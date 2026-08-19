ЛЕ КОРБЮЗЬЕ
ЛЕ КОРБЮЗЬЕ - французский архитектор, дизайнер, живописец, скульптор, теоретик архитектуры и градостроительства.
По происхождению швейцарец. Один из лидеров так называемого современного движения и интернационального стиля в архитектуре. По семейной традиции учился (с 1902 года) на мастера гравировки часов в Художественной школе Ла-Шо-де-Фона; с 1905 года - на высших курсах монументально-декоративного искусства той же школы у Ш. Леплаттенье, последователя движения «Искусства и ремёсла». Стажировался в мастерских Й. Хофмана в Вене (1907-1908), братьев О. Перре и Г. Перре в Париже (1908-1909), П. Беренса в Германии (1910-1911). В архитектурных зарисовках запечатлел путешествие по Дунаю, в Турцию, Грецию и Италию (1911; считал это путешествие важным этапом своего творческого становления).
В 1917 году обосновался в Париже. Его встреча с А. Озанфаном определила возникновение пуризма - течения, принципы которого они утверждали в своей живописи (натюрморты с изображением предметов, основанные на приёмах технической графики), в манифесте «После кубизма» (1918) и в публикациях в журнале «L'Esprit Nouveau» (издавался в 1920-1925 годах, при участии поэта П. Дерме). В 1921 году Ле Корбюзье основал мастерскую вместе с кузеном - архитектором и дизайнером Пьером Жаннере (1896-1967; постоянный соавтор Ле Корбюзье до 1940 года) и разработал типовой проект жилого дома «Ситроан II» («Citrohan II», 1922), где проявились сформулированные им «пять принципов современной архитектуры» (использование опор-свай, крыши-террасы с садом, свободной планировки внутреннего пространства, ленточных окон, ненесущего фасада), а также его функционалистский лозунг «дом - это машина для жилья». На Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 1925 году Ле Корбюзье показал проект жилого дома, разработанный на основе «Ситроан II», - павильон «L’Esprit Nouveau».
Ле Корбюзье также воплощал в своих постройках раннего периода - зданиях простых геометрических форм с белыми плоскостями фасадов - пуристскую эстетику (дом Озанфана в Париже, 1923-1924; расположенные рядом дома Р. Ла Роша и брата Ле Корбюзье - Альбера Жаннере, в Париже, оба 1923-1925 годов, ныне Фонд Ле Корбюзье; Вилла Савой в Пуаси, близ Парижа, 1929-1931). В 1927 году Ле Корбюзье возвёл 2 типовых жилых дома в поселке Вайсенхоф (Штутгарт), застроенном в рамках выставки Веркбунда зданиями по проектам международной команды архитекторов.
В крупных общественных сооружениях сочетал прямоугольные и криволинейные объёмы, использовал сплошное остекление фасадов и другое: дом Центросоюза в Москве (1928-1936, при участии Н.Д. Колли; ныне - Федеральная служба государственной статистики и Межгосударственный статистический комитет СНГ), общежитие швейцарских студентов в университетском городке (1930-1932) и центр Армии спасения (1929-1933) в Париже, неосуществлённые проекты Дворца Лиги Наций в Женеве (1927) и Дворца Советов в Москве (1931).
В послевоенные годы разрабатывал идею жилого дома как градостроительного модуля: в Марсельской «жилой единице» двухуровневые квартиры объединены внутренними переходами-«улицами» в общую структуру с комплексом коммунального обслуживания в центральном ядре (1947-1952, прототип ряда подобных сооружений, построенных в 1950-е годы в других городах Европы). В поисках универсальных закономерностей гармоничного формообразования создал и применял в своих проектах систему взаимосвязанных величин, названную им «модулор» и основанную на пропорциях человеческого тела (представляющий её рисунок «Человек с поднятой рукой» стал своего рода фирменным знаком Ле Корбюзье). Выступил одним из авторов проекта комплекса ООН в Нью-Йорке (1949-1950).
В постройках зрелого (послевоенного) периода Ле Корбюзье обратился к мощной пластике объёмов с подчёркнутыми световыми и пространственными эффектами, что в дальнейшем дало начало направлению брутализма (капелла Нотр-Дам-дю-О в Роншане, 1950-1955; доминиканский монастырь Ла-Турет в Эвё, близ Лиона, 1956-1959); использовал в них так называемый грубый бетон (фактурные поверхности со следами опалубки, включениями мелкой гальки, ракушек), скульптуры в отделке фасадов (Молодёжный культурный центр в Фирмини во Франции, 1956-1965). К этой стилистической линии относится большой цикл проектов Ле Корбюзье для Индии (1950-1964): переработанный генплан г. Чандигарх с монументальным ансамблем административных зданий (возводился при участии архитекторов П. Жаннере, М. Фрая и Дж. Дру); Дворец Текстильной ассоциации (1951-1954) и Музей и культурный центр Санскар Кендра (1951-1958) в Ахмадабаде. В Карпентер-центре визуальных искусств (1959-1963) Гарвардского университета в Кембридже (США) синтезировал элементы архитектуры своего раннего и зрелого периодов (здание на опорах, кровля-терраса, пандусы, пластичные объёмы, солнцезащитные экраны и другое). Поиском новых оригинальных решений отмечены павильон фирмы «Philips» с конструкцией-оболочкой в форме гиперболического параболоида на Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе, проект больницы в Венеции, задуманной как комплекс небольших построек у воды (1965), сооружённый по проекту Ле Корбюзье «Центр Ле Корбюзье» в Цюрихе с металлическим навесом над стеклянным павильоном и красочными панелями на фасадах (1964-1967).
Ле Корбюзье - автор около 50 книг. Яркий полемист, в своих выступлениях он апеллировал главным образом к общественному мнению, видел в современной технике и серийности индустриального строительства залог обновления архитектурного языка, призывал к рациональному решению проблем современной жизни. Значительную часть своих публикаций посвятил вопросам градостроительства. В 1920-е годы пропагандировал эстетику прямого угла, жёсткую упорядоченность планировочных схем, принципы зонирования, идею сочетания высотной жилой застройки с просторными озеленёнными пространствами и дифференциацией транспортной инфраструктуры (проект города на 3 миллиона жителей, 1922; «План Вуазен», 1925, предполагавший полную реконструкцию района правого берега р. Сена в Париже со строительством крестообразных в плане небоскрёбов). В открытом письме «Комментарии относительно Москвы и зелёного города» (1930) развил идею линейной урбанизации вдоль основных транспортных магистралей региона, включил её в свою концепцию «лучезарного города» (1930-1935, в том числе выполнил ряд схем для Москвы - «Лучезарный город в приложении к Москве» и др.), отчасти использовал в градостроительных предложениях для Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айреса (1930), Алжира (1930-1934) и по организации территорий во Франции («Дом людей», 1942). В 1943 году опубликовал «Афинскую хартию» с критикой современного состояния городов и программой их преобразования; в ряде последующих работ сформулировал положение о трёх взаимосвязанных типах поселений: сельскохозяйственный комплекс, линейный промышленный город и примыкающий к нему исторический радиально-концентрический город со строго ограниченными параметрами.
Ле Корбюзье занимался различными видами искусства: живописью (станковой и монументальной; настенная композиция в библиотеке общежития швейцарских студентов в Париже, 1948), графикой (серия литографий «Поэма прямого угла», 1955), с 1940-х годов - скульптурой (композиция «Открытая длань» в Чандигархе, реализована в 1990 году), выполнял эскизы эмалевой декорации (на дверях капеллы в Роншане и здания парламента в Чандигархе), ковров (для Дворца правосудия в Чандигархе, 1961; Карпентер-центра визуальных искусств Гарвардского университета, 1963, и др.). Обращался к дизайну мебели, в 1928 году спроектировал (совместно с П. Жаннере и дизайнером Ш. Перрьян) образцы кресел (в том числе кресла «большое удобство» и в виде шезлонга).
Архитектурная стилистика Ле Корбюзье (строгая геометрия и рациональность его построек раннего периода, скульптурность и экспрессия форм в работах послевоенного времени), а также разработанные им урбанистические идеи создания принципиально нового, открытого городского пространства повлияли на большинство направлений в современной архитектуре.
Cочинения:
Vers une architecture. P., 1923;
L’Art décoratif d’aujourd’hui. P., 1925;
La peinture moderne. P., 1925 (avec A. Ozenfant);
Urbanisme. P., 1925;
Une maison, un palais. P., 1928;
Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme. P., 1930;
Планировка города. М., 1933;
La Ville radieuse. P., 1935;
Quand les cathédrales étaient blanches: voyage au pays des timides. P., 1937;
Destin de Paris. P., 1941;
Sur les quatre routes. P., 1941;
Les Trois Etablissements humains. P., 1945;
Manière de penser l’urbanisme. [P.], 1946;
Propos d’urbanisme. P., 1947;
L’Atelier de la recherche patiente. P., 1960;
Mise au point. P., 1966;
Творческий путь. М., 1970;
Модулор. М., 1976;
Архитектура ХХ в. 2-е изд. М., 1977;
Путешествие на Восток. М., 1991.