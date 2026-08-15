ЛЕБЕДЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

ЛЕБЕДЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ - российский архитектор.

Учил­ся в ИЖСА (1930-1936) у Л.В. Руд­не­ва и И.А. Фо­ми­на. Ра­бо­тал у Руд­не­ва в ар­хитектурной мас­тер­ской Крас­ной Ар­мии в Ле­нин­гра­де, с 1942 года у не­го же в мас­тер­ской Института мас­со­вых со­ору­же­ний АА СССР в Мо­ск­ве.

Вна­ча­ле при­дер­жи­вал­ся клас­си­ци­стической тра­ди­ции, за­тем вос­при­нял идеи мо­дер­низ­ма 1960-х годов, уча­ст­во­вал в про­ек­ти­ро­ва­нии зда­ний Министерства пи­ще­вой промышленности СССР (1948), гос­ти­ни­цы «Со­вет­ская» (1950, совместно с И.И. Ло­вей­ко, П.П. Штел­ле­ром), па­виль­о­на Цен­траль­ных чер­но­зём­ных об­лас­тей на ВСХВ (1954), вес­ти­бю­ля стан­ции мет­ро­по­ли­те­на «Про­спект Ми­ра-ра­ди­аль­ная» (1958) и др.

С 1959 года ру­ко­во­дил мас­тер­ской № 12 «Мос­про­ек­та-1», ко­то­рая от­ве­ча­ла за гра­до­стро­ительное раз­ви­тие Ка­ли­нин­ско­го и Пе­ров­ско­го рай­о­нов Мо­ск­вы. В 1965 году под руководством Лебедева был соз­дан про­ект пре­об­ра­зо­ва­ния рай­о­на площадь Иль­и­ча. Во гла­ве ав­тор­ско­го кол­лек­ти­ва по­стро­ил зда­ние МХУ (1965-1969), од­но из са­мых мас­штаб­ных про­из­ве­де­ний советского мо­дер­низ­ма.

Главная ра­бо­та Лебедева и его мас­тер­ской - фор­ми­ро­ва­ние об­щественно-административного цен­тра Пе­ров­ско­го раойна (с 1968; зда­ние Рай­ко­ма КПСС и Рай­ис­пол­ко­ма, 1974; соз­да­ние озе­ле­нён­ной зо­ны и др.).

С 1978 года главный ар­хи­тек­тор Се­ве­ро-Восточной пла­ни­ро­воч­ной зо­ны Мо­ск­вы, под его ру­ко­вод­ст­вом бы­ли спро­ек­ти­ро­ва­ны жи­лые рай­о­ны Веш­ня­ки-Вла­ды­чи­но, Ива­нов­ское, Но­во­ко­си­но. По про­ек­ту Лебедева по­стро­ен (1987) Дво­рец пио­не­ров и школь­ни­ков Пе­ров­ско­го района - од­но из пер­вых про­из­ве­де­ний московского по­ст­модер­низ­ма, в ко­то­ром тра­диционные фор­мы (пор­тик главного вхо­да, баш­ня с шат­ро­вым за­вер­ше­ни­ем, ар­ка­да фойе) ре­ше­ны на­ро­чи­то объ­ём­но и упо­доб­ле­ны эле­ментам дет­ско­го кон­ст­рук­то­ра.

За­ни­мал­ся так­же жи­во­пи­сью и гра­фи­кой. Пре­по­да­вал в МАРХИ (с 1983). Государственная премия СССР (1951), Государственная премия РСФСР (1969). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Сочинения:

За­мет­ки о про­стран­ст­вен­ной и эс­те­ти­че­ской сущ­но­сти ар­хи­тек­ту­ры. М., 1993;

Год жиз­ни ар­хи­тек­то­ра: [По днев­ни­ко­вым за­пи­сям 1972 г.]. М., 1998.