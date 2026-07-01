ЛАЗАРЕВЫ
ЛАЗАРЕВЫ - российский дворянский род армянского происхождения.
Известен с конца XVI века. Родоначальник - владетельный князь Эммануил (Манук) Лазарянц, живший в Старой Джульфе, в конце XVI - начале XVII веков вёл борьбу с персидским шахом Аббасом I. После падения в 1605 году Старой Джульфы Лазарянц принял персидское подданство и переселился с семьёй в Исфахан, в окрестностях которого возникло армянское поселение Нор-Джуга (Новая Джульфа). Его сын Лазарь (Елеазар) был при шахе Аббасе II начальником монетного двора и хранителем казны. Др. представители рода Лазаревых также занимали видные государственные должности в державе Сефевидов и вели торговые операции, в результате которых скопили огромное состояние.
Родоначальник российской ветви рода - Лазарь Назарович [03(14).04.1700 года, Новая Джульфа - 08(19).01.1782 года, Москва], барон Священной Римской империи (1768 год), правитель Новой Джульфы (около 1720 года), в связи с антиармянской политикой персидского правительства в 1-й половине 1720-х годов перебрался с родственниками в Россию, где совместно с управляющим казённой шёлковой фабрикой Д. Я. Земским занимался коммерческими операциями. Император Пётр I привлекал его в качестве переводчика при сношениях с Персией. В 1735 году Л. Н. Лазарев основал шёлковую мануфактуру в селе Фряново (позднее Богородского уезда Московской губернии) и вскоре стал поставщиком императорского двора (в начале XIX века Лазарев продали мануфактуру купцам Рогожиным). Вплоть до 1740-х годов Л. Н. Лазарев пользовался доверием Надир-шаха, вёл торговые операции в Персии и сохранял за собой имения в Новой Джульфе. После гибели Надир-шаха (1747 год) Л. Н. Лазарев окончательно переселился с семьёй в Россию, первоначально обосновался в армянской колонии в Астрахани, а в 1758 году в Москве, где купил дом, а затем и ряд соседних земельных участков в районе Мясницкой улицы. Поддерживал контакты с армянскимим общинами в др. странах, вёл переговоры с представителями грузинской династии Багратионов об армяно-грузинском союзе для совместной борьбы против Персии и Османской империи. Благодаря его неоднократным ходатайствам указами императрицы Екатерины II от 2(13) мая и 22 мая (2 июня) 1770 года в Санкт-Петербурге разрешено строительство храмов Армянской апостольской церкви. В 1774 возведён году Екатериной II в потомственное дворянство.
Из его сыновей наиболее известен старший - Иван (Ованес) Лазаревич [23.11(04.12).1735 года, Новая Джульфа - 24.10(05.11).1801 года, Москва], граф Священной Римской империи (1788 год), предприниматель, меценат, крупный землевладелец, действительный статский советник (1799 год). В 1760-х годах поселился в Санкт-Петербурге, где установил тесные деловые отношения с братьями Орловыми, позднее - с князем А. А. Безбородко, князем А. А. Вяземским, князем Г. А. Потёмкиным-Таврическим, братьями Зубовыми и др. С 1764 года придворный ювелир, позднее советник Государственного коммерческого банка, через посредничество графа Г. Г. Орлова продал в казну алмаз массой 189,62 кар (известен под названием «Граф Орлов»). Неоднократно привлекался в качестве консультанта по вопросам восточной политики, в 1780-х годах один из авторов проекта создания армянского государства под протекторатом России (кандидатом на армянский престол И. Л. Лазарев выдвигал князь Потёмкина-Таврического). По его инициативе и при его участии организовано массовое переселение армян из Персии в Новороссию, Таврию и на Дон: под руководством И. Л. Лазарева и в значительной степени на его средства созданы армянские поселения в Григориополе, Кизляре, Нахичевани-на-Дону (ныне в составе Ростова-на-Дону) и в Крыму. В конце 1790-х годов владел 16 тыс. душ крепостных крестьян.
В выкупленном им у казны имении Ропша близ Санкт-Петербурга гостили многие коронованные особы (позднее император Павел I перекупил имение за 500 тысяч рублей). В 1771 году И. Л. Лазарев с братьями арендовал на 6 лет пермские имения Строгановых (Новоусольские соляные промыслы, Билимбаевский, Добрянский и Очерский заводы), затем приобрёл у них Чермозский (1778 год) и Хохловский (1784 год) заводы, построил Кизеловский (1784-1788 годы) и Полазненский (1794-1797 годы) горные заводы, на которых пытался внедрить передовые для того времени методы производства. К началу XIX века площадь пермских имений И. Л. Лазарева составляла около 115 тыс. га. Он жертвовал значительные суммы на строительство и содержание больниц, приютов, школ, на его средства в Санкт-Петербурге по проекту архитектора Ю. М. Фельтена построены армяно-григорианские церкви Святой Екатерины (1771-1780 годы) и Воскресения Христова (завершена в 1791 году). Командор Мальтийского ордена (1800 год). Его сын, Артемий Иванович
Второй сын Л. Н. Лазарева, Миней (Мина, Минас, Минар) Лазаревич [17(28).10.1737 года, Новая Джульфа - 18(30).01.1809 года, Москва], участвовал вместе с братом в организации переселения армян в Россию, начал строительство церкви Воскресения Христова на Армянском кладбище в Москве, ставшей родовой усыпальницей Лазаревых (завершено в 1815 году на средства брата Екима). В благотворительной деятельности Лазаревых активно участвовал третий сын Л. Н. Лазарева, Христофор (Хачатур) Лазаревич [12(23).12.1741 года, Новая Джульфа - 11(22).06.1774 года, Москва], на его средства воздвигнута армяно-григорианская церковь Воздвижения Креста Господня в Москве (архитектор Фельтен; уничтожена в 1930-е годы).
Наследником И. Л. Лазарева стал его младший брат Еким (Яким, Иоаким, Овагим) Лазаревич [05(16).09.1743 года, Новая Джульфа - 24.01(05.02).1826 года, Москва], который, исполняя завещание старшего брата, основал в Москве Армянское Лазаревых училище (смотрите Лазаревский институт восточных языков) и был его первым попечителем. Для изучения истории Армении в 1823 году основал в Москве Общество любителей древностей, ставшее духовным центром армянской интеллигенции.
Все четыре сына Е. Л. Лазарева вступили на военную службу: Артемий Екимович [15(26).02.1791 года, Москва - 16.10.1813 года, Лейпциг], участник 42 сражений, погиб в битве при Лейпциге, его тело в 1815 году доставлено в Санкт-Петербург по повелению императора Александра I; Иван Екимович [01(12).02.1786 года, Москва - 06(18).02.1858 года, Санкт-Петербург], действительный статский советник, камергер, воспитывался в Благородном пансионе при Московском университете, затем служил в гвардии, участвовал в русско-прусско- французской войне 1806-1807 годов и Отечественной войне 1812 года, позднее служил по ведомству иностранных дел, с 1818 года попечитель Лазаревского училища (института), в 1829 году основал при нём типографию; Христофор Екимович [17(28).06.1789 года, Москва - 09(21).12.1871 года, Санкт-Петербург], тайный советник, камергер, воспитывался в немецком училище Святого Петра (Петершуле) в Санкт-Петербурге, затем сдал экзамены за курс Главного педагогического института, участник Отечественной войны 1812 года и русско-турецкой войны 1828-1829 годов, позднее служил по ведомству иностранных дел, после кончины брата стал попечителем Лазаревского института восточных языков, содействовал созданию журнала «Юсисапайл» («Северное сияние», на армянском языке), который редактировал С. И. Назарян; Лазарь Екимович [17(28).02.1797 года, Москва - 14.10.1871 года, Брюссель], генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года, русско-персидской (1826-1828 годы) и русско-турецкой (1828-1829 годы) войн, награждён золотым оружием с надписью «За храбрость», после заключения Туркманчайского мира 1828 года участвовал в организации переселения в Россию 40 тысяч армян из Персии.
Все внуки Л. Н. Лазарева не оставили мужского потомства. Дочь X. Е. Лазарева, Елизавета Христофоровна, вопреки противодействию Армянской апостольской церкви вышла замуж за своего кузена князя С. Д. Абамелека, которому в 1873 году императором Александром II разрешено именоваться князем Абамелек-Лазаревым (смотрите в статье Абамелек-Лазаревы).
Источники:
Письма графа М. М. Сперанского к X. И. Лазареву. СПб., 1864.
Дополнительная литература:
Мсерянц М. Памятник жизни и деятельности знаменитых представителей рода Лазаревых. М., 1856
Зиновьев А.З. Исторический очерк Лазаревского института восточных языков, с краткою биографией учредителей института. 2-е изд. М., 1863
Новокрещеных Н.Н. Чермозский завод, его прошлое, настоящее и летопись событий. СПб., 1889
он же.Постройка Кизеловского завода И. Л. Лазарева. Уфа, 1892
Дмитриев А. Пермские землевладельцы Лазаревы и их преемники князья Абамелек // Исторический вестник. 1893. № 5
Дилоян В.А. Из истории общественно-политической деятельности Лазаревых (2-я половина XIX в.). Ер., 1966.