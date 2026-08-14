ЛЕБАНИДЗЕ МУРМАН СИЛОВАНОВИЧ

ЛЕБАНИДЗЕ МУРМАН СИЛОВАНОВИЧ - грузинский писатель, переводчик.

Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет Тби­лис­ско­го государственного университета (1948). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны при­ни­мал уча­стие в обо­ро­не Кав­ка­за , вое­вал на Ку­бани. Ре­дак­тор литературно-ху­дожественного журнала «Ди­ла» (1947-1952).

Пер­вый по­этический сборник Лебанидзе - «Сти­хи» (1950, русский перевод 1967). Ав­тор ис­то­рической по­эмы «Взя­тие Ани­си» (1970) о друж­бе гру­зин­ско­го и ар­мян­ско­го на­ро­дов; лю­бов­ной, пей­заж­ной ли­ри­ки (сборники «Ра­дуй­тесь, цве­тёт ло­за!», 1970, «Ты­ся­ча ки­ло­мет­ров в сне­гу», 1975, «Из­бран­ная ли­ри­ка», 1977, «Мно­го­го не обе­щаю», 1988, и др.). Сти­хи Лебанидзе в рав­ной сте­пе­ни чу­ж­ды сен­ти­мен­таль­но­сти и па­те­ти­ки; им при­су­щи иро­ния, жи­вость и про­сто­та раз­го­вор­ной ре­чи, ори­ен­та­ция на народное твор­че­ст­во.

Лебанидзе пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния Р. Ки­п­лин­га, Р. Бёрн­са; японскую, древ­нюю и современную еги­пет­скую по­эзию. В 1971 году из­да­на ан­то­ло­гия из­бран­ных пе­ре­во­дов Лебанидзе из русских по­этов - «Бес­смерт­ные цве­ты». Сре­ди других про­из­ве­де­ний: сборники сти­хов для де­тей «Маль­чи­ки» (1963), «Вре­ме­на го­да» (1961), книга сти­хов и вос­по­ми­на­ний о Г. Та­бид­зе «Я спро­сил од­на­ж­ды у Га­лак­тио­на» (1990).

Государственная премия Грузинской ССР (1973).

Сочинения:

Зе­ле­ная пес­ня. М., 1961;

Об­ла­ка. М., 1967;

Избранные сочинения: В 2 томах. Тб., 1989 (на грузинском языке).