ЛЕБЕДЕВ ГЕРАСИМ СТЕПАНОВИЧ
ЛЕБЕДЕВ ГЕРАСИМ СТЕПАНОВИЧ - российский индолог, лингвист, переводчик, музыкант.
Из семьи священника, по другим данным, регента.
Получил музыкальное образование в Санкт-Петербурге, там же познакомился с одним из основателей профессионального русского театра Ф.Г. Волковым.
В 1775 году в должности певчего русского посольства совершил путешествие в Неаполь, в 1777-1782 годах выступал при дворах ряда европейских стран. В 1785-1797 годах жил в Мадрасе (ныне Ченнаи) и Калькутте (Колката). Изучил основы санскрита и одного из дравидских языков. В 1795 году в Калькутте основал музыкально-театральную антрепризу - одну из первых в Индии.
В 1801 году издал в Лондоне грамматику языка хиндустани. В 1801 году в связи с закрытием театра в Индии вернулся в Россию, в 1802 году указом императора Александра I получил чин коллежского асессора в Азиатском департаменте Коллегии иностранных дел. В том же году открыл типографию, где впервые в России был изготовлен бенгальский шрифт. Внёс значительный вклад в изучение особенностей индийской культуры, языка, экономики и др.
Ряд рукописей Лебедева (бенгальская грамматика, сочинение об индийской арифметике и др.) остался неопубликованным, часть работ утеряна.
Сочинения:
A grammar of the pure and mixed East Indian dialects. L., 1801. Calcutta, 1963;
Беспристрастное созерцание систем Восточной Индии брамгенов, священных обрядов их и народных обычаев, всеавгустейшему монарху посвященное. СПб., 1805.