ЛЕБЛОН ЖАН БАТИСТ АЛЕКСАНДР

ЛЕБЛОН ЖАН БАТИСТ АЛЕКСАНДР - французский архитектор, ландшафтный архитектор, график.

Сын жи­во­пис­ца и гра­вё­ра Жа­на Леб­ло­на (около 1635-1709). Учил­ся у сво­его дя­ди А. Ле­нот­ра и у Ж. Ар­ду­эн-Ман­са­ра.

Воз­вёл в Па­ри­же оте­ли (особ­ня­ки) Ван­дом (другое название «отель Шон»; 1706-1707, рас­ши­рен в 1714-1716 годах) и Се­сак (другое название «отель Клер­мон»; 1708-1714, не сохранился). Так­же раз­ра­бо­тал про­ек­ты пар­ков для вы­стро­ен­ной им вил­лы М. Ре­ньо и зам­ка Уже в Ша­тий­о­не (близ Па­ри­жа), для двор­ца ар­хи­епи­ско­па в г. Ош , са­дов Ле-Кан­не (близ Нар­бо­на).

Ис­пол­нял гра­вю­ры - ил­лю­ст­ра­ции для ар­хитектурных трак­та­тов, например, для пе­ре­из­дан­ной в 1710 году кни­ги О.Ш. Да­ви­ле «Курс ар­хи­тек­ту­ры» (1691; к ней Леблон на­пи­сал так­же до­пол­не­ние) и для 3-го из­да­ния (1722) тру­да А.Ж. Де­за­лье д’Аржан­ви­ля «Тео­рия и прак­ти­ка са­до­вод­ст­ва» (1709; воз­мож­но, Леблону при­над­ле­жит ав­тор­ст­во час­ти тек­ста).

В августе 1716 года Леблон по при­гла­ше­нию императора Пет­ра I прие­хал в Санкт-Пе­тер­бург, где за­нял долж­ность «ге­не­рал-ар­хи­тек­то­ра». В 1717 году раз­ра­бо­тал «Ге­не­раль­ный чер­тёж Санкт-Пе­тер­бур­гу» (оваль­ный в пла­не го­род с раз­ви­той сис­те­мой ка­на­лов, ок­ру­жён­ный кре­по­ст­ны­ми ва­ла­ми с бас­тио­на­ми); этот про­ект не был ут­вер­ждён. Так­же при­нял уча­стие в про­ек­ти­ро­ва­нии и строи­тель­ст­ве Пе­тер­го­фа (Боль­шой дво­рец, Мон­пле­зир, парк), соз­да­нии пар­ка в Стрель­не, Лет­не­го са­да. Совместно с Д. Тре­зи­ни про­ек­ти­ро­вал «об­раз­цо­вые» до­ма для жи­те­лей Санкт-Пе­тер­бур­га.