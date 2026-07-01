ЛЕ КАРРЕ ДЖОН

ЛЕ КАРРЕ ДЖОН - английский писатель.

По­сле окон­ча­ния сред­ней шко­лы изу­чал иностранные язы­ки в Берн­ском университете (1948-1949). В начале 1950-х годов со­труд­ни­чал с английской во­енной контр­раз­вед­кой в Ав­ст­рии . В 1952-1956 про­дол­жил обу­че­ние в Окс­форд­ском университете; пре­по­да­вал в Итон­ском кол­лед­же. С 1959 года кад­ро­вый со­труд­ник английских спец­служб, в том числе под ди­пло­ма­тическим при­кры­ти­ем в ФРГ.

Литературный де­бют - де­тек­тив «Зво­нок мерт­ве­цу» («Call for the dead», 1961, русский перевод 1993). Ус­пех при­нёс ро­ман «Шпи­он, при­шед­ший с хо­ло­да» («The spy who came in from the cold», 1963, русский перевод1991; эк­ра­ни­за­ция М. Рит­та, 1965).

В про­ти­во­вес внеш­ней раз­вле­ка­тель­но­сти и не­прав­до­по­до­бию тра­диционного де­тек­тив­но­го ро­ма­на Ле Карре при­дал по­ве­ст­во­ва­нию бóль­шую реа­ли­стич­ность, уси­лив пси­хо­ло­гизм, внутреннюю на­пря­жён­ность, ощу­ще­ние тра­гиз­ма вы­бо­ра, стоя­ще­го пе­ред ге­роя­ми. В цик­ле ро­ма­нов об аген­те Джорд­же Смай­ли Ле Карре опи­сал про­ти­во­стоя­ние советской и английской раз­ве­док вре­мён «хо­лод­ной вой­ны»: «Жес­тян­щик, порт­ной, сол­дат, шпи­он» («Tinker, tailor, soldier, spy», 1974, в русском переводе - «Шпи­он, вый­ди вон», 1998), «Дос­то­поч­тен­ный шко­ляр» («The honourable schoolboy», 1977, русский перевод 1998), «Ко­ман­да Смай­ли» («Smiley’s people», 1980, русский перевод 1998). В ро­ма­нах «Ма­лень­кая ба­ра­бан­щи­ца» («The little drummer girl», 1983, русский перевод 1993) и «Ноч­ной ад­ми­ни­ст­ра­тор» («The night manager», 1993, русский перевод 1994) за­тро­ну­ты те­мы борь­бы с тер­ро­риз­мом. Сре­ди других ро­ма­нов: «В од­ном не­мец­ком го­род­ке» («A small town in Germany», 1968, русский перевод 1970), «Вер­ный са­дов­ник» («The сonstant gardener», 2001, русский перевод 2001), «Аб­со­лют­ные дру­зья» («Absolute friends», 2004, русский перевод 2004). Многие про­из­ве­де­ния Ле Карре эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны.