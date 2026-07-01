ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Родилась 31.08.1955. Окончила исторический факультет МГУ в 1980 г.

Кандидатская диссертация : «Кризис верхов» накануне Великой французской революции (1985).

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра по изучению XVIII века Института всеобщей истории РАН.

Область интересов : Русско–французские культурные связи в XVIII в. История Франции XVIII века. Просвещение.

Сочинения:

«Литературная корреспонденция из Парижа и ее читатели в России». 1 а. л. В соавторстве с К.В. Гольцовой.// Альманах історичних досліджень. До 100-річчя історика В.С. Алексеєва-Попова / Відп. ред. О.Б. Дьомін, ОНУ ім. І.І. Мечникова. Одеса: Іст. фак., Кафедра нової та новітньої історії, 2013. – Вип. 1 (3). В печати.

Чтение. Путешествия. Филантропия. // Всемирная история в 6 томах / Гл. ред. А. О. Чубарьян / Том 4. Мир в XVIII веке / Отв. ред. С. Я. Карп. М.: Наука, 2013, С.175-187.

А.М. Блен де Сенмор и М.Ж. Шенье: К истории одного театрального конфликта. // Век Просвещения. IV. / Античное наследие в европейской культуреXVIII в. М.: 2012. С. 307-324.

Blin de Sainmore A.-M. Correspondance littéraire de Moscou. 1788-1789. Présentée et annotée par Élena Lébédéva avec la collaboration de F. Weil. // Genève: Éditions Slatkine, 2005. P. 368 (Correspondances littéraires érudites, philosophiques, privées ou secrètes, VIII, 3).

«История России» А.М. Блен де Сенмора. // Европейское Просвещение и цивилизация России. М.: Наука, 2004. С. 85-92.

Blin de Sainmore et son auditoire en Russie. // Réseaux intellectuels et Sociabilité culturelle en Europe de 1760 à la Réstauration. Genève : Université de Genève, 2003. P. 25.

История литературной корреспонденции А.М. Блен де Сенмора в Россию. // Русско-французские культурные связи в эпоху Просвещения. / Материалы и исследования. / Памяти Г.С. Кучеренко. М.: РГГУ, 2001. С. 167-189.

Первый год Великой революции. (События 1789 г. в литературной корреспонденции из Парижа в Россию). // Великая французская революция и Россия. М.: Прогресс, 1989. С. 427-447.

L’an I de la Révolution 1789. (Les événements de 89 à travers la correspondance littéraire expédiée de Paris en Russie). // La Révolution française et la Russie. M. : Editions du Progrès, 1989. P. 413-425.

«Ужин в Бокэре» Наполеона Бонапарта. // Французский ежегодник, 1986, М.: 1988. С. 233-246.

События Великой французской революции в литературной корреспонденции А.М. Блен де Сенмора. // Французский ежегодник, 1981. М.: Наука, 1983. С. 221-232.