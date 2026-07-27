ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец, график.

Учил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге - в ба­таль­ной мас­тер­ской Ф.А. Ру­бо при Академии художеств (1910-1911), шко­ле жи­во­пи­си, ри­со­ва­ния и скульп­ту­ры М.Д. Берн­штей­на и Л.В. Шер­ву­да (1912-1916). Со­труд­ни­чал в жур­на­лах «Са­ти­ри­кон», «Но­вый Са­тири­кон» и «Ар­гус» (1910-е годы). Один из осно­ва­те­лей петроградских «Окон РОСТА» (1919-1922), для ко­то­рых соз­дал около 600 пла­ка­тов.

В ран­нем твор­че­ст­ве, на­хо­дясь под вли­я­ни­ем идей Ж. Бра­ка и В.Е. Тат­ли­на, ос­мыс­ли­вал ма­те­ри­ал как пер­во­эле­мент ху­дожественной фор­мы, ис­поль­зуя в жи­во­пи­си пред­мет­ные фак­ту­ры (ме­талл, де­ре­во): «На­тюр­морт с па­лит­рой» (1919), «На­тюр­морт с пи­лой» (1920, оба - в ГРМ). В гра­фических се­ри­ях («Прач­ки», 1920-1925; «Па­нель ре­во­лю­ции», 1922; «Но­вый быт», 1924; «НЭП», «Лю­бовь шпа­ны», обе 1926-1927) со­че­тал приё­мы ку­биз­ма и не­оп­ри­ми­ти­виз­ма. Воз­глав­лял ху­дожественную ре­дак­цию Дет­ги­за (1924-1933).

Сме­лый экс­пе­ри­мен­та­тор в об­лас­ти дет­ской книж­ной ил­лю­ст­ра­ции, Лебедев счи­тал её столь же зна­чи­мой, как сам текст про­из­ве­де­ния. Сре­ди оформ­лен­ных им книг - «Сло­нё­нок» Р. Ки­п­лин­га (1921), многие из­да­ния С.Я. Мар­ша­ка («Цирк», «Вче­ра и се­го­дня», «О глу­пом мы­шон­ке», все 1925; «Уса­тый по­ло­са­тый», 1930, и др.). Эти ра­бо­ты от­ли­ча­ет изо­бре­та­тель­ность, ла­ко­нич­ность ху­дожественного язы­ка, за­ни­ма­тель­ность. С ог­ром­ным мас­тер­ством ис­пол­не­на се­рия «Тан­цов­щи­ца» (1927, ГРМ), в ко­то­рой им­про­ви­за­ция со­че­та­ет­ся со стро­гой про­ду­ман­но­стью.

Жи­во­пис­ная при­ро­да да­ро­ва­ния Лебедева рас­кры­лась в порт­ре­тах второй половины 1920-1930-х годов (Н.С. На­де­ж­ди­ной, 1927; Т.В. Шиш­ма­рё­вой, 1934; «Жен­щи­на с ги­та­рой», 1930; се­рия ак­ва­рель­ных порт­ре­тов «Де­вуш­ки с бу­ке­та­ми», 1933; все - в ГРМ); в них про­яви­лись чер­ты им­прес­сио­ни­стической трак­тов­ки фор­мы. Член-уч­ре­ди­тель общества «Че­ты­ре ис­кус­ст­ва» (1924).

В 1930-е годы ма­не­ра ху­дож­ни­ка ме­ня­ет­ся под воз­дей­ст­ви­ем официального искусства. По­сле пуб­ли­ка­ции статьи «О ху­дож­ни­ках-пач­ку­нах» в газете «Прав­да» (1 марта 1936 года) был об­ви­нён в «фор­ма­лиз­ме». Его ра­бо­ты ста­но­вят­ся всё бо­лее ус­ред­нён­ны­ми, те­ря­ют ост­рую ин­ди­ви­ду­аль­ность.

Во вре­мя вой­ны жил в Мо­ск­ве и ра­бо­тал в « Ок­нах ТАСС » (1942-1945). В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од про­дол­жал за­ни­мать­ся книж­ной ил­лю­ст­ра­ци­ей («От­ку­да стол при­шёл?» (1946) и «Раз­но­цвет­ная кни­га» (1947) С.Я. Мар­ша­ка, «Три мед­ве­дя» Л.Н. Тол­сто­го (1948)). Пре­по­да­вал в пет­роградских ГСХМ (1918-1921; профессор).