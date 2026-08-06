ЛЕБЕДЕВ (ЛЮИК) ДМИТРИЙ КАПИТОНОВИЧ

ЛЕ́БЕДЕВ ( ЛЮ́ИК) ДМИ́ТРИЙ КАПИТО́НОВИЧ (16.07.1872–08.01.1935) – уроженец д. Удувере Перновского уезда Эстляндской губ. Из семьи священника. Окончил Рижскую духовную семинарию, Виленское пехотное юнкерское училище (1896) и Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1904). Подпоручик (со ст. с 17.05.1896). Поручик (со ст. с 01.09.1899). Штабс-капитан (со ст. с 01.09.1903). Капитан (со ст. с 31.05.1904). Подполковник (со ст. с 259.03.1909). Полковник (со ст. с 25.03.1912; со ст. с 25.03.1911 – Высочайший приказ 03.12.1916; со ст. с 25.03.1909). Генерал-майор (с 02.04.1917).

Карьера

На службе с 20.01.1891 вольноопределяющимся в 178-м пехотном Изборском полку. В 131-м пехотном Тираспольском полку. Участник Русско-японской войны. Помощник старшего адъютанта штаба Приамурского военного округа (04.06.1905–10.05.1906). Командир роты 169-го пехотного Миргородского полка (16.12.1905–16.12.1906). Старший адъютант штаба 18-й пехотной дивизии (10.05.1906–20.05.1908). Обер-офицер для поручений при штабе Варшавского военного округа (20.05.1908–08.10.1911). Штатный преподаватель военных наук Императорской Николаевской военной академии (с 08.10.1911). Преподавал в Пажеском корпусе, Николаевской инженерной академии. Участник Первой мировой войны. Штаб-офицер для особых поручений при штабе 2-й армии (07.1914). Начальник штаба 59-й пехотной дивизии (1915). Командир 26-го пехотного Могилевского полка (с 07.09.1915, на 1917). Ведал два года воздухоплавательной школой князя Любомирского в Варшаве. Штатный преподаватель военных наук Императорской Николаевской военной академии (с 08.10.1911). Старший адъютант разведывательного отделения штаба 2-й армии. Прикомандирован к Императорской Николаевской военной академии для исполнения должности штаб-офицера, заведующего обучающимися офицерами, утвержден (Высочайший приказ 22.01.1917 с переводом в Генштаб). И.д. главного редактора журнала «Военный сборник» и газеты «Русский инвалид» (с 28.03.1917).

Во времена советской власти

Участник Гражданской войны. Делопроизводитель ГУГШ (с 12.03.1918). В РККА. Редактор журнала «Военное дело» (1918–1920). Уволен вовсе от военной службы (с 05.02.1921). В 1921 уехал в Эстонию, с 01.04.1921 в эстонской армии. Преподавал в Высшем военном училище и на курсах Генерального штаба. В отставке (с 01.04.1927). Занимался торговлей оружием. Арестован (22.01.1934), освобожден с лишением права носить мундир. Умер в Таллине после операции в частной клинике. Три года редактировал военно-научный журнал «Военное дело за границей». Переводил германские уставы. Женат.