­но­го го­род­ской ду­мы (с 1871 года) и го­род­ско­го го­ло­вы (1883-1887 годы) Во­ло­гды.

Леденцова общество дей­ст­во­ва­ло на до­хо­ды от не­при­кос­но­вен­но­го ка­пи­та­ла (вы­рос с 1,3 миллионов рублей в 1910 году до 1,78 миллионов рублей в начале 1917 года), по­лу­чен­но­го по за­ве­ща­нию Х.С. Ле­ден­цо­ва. В со­став Леденцова общества (290 человек в 1917 году) вхо­ди­ли учё­ные и пред­при­ни­ма­те­ли; председатель со­ве­та об­ще­ст­ва - С.А. Фё­до­ров, то­ва­рищ пред­се­да­те­ля - Н.А. Умов. Для рас­смот­ре­ния из­об­ре­те­ний в об­ще­ст­ве дей­ст­во­ва­ли по­сто­ян­ные экс­перт­ные ко­мис­сии.

Леденцова общество обес­пе­чи­ло строи­тель­ст­во ла­бо­ра­то­рии по изу­че­нию функ­ций моз­га при фи­зио­ло­гическом от­де­ле Института экс­пе­риментальной ме­ди­ци­ны в Санкт-Пе­тер­бур­ге, ко­то­рую воз­глав­лял И.П. Пав­лов (1911-1912 годы); обо­ру­до­ва­ло фи­зическую ла­бо­ра­то­рию и мас­тер­скую при Московском горном на­род­ном университете имени А.Л. Ша­няв­ско­го для П.Н. Ле­бе­де­ва по­сле его от­став­ки из Московского университета (1911 год; по­сле смер­ти Ле­бе­де­ва ла­бо­ра­то­рию воз­гла­вил П.П. Ла­за­рев); при­об­ре­ло спек­тро­ско­пическое обо­ру­до­ва­ние для гео­хи­мических ис­сле­до­ва­ний В.И. Вер­над­ско­го в Ми­не­ра­ло­гической ла­бо­ра­то­рии при Гео­ло­гическом и ми­не­ра­ло­гическом му­зее Пе­тербургской АН (1911 год); обо­ру­до­ва­ло ла­бо­ра­то­рии Н.Е. Жу­ков­ско­го в Московском университете и Московском императорском тех­ническом училище; с 1914 года со­дер­жа­ло Ка­ра­даг­скую на­учную стан­цию имени Т.И. Вя­зем­ско­го в Кры­му. Ока­за­ло под­держ­ку В.И. Гри­не­вец­ко­му в ис­сле­до­ва­ни­ях ра­бо­че­го про­цес­са дви­га­те­лей внутреннего сго­ра­ния, Б.Л. Ро­зин­гу в раз­ра­бот­ке сис­тем те­ле­ви­де­ния, Н.Д. Зе­лин­ско­му в про­ве­де­нии ра­бот по де­гид­ро­ге­ни­за­ции уг­ле­во­до­ро­дов и многим другим учё­ным.

Из­да­ва­ло «Вре­мен­ник» (тома 1-8, 1910-1917 годы) и «При­ло­же­ния» к не­му (№ 1-9, 1912-1918 годы). Ор­га­ни­зо­ва­ло 1-й Все­российский съезд по во­про­сам изо­бре­та­тель­ст­ва (Мо­ск­ва, 1916 год). Име­ло собственную биб­лио­те­ку. По­сле Октябрской ре­во­лю­ции 1917 года за­кры­то по­ста­нов­ле­ни­ем ВСНХ от 8 сентября 1918, его сред­ст­ва и иму­ще­ст­во на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны.

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