ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский тубист, педагог, композитор.
В 1949 году окончил Московскую консерваторию по классу тубы В.А. Щербинина, в 1949-1952 годах учился на композиторском факультете там же.
В 1950-1967 годах солист оркестра московского Большого театра, играл в Квинтете медных духовых инструментов там же. В расчёте на его исполнение написаны сочинения В.Г. Кикты, К.Е. Волкова, Т.Г. Смирновой.
В 1950-1993 годах преподавал в Московской консерватории (профессор с 1990 года). Автор 2-х концертов (1947, 1986), Концертного аллегро (1949) для тубы и фортепиано, переложений и обработок для тубы, более 60 песен и др. Среди его методических работ - «Школа игры на тубе» (ч. 1-2, 1974-1975).