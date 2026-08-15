ЛЕ-МУСТЬЕ
ЛЕ-МУСТЬЕ - памятник среднего палеолита на правом берегу реки Везер, у впадения реки Вимон, близ Пезак- ле-Мустье.
Включает две стоянки (верхний и нижний Ле-Мустье) под скальными навесами.
Верхний Ле-Мустье открыт в 1864 году Э. Ларте совместно с английским археологом Г. Кристи, в начале XX века исследован швейцарским учёным О. Хаузером, французскими археологами М. Бургоном и Д. Пейрони. Каменная индустрия верхнего Ле-Мустье дала название среднепалеолитической культуре Мустье; верхний Ле-Мустье содержал слои Мустье ашельской традиции, типичного Мустье, Шательперрона и Ориньяка.
Нижний Ле-Мустье изучался с 1907 года О. Хаузером, с 1910 года - Д. Пейрони. Содержал слои Мустье ашельской традиции, типичного и зубчатого Мустье, Шательперрона и древнего Ориньяка. В 1969 году стратиграфия нижнего Ле-Мустье была уточнена А. Лавилем и Ж. Ф. Риго, в 1980-е годы установлены термолюминесцентные даты - 56-40 тысяч лет назад. Обнаружены два погребения: в 1908 году - мужчины 16-18 лет в скорченном положении, под головой - «подушка» из кремнёвых отщепов, у левой руки - мустьерские остроконечник и скребло, на правом бедре - следы огня (Ле-Мустье 1, 46-40 тысяч лет назад); в 1914 году - 4-месячного младенца в яме глубиной 40 см с кремнёвыми пластинами и костями животных (Ле-Мустье 2, около 40 тысяч лет назад).
Погребённый в Ле-Мустье 1 относится к «классическим» неандертальцам с относительно слабо развитым надглазничным рельефом (возможно, из-за молодости погребённого); материалы были проданы Берлинскому музею, утрачены во время Второй мировой войны. Останки из Ле-Мустье 2 вскоре после находки утрачены и вновь обнаружены в 1996 году в Музее Лез-Эзи-де-Тайак, антропологически не изучены. Ле-Мустье в составе комплекса памятников долины реки Везер включён в список Всемирного наследия.