ЛЕ-ЦЗЫ

Ле-цзы («[Трактат] Учителя Ле»), в 742 почетно наименованный «Истинным каноном прорыва в пустоту» («Чун сюй чжэнь цзин»), — одно из основополагающих произведений даосизма , приписываемое мифологизированному отшельнику из местности Путянь в царстве Чжэн (совр. г. Чжэнчжоу), потомку древних легендарных императоров из рода Лешань Ле Юй-коу (конец VII — IV в. до н. э.). В основном составлено в IV—III вв. до н. э., но позднее подверглось существенным трансформациям, впервые отредактировано Лю Сяном в 14 до н. э. и, возможно, частично дописано его первым и наиболее авторитетным комментатором Чжан Чжанем (IV в. н. э.), который следовал даосско-конфуцианскому «учению о таинственном» (сюань-сюэ) и отметил у «Л.-ц.» сходство с сутрами буддизма . Идейно и стилистически, вплоть до текстуальных совпадений «Л.-ц.» составляет пару с содержащим главу 32 «Ле Юй-коу» « Чжуан-цзы », образуя с ним и «Дао-дэ цзином» классическую триаду канонов раннего даосизма. В высокохудожественной форме ста с лишним легенд, притч и диалогов «Л.-ц.» представляет основы даосской онтологии «пустоты», этики «недеяния» (у-вэй) и социальной утопии в русле течения Хуан-Лао ( Хуан-ди и Лао-цзы ). Оригинальные взгляды самого радикального вольнодумца древности Ян Чжу (V—IV вв. до н. э.) целостно изложены в интерполированной и названной его именем главе 7.

Изд. : Мудрецы Китая: Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы / Пер. Л. Д. Позднеевой. СПб., 1994; Дао-Дэ цзин, Ле-цзы, Гуань-цзы: Даосские каноны / Пер. В. В. Малявина. М., 2002; Graham A. C. The Book of Lieh-tzu?: A Classic of Tao. New York, 1990; Lafitte J.-J. Traite du vide parfait. Paris, 1997.

Лит .: Щуцкий Ю. К . Основные проблемы в истории текста Ле-цзы (1928) // Религиозный мир Китая 2005. М., 2006 С. 181—192; Карапетьянц А. М . У истоков китайской словесности. М., 2010. С. 273—283; Graham A. C. The Date and Composition of Liehtzyy // Asia Major. Vol. VIII (2). 1961. Р. 139—198; Barcett T. H. Lien tzu // Early chinese textes: A Bibliographical Guide / Ed. by M. Loewe. Berkeley, 1993. P. 298—308.