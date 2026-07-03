ЛАЗЕНКИ

ЛАЗЕНКИ - двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль XVII-XVIII веков в Вар­ша­ве, па­мят­ник польского клас­си­циз­ма.

Рас­по­ло­жен на тер­ри­то­рии бывших охот­ничь­их уго­дий Уяз­дов­ско­го зам­ка (XVII век), ко­то­рый в 1674 году ку­пил великий ко­рон­ный мар­шал С.Г. Лю­бо­мир­ский. При нём в 1683-1694 годах по про­ек­ту архитектора Тыль­ма­на Га­мер­ско­го бы­ли по­строе­ны в фор­мах ба­рок­ко па­виль­о­ны Эр­ми­таж (пе­ре­стро­ен в 1770-х годах, архитектор Д. Мер­ли­ни) и Ку­паль­ня («Ла­зен­ка»), дав­шая название. при­ле­гаю­щей час­ти уго­дий. В 1764 году Лазенки при­об­рёл ко­роль С.А. По­ня­тов­ский; зда­ние Ку­паль­ни бы­ло пе­ре­строе­но в ду­хе ран­не­го клас­си­циз­ма в его лет­нюю ре­зи­ден­цию (так называемый Дво­рец на во­де) (1775-1793; ар­хи­тек­то­ры Мер­ли­ни и Я. Х. Кам­зет­цер, ху­дож­ни­ки М. Бач­ча­рел­ли и Я. Б. Плерш), ок­ру­жён­ную 2 пру­да­ми. Северный пруд за­кан­чи­ва­ет­ся мос­том, ук­ра­шен­ным па­мят­ни­ком Яну III Со­бес­ко­му (1788, скульп­то­ры А. Леб­рен, Ф. Пинк), юж­ный - ам­фи­те­ат­ром на ост­ро­ве в нео­г­ре­че­ском сти­ле (1790-1791, архитектор Кам­зет­цер). Во­круг был раз­бит пей­заж­ный парк (1784-1793, архитектор Я.Х. Шух) со ста­туя­ми ра­бо­ты Леб­ре­на, Я. Мо­наль­ди и других. К за­па­ду от двор­ца рас­по­ло­жен «Бе­лый до­мик» (1774-1777; рос­пи­си Плер­ша), на вос­то­ке - Мыш­ле­виц­кий дво­рец (1775-1778, оба - архитектор Мер­ли­ни), при­над­ле­жав­ший пле­мян­ни­ку ко­ро­ля князю Ю. По­ня­тов­ско­му. В 1767 году в ан­самбль Лазенки во­шёл дво­рец Бель­ве­дер (1659; пе­ре­стро­ен в фор­мах клас­си­циз­ма в 1819-1820 годах, архитектор Я. Ку­биц­кий; ны­не пра­ви­тельственный Дом приё­мов). В пар­ке Лазенки так­же рас­поло­же­ны Ста­рая оран­же­рея (1784-1788, архитектор Мер­ли­ни; в од­ном из крыль­ев - те­атр), храм Си­вил­лы (Диа­ны) и Еги­пет­ский храм (оба - 1822, архитектор Ку­биц­кий). По­сле Поль­ско­го вос­ста­ния 1863 года парк от­крыт для пуб­ли­ки.

В 1926 году по ини­циа­ти­ве Вар­шав­ско­го музыкльного общества в Лазенках ус­та­нов­лен па­мят­ник Ф. Шо­пе­ну (скульп­тор В. Ши­ма­нов­ский; вос­ста­нов­лен в 1958 году). Боль­шин­ст­во со­ору­же­ний Лазенок раз­ру­ше­ны в го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны; вос­ста­нов­ле­ны в 1950-е годы. Ны­не в зда­ни­ях Лазенок от­кры­ты му­зеи, в том числе во Двор­це на во­де - фи­ли­ал Национального му­зея (с 1960 года).

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