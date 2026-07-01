ЛАЗИКА
ЛАЗИКА - государство на территории современной Западной Грузии и Абхазии.
Сформировалось во II веке на базе племенного объединения лазов, утвердившегося в Юго-Восточном Причерноморье и подчинившего Колхидское царство (смотрите Колхида). Сведения о хозяйственной жизни лазов содержатся в трудах Плиния Старшего и Птолемея; политическая история Лазика освещена в сочинениях Прокопия Кесарийского, Менандра Протиктора (середина VI века) и др.
Во 2-й половине IV века произошло возвышение Лазского царства, что было связано с ослаблением политического влияния Вост.очной Римской империи в Закавказье. В это время правители Лазики были союзниками Рима в борьбе против гуннов, подчинили родственные мегрельские племена, а также сванов, апсилов, абазгов и др. Усиление Лазского царства способствовало расцвету городов. Наряду со столицей городом Археополис (древнегрузинский Цихе-Годжи; ныне Накалакеви), крупными центрами Лазики были город Родополис (грузинский Варцихе), крепости Сканда и Шорапани (на границе с Картли), Телепис и др. Приморские города Себастополис (ныне Сухум), Бичвинта (ныне Пицунда), Фасис и др. сыграли важную роль в развитии торгово-экономических связей Лазика с античным миром. Через Лазику проходила основная водная магистраль [река Фасис (Риони)], соединявшая Причерноморье с внутренними областями Закавказья; др. водные и сухопутные торговые магистрали связывали Западную Грузию с Арменией, а также с Рача-Лечхуми и Абхазией.
Ведущая отрасль хозяйства - земледелие; возделывались зерновые культуры. Наряду с земледелием, жители Лазики занимались скотоводством (разводили крупный и мелкий рогатый скот). Развивалось садоводство и виноградарство. В IV-V веках (по др. данным, в 523 году) государственной религией Лазика стало христианство. В этот период близ города Фасис (Фазис) существовала высшая философско-риторическая школа (т. н. Фазисская академия).
При сохранении формальной зависимости от Восточной Римской империи (лазские цари получали инвеституру от византийского императора) Лазика не платила дань и не выставляла войска для участия в военных операциях Византии. Князья абазгов и апсилов, а также вожди сванов и лечхумцев находились в зависимости от царя Лазика и были обязаны выплачивать ему натуральную дань и нести воинскую повинность.
На рубеже V-VI веков некоторые районы Лазика вошли в состав царства Картли (смотрите Иберия), усилившегося при Вахтанге I Горгасале (440-е годы - 502 год). В VI веке территория Лазики - арена борьбы между Византией и иранской династией Сасанидов. По договору 562 года Иран отказался от Лазского царства в пользу Византии. Постепенно Лазика утратила политическое влияние, к конwe VI века от неё отделилась Абазгия (перешла к Византийской империи). В VII-VIII веках в Лазику вторгались арабы, что нанесло ущерб её политической и хозяйственной жизни. В концк VIII века стала частью Абхазского царства, добившегося к этому времени независимости от Византии.