ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец, график.
Учился в Санкт-Петербурге - в батальной мастерской Ф.А. Рубо при Академии художеств (1910-1911), школе живописи, рисования и скульптуры М.Д. Бернштейна и Л.В. Шервуда (1912-1916). Сотрудничал в журналах «Сатирикон», «Новый Сатирикон» и «Аргус» (1910-е годы). Один из основателей петроградских «Окон РОСТА» (1919-1922), для которых создал около 600 плакатов.
В раннем творчестве, находясь под влиянием идей Ж. Брака и В.Е. Татлина, осмысливал материал как первоэлемент художественной формы, используя в живописи предметные фактуры (металл, дерево): «Натюрморт с палитрой» (1919), «Натюрморт с пилой» (1920, оба - в ГРМ). В графических сериях («Прачки», 1920-1925; «Панель революции», 1922; «Новый быт», 1924; «НЭП», «Любовь шпаны», обе 1926-1927) сочетал приёмы кубизма и неопримитивизма. Возглавлял художественную редакцию Детгиза (1924-1933).
Смелый экспериментатор в области детской книжной иллюстрации, Лебедев считал её столь же значимой, как сам текст произведения. Среди оформленных им книг - «Слонёнок» Р. Киплинга (1921), многие издания С.Я. Маршака («Цирк», «Вчера и сегодня», «О глупом мышонке», все 1925; «Усатый полосатый», 1930, и др.). Эти работы отличает изобретательность, лаконичность художественного языка, занимательность. С огромным мастерством исполнена серия «Танцовщица» (1927, ГРМ), в которой импровизация сочетается со строгой продуманностью.
Живописная природа дарования Лебедева раскрылась в портретах второй половины 1920-1930-х годов (Н.С. Надеждиной, 1927; Т.В. Шишмарёвой, 1934; «Женщина с гитарой», 1930; серия акварельных портретов «Девушки с букетами», 1933; все - в ГРМ); в них проявились черты импрессионистической трактовки формы. Член-учредитель общества «Четыре искусства» (1924).
В 1930-е годы манера художника меняется под воздействием официального искусства. После публикации статьи «О художниках-пачкунах» в газете «Правда» (1 марта 1936 года) был обвинён в «формализме». Его работы становятся всё более усреднёнными, теряют острую индивидуальность.
Во время войны жил в Москве и работал в «Окнах ТАСС» (1942-1945). В послевоенный период продолжал заниматься книжной иллюстрацией («Откуда стол пришёл?» (1946) и «Разноцветная книга» (1947) С.Я. Маршака, «Три медведя» Л.Н. Толстого (1948)). Преподавал в петроградских ГСХМ (1918-1921; профессор).