ЛЕБЕДЕВ ГЕРАСИМ СТЕПАНОВИЧ

ЛЕБЕДЕВ ГЕРАСИМ СТЕПАНОВИЧ - российский индолог, лингвист, переводчик, музыкант.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка, по другим дан­ным, ре­ген­та.

По­лу­чил музыкальное об­ра­зо­ва­ние в Санкт-Пе­тер­бур­ге, там же по­зна­ко­мил­ся с од­ним из ос­но­ва­те­лей профессионального русского те­ат­ра Ф.Г. Вол­ко­вым.

В 1775 году в долж­но­сти пев­че­го русского по­соль­ст­ва со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Не­аполь , в 1777-1782 годах вы­сту­пал при дво­рах ря­да ев­ропейских стран. В 1785-1797 годах жил в Мад­ра­се (ны­не Чен­наи) и Каль­кут­те (Кол­ка­та). Изу­чил ос­но­вы сан­ск­ри­та и од­но­го из дра­вид­ских язы­ков. В 1795 году в Каль­кут­те ос­но­вал музыкально-те­ат­раль­ную ан­тре­при­зу - од­ну из пер­вых в Ин­дии.

В 1801 году из­дал в Лон­доне грам­ма­ти­ку языка хин­ду­ста­ни. В 1801 году в свя­зи с за­кры­ти­ем те­ат­ра в Ин­дии вер­нул­ся в Рос­сию, в 1802 году ука­зом императора Алек­сан­д­ра I по­лу­чил чин кол­леж­ско­го асес­со­ра в Ази­атском департаменте Кол­ле­гии ино­стран­ных дел. В том же го­ду от­крыл ти­по­гра­фию, где впер­вые в Рос­сии был из­го­тов­лен бенгальский шрифт. Внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние осо­бен­но­стей индийской куль­ту­ры, язы­ка, эко­но­ми­ки и др.

Ряд ру­копи­сей Лебедева (бенгальская грам­ма­ти­ка, со­чи­не­ние об индийской ариф­ме­ти­ке и др.) ос­тал­ся не­опуб­ли­ко­ван­ным, часть ра­бот уте­ря­на.

Сочинения:

A grammar of the pure and mixed East In­dian dialects. L., 1801. Calcutta, 1963;

Бес­при­стра­ст­ное со­зер­ца­ние сис­тем Вос­точ­ной Ин­дии брам­ге­нов, свя­щен­ных об­ря­дов их и на­род­ных обы­ча­ев, все­ав­гу­стей­ше­му мо­нар­ху по­свя­щен­ное. СПб., 1805.