ЛЕ КАРРЕ ДЖОН
ЛЕ КАРРЕ ДЖОН - английский писатель.
После окончания средней школы изучал иностранные языки в Бернском университете (1948-1949). В начале 1950-х годов сотрудничал с английской военной контрразведкой в Австрии. В 1952-1956 продолжил обучение в Оксфордском университете; преподавал в Итонском колледже. С 1959 года кадровый сотрудник английских спецслужб, в том числе под дипломатическим прикрытием в ФРГ.
Литературный дебют - детектив «Звонок мертвецу» («Call for the dead», 1961, русский перевод 1993). Успех принёс роман «Шпион, пришедший с холода» («The spy who came in from the cold», 1963, русский перевод1991; экранизация М. Ритта, 1965).
В противовес внешней развлекательности и неправдоподобию традиционного детективного романа Ле Карре придал повествованию бóльшую реалистичность, усилив психологизм, внутреннюю напряжённость, ощущение трагизма выбора, стоящего перед героями. В цикле романов об агенте Джордже Смайли Ле Карре описал противостояние советской и английской разведок времён «холодной войны»: «Жестянщик, портной, солдат, шпион» («Tinker, tailor, soldier, spy», 1974, в русском переводе - «Шпион, выйди вон», 1998), «Достопочтенный школяр» («The honourable schoolboy», 1977, русский перевод 1998), «Команда Смайли» («Smiley’s people», 1980, русский перевод 1998). В романах «Маленькая барабанщица» («The little drummer girl», 1983, русский перевод 1993) и «Ночной администратор» («The night manager», 1993, русский перевод 1994) затронуты темы борьбы с терроризмом. Среди других романов: «В одном немецком городке» («A small town in Germany», 1968, русский перевод 1970), «Верный садовник» («The сonstant gardener», 2001, русский перевод 2001), «Абсолютные друзья» («Absolute friends», 2004, русский перевод 2004). Многие произведения Ле Карре экранизированы.