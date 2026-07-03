ЛАЗЕНКИ
ЛАЗЕНКИ - дворцово-парковый ансамбль XVII-XVIII веков в Варшаве, памятник польского классицизма.
Расположен на территории бывших охотничьих угодий Уяздовского замка (XVII век), который в 1674 году купил великий коронный маршал С.Г. Любомирский. При нём в 1683-1694 годах по проекту архитектора Тыльмана Гамерского были построены в формах барокко павильоны Эрмитаж (перестроен в 1770-х годах, архитектор Д. Мерлини) и Купальня («Лазенка»), давшая название. прилегающей части угодий. В 1764 году Лазенки приобрёл король С.А. Понятовский; здание Купальни было перестроено в духе раннего классицизма в его летнюю резиденцию (так называемый Дворец на воде) (1775-1793; архитекторы Мерлини и Я. Х. Камзетцер, художники М. Баччарелли и Я. Б. Плерш), окружённую 2 прудами. Северный пруд заканчивается мостом, украшенным памятником Яну III Собескому (1788, скульпторы А. Лебрен, Ф. Пинк), южный - амфитеатром на острове в неогреческом стиле (1790-1791, архитектор Камзетцер). Вокруг был разбит пейзажный парк (1784-1793, архитектор Я.Х. Шух) со статуями работы Лебрена, Я. Мональди и других. К западу от дворца расположен «Белый домик» (1774-1777; росписи Плерша), на востоке - Мышлевицкий дворец (1775-1778, оба - архитектор Мерлини), принадлежавший племяннику короля князю Ю. Понятовскому. В 1767 году в ансамбль Лазенки вошёл дворец Бельведер (1659; перестроен в формах классицизма в 1819-1820 годах, архитектор Я. Кубицкий; ныне правительственный Дом приёмов). В парке Лазенки также расположены Старая оранжерея (1784-1788, архитектор Мерлини; в одном из крыльев - театр), храм Сивиллы (Дианы) и Египетский храм (оба - 1822, архитектор Кубицкий). После Польского восстания 1863 года парк открыт для публики.
В 1926 году по инициативе Варшавского музыкльного общества в Лазенках установлен памятник Ф. Шопену (скульптор В. Шимановский; восстановлен в 1958 году). Большинство сооружений Лазенок разрушены в годы Второй мировой войны; восстановлены в 1950-е годы. Ныне в зданиях Лазенок открыты музеи, в том числе во Дворце на воде - филиал Национального музея (с 1960 года).