ЛАЗИКА

ЛАЗИКА - го­су­дар­ст­во на тер­ри­то­рии современной Западной Гру­зии и Аб­ха­зии.

Сфор­ми­ро­ва­лось во II веке на ба­зе пле­мен­но­го объ­е­ди­не­ния ла­зов, ут­вер­див­ше­го­ся в Юго-Восточном При­чер­но­мо­рье и под­чи­нив­ше­го Кол­хид­ское цар­ст­во (смотрите Кол­хи­да). Све­де­ния о хо­зяйственной жиз­ни ла­зов со­дер­жат­ся в тру­дах Пли­ния Стар­ше­го и Пто­ле­мея; по­ли­тическая ис­то­рия Лазика ос­ве­ще­на в со­чи­не­ни­ях Про­ко­пия Ке­са­рий­ско­го, Ме­нан­д­ра Про­тик­то­ра (середина VI века) и др.

Во 2-й половине IV века про­изош­ло воз­вы­ше­ние Лаз­ско­го цар­ст­ва, что бы­ло свя­за­но с ос­лаб­ле­ни­ем по­ли­тического влия­ния Вост.очной Римской им­пе­рии в За­кав­ка­зье. В это вре­мя пра­ви­те­ли Лазики бы­ли со­юз­ни­ка­ми Ри­ма в борь­бе про­тив гун­нов, под­чи­ни­ли род­ст­вен­ные мег­рель­ские пле­ме­на, а так­же сва­нов, ап­си­лов, абаз­гов и др. Уси­ле­ние Лаз­ско­го цар­ст­ва спо­соб­ст­во­ва­ло рас­цве­ту го­ро­дов. На­ря­ду со сто­ли­цей городом Ар­хео­по­лис (древнегрузинский Ци­хе-Год­жи; ны­не На­ка­ла­ке­ви), круп­ны­ми цен­тра­ми Лазики бы­ли город Ро­до­по­лис (грузинский Вар­ци­хе), кре­по­сти Скан­да и Шо­ра­па­ни (на гра­ни­це с Карт­ли), Те­ле­пис и др. При­мор­ские го­ро­да Се­ба­сто­по­лис (ны­не Су­хум), Бич­вин­та (ны­не Пи­цун­да), Фа­сис и др. сыг­ра­ли важ­ную роль в раз­ви­тии тор­го­во-эко­но­мических свя­зей Лазика с ан­тич­ным ми­ром. Че­рез Лазику про­хо­ди­ла основная вод­ная ма­ги­ст­раль [река Фа­сис (Рио­ни)], со­еди­няв­шая При­чер­но­мо­рье с внутренними об­лас­тя­ми За­кав­ка­зья; др. вод­ные и су­хо­пут­ные тор­го­вые ма­ги­ст­ра­ли свя­зы­ва­ли Западную Гру­зию с Ар­ме­ни­ей, а так­же с Ра­ча-Леч­ху­ми и Аб­ха­зи­ей.

Ве­ду­щая от­расль хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие; воз­де­лы­ва­лись зер­но­вые куль­ту­ры. На­ря­ду с зем­ле­де­ли­ем, жи­те­ли Лазики за­ни­ма­лись ско­то­вод­ст­вом (раз­во­ди­ли круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот). Раз­ви­ва­лось са­до­вод­ст­во и ви­но­гра­дар­ст­во. В IV-V веках (по др. дан­ным, в 523 году) государственной ре­ли­ги­ей Лазика ста­ло хри­сти­ан­ст­во. В этот пе­ри­од близ города Фа­сис (Фа­зис) су­ще­ст­во­ва­ла выс­шая фи­лософско-ри­то­рическая шко­ла (т. н. Фа­зис­ская ака­де­мия).

При со­хра­не­нии фор­маль­ной за­ви­си­мо­сти от Восточной Римской им­пе­рии (лаз­ские ца­ри по­лу­ча­ли ин­ве­сти­ту­ру от ви­зантийского им­пе­ра­то­ра) Лазика не пла­ти­ла дань и не вы­став­ля­ла вой­ска для уча­стия в во­енных опе­ра­ци­ях Ви­зан­тии. Кня­зья абаз­гов и ап­си­лов, а так­же во­ж­ди сва­нов и леч­хум­цев на­хо­ди­лись в за­ви­си­мо­сти от ца­ря Лазика и бы­ли обя­за­ны вы­пла­чи­вать ему на­ту­раль­ную дань и не­сти во­ин­скую по­вин­ность.

На ру­бе­же V-VI веков не­ко­то­рые рай­оны Лазика во­шли в со­став цар­ст­ва Карт­ли (смотрите Ибе­рия), уси­лив­ше­го­ся при Вах­тан­ге I Гор­га­са­ле (440-е годы - 502 год). В VI веке тер­ри­то­рия Лазики - аре­на борь­бы ме­ж­ду Ви­зан­ти­ей и иранской ди­на­сти­ей Са­са­ни­дов. По до­го­во­ру 562 года Иран от­ка­зал­ся от Лаз­ско­го цар­ст­ва в поль­зу Ви­зан­тии. По­сте­пен­но Лазика ут­ра­ти­ла по­ли­тическое влия­ние, к конwe VI века от неё от­де­ли­лась Абаз­гия (пе­ре­шла к Ви­зантийской им­пе­рии). В VII-VIII веках в Лазику втор­га­лись ара­бы, что на­нес­ло ущерб её по­ли­тической и хо­зяйственной жиз­ни. В концк VIII века ста­ла ча­стью Аб­хаз­ско­го цар­ст­ва, до­бив­ше­го­ся к это­му вре­ме­ни не­за­ви­си­мо­сти от Ви­зан­тии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)