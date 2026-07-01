ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2004), доцент, ведущий научный сотрудник, заведующий Отделом новой истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 11 марта 1956 года в Архангельске. В 1982 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1982 по 1985 год обучался в аспирантуре Ленинградского отделения института истории СССР АН СССР.

С 1985 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2004 года – ведущий научный сотрудник. С 2011 года – заведующий Отделом новой истории России.

В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Иностранные капиталы Петербургского международного коммерческого банка. 1880-е – начало1890-х гг.».

В 1993–1994 годах занимал должность ученого секретаря Отдела новой истории России.

В 2004 году защитил докторскую диссертацию на тему «С.-Петербургский Международный коммерческий банк во второй половине XIX века: европейские и русские связи».

В разное время преподавал в Рурском университете в Бохуме (1997–1998),

Государственном Аграрном университете в г. Пушкине (2000–2008), Санкт-Петербургской театральной академии (2005–2006), Цзилиньском университете в Чаньчуне (2006–2007), Университете Кореи (2007–2008), на исторический факультет СПбГУ (2008–2009).

В 2004–2012 годах, а также с 2014 года – член Ученого совета СПбИИ РАН.

Автор более 200 научных публикаций. В область научных интересов входят экономическая истории, история банковского дела и деловой культуры России XVIII – начала XX века.

Сочинения

Санкт-Петербургский Международный коммерческий банк во второй половине XIX века: европейские и русские связи. М., 2003.

Адольф Ротштейн и Русско-Китайский банк // Азиатская Россия: люди и структуры империи. Сборник международной научной конференции, посвященный 60-летию А.В. Ремнёва. Омск, 2016. C. 365-378;

Алексей Фролович Филиппов: литератор, банкир и чекист // Из глубины времен. Вып. 10. СПб., 1998;

Б.Д. Бруцкус и ГПУ о деле 1922 г. (некоторые материалы к аресту и высылке) // История глазами историков. Межвузовский сборник научных трудов, посвященный 70-летию д.и.н., проф. Е.Р.Ольховского. СПб.-Пушкин, 2002;

Вокруг Кривого Рога: А.Л. Животовский и другие в 1920-х гг. // Отечественная история и историческая мысль в России XIX-ХХ веков: Сб. статей к 75-летию Алексея Николаевича Цамутали. СПб., 2006;

Истфак конца семидесятых или «что-то о писателях…» // Страницы истории. Сб. науч. статей, посвященных 65-летию со дня рождения профессора Григория Алексеевича Тишкина. СПб., 2008. (Совм. с В.Г.Вовиной-Лебедевой);

К вопросу о связях русской группы Сименса: заказы, клиенты, поставщики // Государственная власть и общественность в истории центрального и местного управления в России. Сб. статей памяти М.М. Шумилова. СПб., 2004;

Мария Рафалович – парижский корреспондент «Journal de St. Pétersbourg» // Санкт-Петербург–Франция. Наука, культура, политика. СПб., 2010;

О Борисе Васильевиче Ананьиче (1931-2015) // Ab imperio. 2015. № 2. С. 386-395 (совместно с Ю.А. Петровым);

Памяти Бориса Васильевича Ананьича // Клио. 2015. № 8. (совместно с А.Н. Цамутали и М.Ф. Флоринским).

Петербургский Международный коммерческий банк в консорциумах по выпуску частных железнодорожных займов 1880-х начала 1890-х гг. // Монополии и экономическая политика царизма в конце XIX — начале ХХ в. Л., 1987;

Предпринимательские союзы и власть: дискурс экономики и политики // Власть, общество и реформы в России (XVI–начало ХХ в.): Материалы научно-теоретической конференции 8—10 декабря 2003 г. СПб., 2004;

Рафаловичи: деньги, литература и политика // Власть, общество и реформы в России в XIX—начале ХХ в.: исследования, историография, источниковедение. СПб., 2009;

«Рустранзит»: германские банки и советские ведомства в 1920-х гг. // Россия. Век двадцатый: Сборник статей к 95-летию доктора исторических наук В. М. Ковальчука. СПб., 2011;

Die deutschen Beziehungen der St.Petersburger Internationalen Handelsbank // “… das einzige Land in Europa, das eine grosse Zukunft vor sich hat.” Deutsche Unternehmen und Unternehmer im Russischen Reich im 19. und fruehen 20. Jahrhundert. Essen, 1998;

E.Hoskier & Cie — банкир русского правительства во Франции // Проблемы всемирной истории. СПб., 2000;

Foreign Capital and the St.Petersburg International Commercial Bank in the 1880s and Early 1890s // Recent Doctoral Research in Economic History, D-sessions. Proceedings Tenth International Economic History Congress. Leuven, 1990;

Judisches Unternehmertum in St. Petersburg vom 19. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts – in: Protestanten und Altgläubige – Juden und Muslime. Die etno-konfessionelle Struktur der russländischen Unternehmerschaft vor 1914. (D.Dahlmann, K.Heller u. J.A. Petrov (Hg.). Essen: Klartext, 2015. S. 145-159.