ЛЕ-МУСТЬЕ

ЛЕ-МУСТЬЕ - памятник среднего палеолита на правом берегу реки Везер, у впадения реки Вимон, близ Пезак- ле-Мустье.

Вклю­ча­ет две сто­ян­ки (верх­ний и ниж­ний Ле-Мустье) под скаль­ны­ми на­ве­са­ми.

Верх­ний Ле-Мустье от­крыт в 1864 году Э. Лар­те совместно с английским ар­хео­ло­гом Г. Кри­сти, в начале XX века ис­сле­до­ван швейцарским учё­ным О. Хау­зе­ром, французскими ар­хео­ло­га­ми М. Бур­го­ном и Д. Пей­ро­ни. Ка­мен­ная ин­ду­ст­рия верх­не­го Ле-Мустье да­ла на­зва­ние сред­не­па­лео­ли­тической куль­ту­ре Му­стье ; верх­ний Ле-Мустье со­дер­жал слои Му­стье ашель­ской тра­ди­ции, ти­пич­но­го Му­стье, Ша­тель­пер­ро­на и Оринь­я­ка.

Ниж­ний Ле-Мустье изу­чал­ся с 1907 года О. Хау­зе­ром, с 1910 года - Д. Пей­ро­ни. Со­дер­жал слои Му­стье ашель­ской тра­ди­ции, ти­пич­но­го и зуб­ча­то­го Му­стье, Ша­тель­пер­ро­на и древ­не­го Оринь­я­ка. В 1969 году стра­ти­гра­фия ниж­не­го Ле-Мустье бы­ла уточ­не­на А. Ла­ви­лем и Ж. Ф. Ри­го, в 1980-е годы ус­та­нов­ле­ны тер­мо­лю­ми­нес­цент­ные да­ты - 56-40 тысяч лет на­зад. Об­на­ру­же­ны два по­гре­бе­ния: в 1908 году - муж­чи­ны 16-18 лет в скор­чен­ном по­ло­же­нии, под го­ловой - «по­душ­ка» из крем­нё­вых от­ще­пов , у ле­вой ру­ки - му­сть­ер­ские ост­ро­ко­неч­ник и скреб­ло, на пра­вом бед­ре - сле­ды ог­ня (Ле-Мустье 1, 46-40 тысяч лет на­зад); в 1914 году - 4-ме­сяч­но­го мла­ден­ца в яме глу­би­ной 40 см с крем­нё­вы­ми пла­сти­на­ми и кос­тя­ми жи­вот­ных (Ле-Мустье 2, около 40 тысяч лет на­зад).

По­гре­бён­ный в Ле-Мустье 1 от­но­сит­ся к «клас­си­че­ским» не­ан­дер­таль­цам с от­но­си­тель­но сла­бо раз­ви­тым над­глаз­нич­ным рель­е­фом (воз­мож­но, из-за мо­ло­до­сти по­гре­бён­но­го); ма­те­риа­лы бы­ли про­да­ны Бер­лин­ско­му му­зею, ут­ра­че­ны во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны. Ос­тан­ки из Ле-Мустье 2 вско­ре по­сле на­ход­ки ут­ра­че­ны и вновь об­на­ру­же­ны в 1996 году в Му­зее Лез-Эзи-де-Тай­ак, ан­тро­по­ло­ги­че­ски не изу­че­ны. Ле-Мустье в со­ста­ве ком­плек­са па­мят­ни­ков до­ли­ны реки Ве­зер вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)