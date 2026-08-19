ЛЧАШЕН
ЛЧАШЕН - комплекс археологических памятников позднего бронзового (XV - XIV/XIII века до н. э.) и раннего железного веков у села Лчашен (ранее Ордаклю) Севанского района (ныне марз Гегаркуник) Армении.
Исследования с 1906 года (Е. А. Лалаян), после осушения части озера Севан - А. О. Мнацаканяна в 1955-1958 годы, 1961.
К переходному этапу от среднего к позднему бронзовому веку относится погребение в каменном ящике с 22 керамическими сосудами: чаши, горшки с ушками, сосуды с вдавлениями с двух сторон, высокие кубки, курильницы в виде ящичков с отверстиями на противоположных сторонах, кувшины с удлинённой шейкой, конический кубок с шевронами и рельефными изображениями змей; характерна чёрная блестящая поверхность и инкрустация белой и красной массой. К позднему бронзовому веку относятся 4 группы малых курганов и кромлехов. Характерны 4-угольные ямы со скорченным трупоположением на левом боку. Есть деревянная ложа - массивные рамы с ножками и отверстиями для закрепления плетёной сетки. Среди находок - сердоликовые бусы, обсидиановые наконечники стрел, деревянные миски, ложечки, черпаки. В погребении по 3-7 керамических сосудов; характерны лощёные горшки с врезными поясками, чаши с врезными горизонтальными линиями на венчиках или с декором из треугольников и косой сетки, курильницы кубической формы с отверстиями, кувшинчики с суживающейся шейкой и низким биконическим корпусом.
Наиболее известны 11 «царских» курганов позднего бронзового века (диаметр до 20 м, первоначальная высота 2-3 м). Вытянутые с севера на юг (2,5-3,5× ×5-8,5 м, глубина 2,5-3 м) склепы из неотёсанных каменных глыб с перекрытием из камня и дерева, на столбах; пол посыпан золой. Скорченные на левом боку трупоположения (единичные и до 12 человек) иногда осыпаны охрой. В основном 4-колёсные (есть 2-колёсные и 3-колёсная детская) погребальные повозки (дуб, ильм, тисс), в т. ч. с шатровым покрытием, с колёсами из 3-4 сегментов или со спицами, крепление деталей - с помощью деревянных гвоздей или шипов. Иногда стенки повозок покрыты резными спиралями, зигзагами, концентрическими кругами, в кургане 11 - изображениями 2 оленей. Ярмо украшено бронзовыми гвоздями и ободками. На месте соединения ярма и дышла помещались бронзовые «седелковые крюки» с якоревидным основанием и скульптурами (быки с козлами и птицами, олень, птица с лягушками, воины на колеснице, преследующие оленя) на высоких подставках. В ряде курганов - кости или черепа быков и коней. Среди находок: золотые фигурка лягушки, пуговицы, пронизи с 4 спиралями и дисковидные, бусы (в т. ч. с зернью и каменными вставками); бронзовые удила с напускными дисковидными прорезными псалиями, булавы с полушаровидными выступами, секиры (в т. ч. миниатюрная с шипами на обушке), втульчатые наконечники копий, плоские топорики с боковыми выступами, трезубцы, втульчатое шестигранное «долото», мечи, кинжалы с трубчатой рукоятью, в ножнах, украшенных треугольными вырезами, рельефными изображениями змей и линейным орнаментом, подковообразный предмет с полыми концами, украшенный треугольными вырезами, зеркало и черпак с ажурными ручками (у черпака ручка украшена и скульптурой птицы на колесе), навершия в виде бычьей головки и фигурок львов, прорезные колокольчики, пуговицы, котлы, фигурки птиц, быков, коз; пронизи из сурьмы; обсидиановые наконечники стрел; бусы из глухого стекла, агата, сердолика; деревянные ведро с крышкой, колчан, трёхногие столы, миски, поднос, ложки, черпаки. Керамика представлена кувшинчиками с прямой шейкой и низким биконическим туловом, мисками, чашами, горшками, сосудиками-ситами, кубическими курильницами со сквозными отверстиями, ритуальными сосудами без днищ с декором в виде клинообразных треугольников, инкрустированных красной и белой массой, и рельефных изображений змей; характерен врезной орнамент (линейный, косая сетка, треугольные шевроны, волна или зигзаг, точечный), полосы лощения.
Вблизи могильников - остатки поселения (около 55 га) позднего бронзового и раннего железного веков, с домами из 3-4 помещений, очагами, деревянными колоннами; крепость со стенами циклопической кладки; надпись царя Урарту Аргишти I на скале.