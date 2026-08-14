Лазукова Евдокия Савельевна, младший сержант в воспоминаниях земляков.

Нытва – один из старых «заводских» городов промышленного Урала, вся судьба которого связана с заводом, основанным в 1756 г. по Указу Государственной Берг-коллегии как медеплавильный завод. Основателем завода был Александр Григорьевич Строганов. В дальнейшем завод неоднократно менял профиль производства и в настоящее время – ОАО «Нытва». В годы войны нытвенский металлургический завод внес свой достойный вклад в Победу производством биметалла, снарядных гильз, листового проката. К 1944 году объем заводского производства возрос почти в 5 раз. Героический труд нытвенских металлургов отмечен орденом Отечественной воины 1 степени. Со времени основания до наших дней завод является не только градообразующим предприятием города, но его центром в прямом и переносном смысле слова. C заводом на протяжении двух с лишним веков связаны судьбы большинства нытвенцев. Здесь сложились свои династии, традиции, праздники. Нытва - это «зеленая вода» по названию реки (на коми-пермяцком языке), притока Камы, на берегах которой это поселение располагается.

Среди городских памятников достойное место занимает скульптурная композиция «На фронт» (1975 г.). В период Великой Отечественной войны в Нытве находился эвакогоспиталь № 3955 (5944). Братская могила советских воинов 1941-1945 гг. - на городском кладбище. Нытва – родина Леонида Петровича Казакова (род. 1912 г.), генерал-лейтенанта; Александра Петровича Заякина (род. 1911 г.), генерал-майора авиации; выдающегося летчика-истребителя; Александра Васильевича Оборина (1908 – 1944 гг.), Героя Советского Союза. Вот некоторые сведения из биографии А.В. Оборина. Оборин Александр Васильевич - командир 438-го истребительного авиационного полка (6-й истребительный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) подполковник. Родился 22 марта 1908 года в посёлке Нытва (Пермский край) в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1931 года. Окончил 7 классов. В 1927-1929 годах работал машинистом листопрокатного цеха на Лысьвенском металлургическом заводе. В РККА с 1929 года. В 1932 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу лётчиков, в 1933 - 14-ю Энгельсскую военную авиационную школу лётчиков. На фронтах Великой Отечественной войны с 12 июля 1941 года. Воевал в небе Сталинграда. В августе 1943 года майор Оборин А.В. был назначен командиром 438-го истребительного авиационного полка. Во главе полка воевал над Днепром, под Яссами, Львовом и Сандомиром. Лично водил на задания группы истребителей. Погиб, совершая воздушный таран 7 августа 1944 года в районе посёлка Лагув (Польша). Звание Героя Советского Союза Александру Васильевичу Оборину присвоено посмертно 10 апреля 1945 года. Награждён 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды Всего совершил 283 боевых вылета, в 119 воздушных боях сбил лично 13 и в группе 13 самолётов противника. На родине, в городе Нытва, установлен памятник. В городе Лысьва в Аллее героев – бюст, на корпусе листопрокатного цеха – мемориальная доска.

На фронт ушли сотни нытвенцев, вернулись не все. Об одной из участниц Великой Отечественной войны - младшем сержанте медицинской службы Евдокии Савельевне Лазуковой рассказывает ее землячка:

Каждый год в День Победы по улицам маленького уральского города, в котором я живу, красиво и гордо в праздничной колонне шагают победители Великой Отечественной войны к месту торжественного митинга. Давно обратила внимание, что рядом с мужчинами – ветеранами в колонне идут уверенно и фронтовички. Они подтянуты, в военной форме, с медалями и орденами на груди. Что они испытали в годы войны, только им известно, но они не подают вида, что им было очень трудно. Они находят силы шутить, смеяться, а главное, радоваться жизни. Читая о войне, я заинтересовалась участием в ней нытвенских девушек и женщин. А еще мне непременно захотелось рассказать о фронтовичке, моей землячке Евдокии Савельевне Лазуковой. Идя к ней на встречу, я немного волновалась. Не будет ли ей трудно вспоминать, не окажутся ли мои вопросы для нее тревожными и не скажется ли наша беседа на ее самочувствии? На пороге своего дома меня встретила очень доброжелательная, жизнелюбивая, добрая, внимательная, гостеприимная женщина, полная оптимизма и радости. И вот наше долгожданное знакомство свершилось. Неторопливо, помня до мельчайших подробностей, наверное, каждый день войны, Евдокия Савельевна начинает со мной беседу.

Родилась Евдокия Савельевна в деревне Большие Плешки Нытвенского района в марте 1923 года. В семье Коноваловых было трое детей: она, сестра Екатерина и брат. Школьное образование (7 классов) Евдокия Савельевна получила в Воробьевской школе. А затем пошла учиться на курсы медсестер. Дальше учиться не было возможности, так как нужно было заботиться о брате. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 18 лет. Имея образование медсестры, Евдокия Савельевна закончила курсы подготовки санинструкторов. К этому времени в здании школы № 1 в Нытве был открыт эвакуационный госпиталь. Именно там пришлось пройти практику, прикоснуться, как говорится, к войне: ухаживать и заботиться о раненых.

В 1942 году в возрасте 19 лет Евдокия Савельевна добровольцем ушла на фронт. Из Перми довезли их до Боровичей в Подмосковье в запасной полк. Остальная часть эшелона отправилась дальше, в Москву. В Боровичах они пробыли неделю до зачисления в дивизию. До декабря 1942 года были в обороне на подступах к Ленинграду. В наступление пошли, когда замерзли болота. Тяжело было, по двое-трое суток не спали. Девушек к участию в боях неплохо обмундировали, им были выданы теплое трикотажное белье и флотские брюки.

Свой первый бой Евдокия Савельевна помнит хорошо до сих пор. Это было вблизи Новгорода у станции Воробейка в декабре 1942 года. Было страшно, плакали, боялись умереть. Страшно было слышать гул и разрывы военных снарядов. В этом бою погиб комсорг роты. Евдокии Савельевне пришлось пройти боевое крещение - оказывать помощь молодому солдату, у которого было тяжелое ранение. Он стонал, жаловался на сильную боль в ноге. А она должна была донести до своих, к сожалению, не донесла - солдат умер от потери крови и переохлаждения. Запомнился случай с тяжело раненным механиком броневой машины, он просил девушку-санинструктора убить его, чтобы не быть обузой. Откуда же брались силы у этих молодых девчонок, чтобы на шинели дотащить до обоза солдата?

Два с половиной года Евдокия Савельевна была на передовой – воевала на Ленинградском и Волховском фронтах. 225-я дивизия принимала участие в освобождении Новгорода, Опочки, Волхова, Пскова, Острова, Порхова. Фронтовыми дорогами прошла Эстонию и Латвию. Об окончании войны узнала недалеко у границы Венгрии. На глазах были слезы радости, хотелось скорей домой, увидеть своих родных и близких.

Мне было интересно узнать, а как же было во время затишья? И Евдокия Савельевна, как-то оживившись, сказала, что все собирались, пели песни, танцевали, писали письма родным и близким и с нетерпением ждали пополнения в своей дивизии. Евдокия Савельевна рассказывала и о военном быте: баня случалась редко, поэтому летом мылись в реке или в ручье, а зимой снегом. И никто не болел. Это еще, наверное, потому что врага нужно было уничтожить, не до болезней же. Услышав такой ответ, я поразилась тому, что такие испытания были и в суровое время девушка, женщина оставалась всегда сама собой.

После окончания войны Евдокия Савельевна вернулась в Нытву. Устроилась работать в районное здравоохранение. Затем перешла работать в детский сад № 1 сестрой-воспитателем. Детишкам отдала 32 года своей жизни. Выйдя на пенсию, еще четыре года работала на Нытвенском ПМК. Так получилось, что в трудовой книжке было сделано всего две записи: принята и уволена.

После возвращения с фронта встретила любимого человека, с которым прожила счастливую семейную жизнь и воспитала двоих сыновей.

Сейчас старший сын живет в городе Тольятти, ему 65 лет. А с младшим сыном, которому 54 года, и его семьей Евдокия Савельевна живет вместе. Евдокия Савельевна - очень организованный и дисциплинированный человек, она и по хозяйству хлопочет, и в огороде возится, и с детьми занимается. У Евдокии Савельевны четверо внуков и пять правнуков.

Любит вышивать. Предмет особой гордости Евдокии Савельевны - дом для всей семьи, который они построили вместе с мужем.

Евдокия Савельевна – человек доброжелательный, очень коммуникабельный, располагающий к себе. Голос у нее мягкий, бархатистый, а характер остался закаленным в боях и сражениях во время Великой Отечественной войны. Война наложила свой отпечаток на ее здоровье: болят суставы ног.

Не осталась в стороне от военных действий и сестра Евдокии Савельевны – Екатерина Коновалова. Она служила связисткой в Кронштадте.

Евдокия Савельевна бережно хранит материалы, которые рассказывают о прошедшем боевом пути ее дивизии и полка.

Младший сержант медицинской службы Евдокия Савельевна за боевые заслуги награждена орденом и многими медалями:

- Орденом Отечественной войны 2 степени от 11 марта 1985 года;

- За боевые заслуги от 7 марта 1947 года;

- Медалью Жукова 2 степени;

- Медали 50 лет, 60 лет, 70 лет, 90 лет Вооруженных сил СССР;

- Медали 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет, 55 лет, 60 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне;

- Знак «Фронтовик 1941-1945 гг.»;

- Памятной медалью «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

В конце встречи Евдокия Савельевна с гордостью произнесла, уже, наверное, не сотню раз после войны: «Умирать буду, но не забуду 225 –ую дивизию 299 стрелковый полк!» Поистине, героическая женщина! Я поразилась ее светлому разуму, жизнелюбию и особому обаянию. Веяло от нее теплотой и радушием. Как я счастлива этому удивительному и для меня дорогому знакомству с живой легендой. Дай, Бог, ей крепкого здоровья и долгих лет жизни!