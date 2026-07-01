ЛАЗАРЕВЫ

ЛАЗАРЕВЫ - российский дво­рян­ский род армянского про­ис­хо­ж­де­ния.

Из­вес­тен с конца XVI века. Ро­до­на­чаль­ник - вла­де­тель­ный князь Эм­ма­ну­ил (Ма­нук) Ла­за­рянц, жив­ший в Ста­рой Джуль­фе, в конце XVI - начале XVII веков вёл борь­бу с персидским ша­хом Аб­ба­сом I. По­сле па­де­ния в 1605 году Ста­рой Джуль­фы Ла­за­рянц при­нял персидское под­дан­ст­во и пе­ре­се­лил­ся с семь­ёй в Ис­фахан, в ок­ре­ст­но­стях ко­то­ро­го воз­ник­ло армянское по­се­ле­ние Нор-Джу­га (Но­вая Джуль­фа). Его сын Ла­зарь (Елеа­зар) был при ша­хе Аб­ба­се II на­чаль­ни­ком мо­нет­но­го дво­ра и хра­ни­те­лем каз­ны. Др. пред­ста­ви­те­ли ро­да Лазаревых так­же за­ни­ма­ли вид­ные государственные долж­но­сти в дер­жа­ве Се­фе­ви­дов и ве­ли тор­го­вые опе­ра­ции, в ре­зуль­та­те ко­то­рых ско­пи­ли ог­ром­ное со­стоя­ние.

Ро­до­на­чаль­ник российской вет­ви ро­да - Ла­зарь На­за­ро­вич [03(14).04.1700 года, Но­вая Джуль­фа - 08(19).01.1782 года, Мо­ск­ва], ба­рон Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (1768 год), пра­ви­тель Но­вой Джуль­фы (около 1720 года), в свя­зи с ан­ти­ар­мян­ской по­ли­ти­кой персидского пра­ви­тель­ст­ва в 1-й половине 1720-х годов пе­ре­брал­ся с род­ст­вен­ни­ка­ми в Рос­сию, где совместно с управ­ляю­щим ка­зён­ной шёл­ко­вой фаб­ри­кой Д. Я. Зем­ским за­ни­мал­ся ком­мерческими опе­ра­ция­ми. Император Пётр I при­вле­кал его в ка­че­ст­ве пе­ре­во­дчи­ка при сно­ше­ни­ях с Пер­си­ей. В 1735 году Л. Н. Ла­за­рев ос­но­вал шёл­ко­вую ма­ну­фак­ту­ру в селе Фря­но­во (позд­нее Бо­го­род­ско­го уезда Московской губернии) и вско­ре стал по­став­щи­ком императорского дво­ра (в начале XIX века Лазарев про­да­ли ма­ну­фак­ту­ру куп­цам Ро­го­жи­ным). Вплоть до 1740-х годов Л. Н. Ла­за­рев поль­зо­вал­ся до­ве­ри­ем На­дир-ша­ха, вёл тор­го­вые опе­ра­ции в Пер­сии и со­хра­нял за со­бой име­ния в Но­вой Джуль­фе. По­сле ги­бе­ли На­дир-ша­ха (1747 год) Л. Н. Ла­за­рев окон­ча­тель­но пе­ре­се­лил­ся с семь­ёй в Рос­сию, пер­во­на­чаль­но обос­но­вал­ся в армянской ко­ло­нии в Ас­т­ра­ха­ни, а в 1758 году в Мо­ск­ве, где ку­пил дом, а за­тем и ряд со­сед­них зе­мель­ных уча­ст­ков в рай­оне Мяс­ниц­кой улицы. Под­дер­жи­вал кон­так­ты с армянскимим об­щи­на­ми в др. стра­нах, вёл пе­ре­го­воры с пред­ста­ви­те­ля­ми грузинской ди­на­стии Баг­ра­тио­нов об ар­мя­но-грузинском сою­зе для со­вме­ст­ной борь­бы про­тив Пер­сии и Ос­ман­ской им­пе­рии. Бла­го­да­ря его не­од­но­крат­ным хо­да­тай­ст­вам ука­за­ми императрицы Ека­те­ри­ны II от 2(13) мая и 22 мая (2 ию­ня) 1770 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге раз­ре­ше­но строи­тель­ст­во хра­мов Армянской апо­столь­ской церк­ви. В 1774 воз­ве­дён году Ека­те­ри­ной II в по­томственное дво­рян­ст­во.

Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен стар­ший - Иван (Ова­нес) Ла­за­ре­вич [23.11(04.12).1735 года, Но­вая Джуль­фа - 24.10(05.11).1801 года, Мо­ск­ва], граф Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (1788 год), пред­при­ни­ма­тель, ме­це­нат, круп­ный зем­ле­вла­де­лец, действительный статский советник (1799 год). В 1760-х годах по­се­лил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге, где ус­та­но­вил тес­ные де­ло­вые от­но­ше­ния с братьями Ор­ло­вы­ми, позд­нее - с князем А. А. Без­бо­род­ко, князем А. А. Вя­зем­ским, князем Г. А. По­тём­ки­ным-Тав­ри­че­ским, братьями Зу­бо­вы­ми и др. С 1764 года при­двор­ный юве­лир, позд­нее со­вет­ник Государственного ком­мерческого бан­ка, че­рез по­сред­ни­че­ст­во графа Г. Г. Ор­ло­ва про­дал в каз­ну ал­маз мас­сой 189,62 кар (из­вес­тен под названием «Граф Ор­лов»). Не­од­но­крат­но при­вле­кал­ся в ка­че­ст­ве кон­суль­тан­та по во­про­сам восточной по­ли­ти­ки, в 1780-х годах один из ав­то­ров про­ек­та соз­да­ния армянского го­су­дар­ст­ва под про­тек­то­ра­том Рос­сии (кан­ди­да­том на армянский пре­стол И. Л. Ла­за­рев вы­дви­гал князь По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го). По его ини­циа­ти­ве и при его уча­стии ор­га­ни­зо­ва­но мас­со­вое пе­ре­се­ле­ние ар­мян из Пер­сии в Но­во­рос­сию, Тав­рию и на Дон: под руководством И. Л. Ла­за­ре­ва и в зна­чительной сте­пе­ни на его сред­ст­ва соз­да­ны армянские по­се­ле­ния в Гри­го­рио­по­ле, Киз­ля­ре, На­хи­че­ва­ни-на-До­ну (ны­не в со­ста­ве Рос­то­ва-на-До­ну) и в Кры­му. В конце 1790-х годов вла­дел 16 тыс. душ кре­по­ст­ных кре­сть­ян.

В вы­ку­п­лен­ном им у каз­ны име­нии Роп­ша близ Санкт-Пе­тер­бур­га гос­ти­ли многие ко­ро­но­ван­ные осо­бы (позд­нее император Па­вел I пе­ре­ку­пил име­ние за 500 тысяч рублей). В 1771 году И. Л. Ла­за­рев с брать­я­ми арен­до­вал на 6 лет перм­ские име­ния Стро­га­но­вых (Но­во­усоль­ские со­ля­ные про­мыс­лы, Би­лим­ба­ев­ский, До­б­рян­ский и Очер­ский за­во­ды), за­тем при­об­рёл у них Чер­моз­ский (1778 год) и Хох­лов­ский (1784 год) за­воды, по­стро­ил Ки­зе­лов­ский (1784-1788 годы) и По­лаз­нен­ский (1794-1797 годы) гор­ные за­во­ды, на ко­то­рых пы­тал­ся вне­дрить пе­ре­до­вые для то­го вре­ме­ни ме­то­ды про­изводства. К началу XIX века пло­щадь перм­ских име­ний И. Л. Ла­за­ре­ва со­став­ля­ла около 115 тыс. га. Он жерт­во­вал зна­чительные сум­мы на строи­тель­ст­во и со­дер­жа­ние боль­ниц, при­ютов, школ, на его сред­ства в Санкт-Пе­тер­бур­ге по про­ек­ту архитектора Ю. М. Фель­те­на по­строе­ны ар­мя­но-гри­го­ри­ан­ские церк­ви Святой Ека­те­ри­ны (1771-1780 годы) и Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва (за­вер­ше­на в 1791 году). Ко­ман­дор Маль­тий­ско­го ор­де­на (1800 год). Его сын, Ар­те­мий Ива­но­вич

Вто­рой сын Л. Н. Ла­за­ре­ва, Ми­ней (Ми­на, Ми­нас, Ми­нар) Ла­за­ре­вич [17(28).10.1737 года, Но­вая Джуль­фа - 18(30).01.1809 года, Мо­ск­ва], уча­ст­во­вал вме­сте с бра­том в ор­га­ни­за­ции пе­ре­се­ле­ния ар­мян в Рос­сию, на­чал строи­тель­ст­во церкви Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва на Армянском клад­би­ще в Мо­ск­ве, став­шей ро­до­вой усы­паль­ни­цей Лазаревых (за­вер­ше­но в 1815 году на сред­ст­ва бра­та Еки­ма). В бла­го­тво­рительной дея­тель­но­сти Лазаревых ак­тив­но уча­ст­во­вал тре­тий сын Л. Н. Ла­за­ре­ва, Хри­сто­фор (Ха­ча­тур) Ла­за­ре­вич [12(23).12.1741 года, Но­вая Джуль­фа - 11(22).06.1774 года, Мо­ск­ва], на его сред­ст­ва воз­двиг­ну­та ар­мя­но-гри­го­ри­ан­ская церковь Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня в Мо­ск­ве (архитектор Фель­тен; унич­то­же­на в 1930-е годы).

На­след­ни­ком И. Л. Ла­за­ре­ва стал его млад­ший брат Еким (Яким, Ио­а­ким, Ова­гим) Ла­за­ре­вич [05(16).09.1743 года, Но­вая Джуль­фа - 24.01(05.02).1826 года, Мо­ск­ва], ко­то­рый, ис­пол­няя за­ве­ща­ние стар­ше­го бра­та, ос­но­вал в Мо­ск­ве Ар­мян­ское Ла­за­ре­вых училище (смотрите Ла­за­рев­ский ин­сти­тут вос­точ­ных язы­ков) и был его пер­вым по­пе­чи­те­лем. Для изу­че­ния ис­то­рии Ар­ме­нии в 1823 году ос­но­вал в Мо­ск­ве Общество лю­би­те­лей древ­но­стей, став­шее ду­хов­ным цен­тром армянской ин­тел­ли­ген­ции.

Все че­ты­ре сы­на Е. Л. Ла­за­ре­ва всту­пи­ли на во­енную служ­бу: Ар­те­мий Еки­мо­вич [15(26).02.1791 года, Мо­ск­ва - 16.10.1813 года, Лейп­циг], уча­ст­ник 42 сра­же­ний, по­гиб в бит­ве при Лейп­ци­ге, его те­ло в 1815 году дос­тав­ле­но в Санкт-Пе­тер­бург по по­ве­ле­нию императора Алек­сан­д­ра I; Иван Еки­мо­вич [01(12).02.1786 года, Мо­ск­ва - 06(18).02.1858 года, Санкт-Пе­тер­бург], действительный статский советник, ка­мер­гер, вос­пи­ты­вал­ся в Бла­го­род­ном пан­сио­не при Московском университете, за­тем слу­жил в гвар­дии, уча­ст­во­вал в русско-прусско- французской войне 1806-1807 годов и Отечественной вой­не 1812 года, позд­нее слу­жил по ве­дом­ст­ву иностранных дел, с 1818 года по­пе­чи­тель Ла­за­рев­ско­го училища (института), в 1829 году ос­но­вал при нём ти­по­гра­фию; Хри­сто­фор Еки­мо­вич [17(28).06.1789 года, Мо­ск­ва - 09(21).12.1871 года, Санкт-Пе­тер­бург], тайный советник, ка­мергер, вос­пи­ты­вал­ся в немецком училище Святого Пет­ра (Пе­тер­шу­ле) в Санкт-Пе­тер­бур­ге, за­тем сдал эк­за­ме­ны за курс Главного пе­да­го­гического института, уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года и русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов, позд­нее слу­жил по ве­дом­ст­ву иностранных дел, по­сле кон­чи­ны бра­та стал по­пе­чи­те­лем Ла­за­рев­ско­го института восточных язы­ков, со­дей­ст­во­вал соз­да­нию журнала «Юси­са­пайл» («Се­вер­ное сия­ние», на армянском языке), ко­то­рый ре­дак­ти­ро­вал С. И. На­за­рян; Ла­зарь Еки­мо­вич [17(28).02.1797 года, Мо­ск­ва - 14.10.1871 года, Брюс­сель], генерал-майор, уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года, русско-персидской (1826-1828 годы) и русско-турецкой (1828-1829 годы) войн, на­гра­ж­дён зо­ло­тым ору­жи­ем с над­пи­сью «За храб­рость», по­сле за­клю­че­ния Турк­ман­чай­ско­го ми­ра 1828 года участ­во­вал в ор­га­ни­за­ции пе­ре­се­ле­ния в Рос­сию 40 тысяч ар­мян из Пер­сии.

Все вну­ки Л. Н. Ла­за­ре­ва не ос­та­ви­ли муж­ско­го по­том­ст­ва. Дочь X. Е. Ла­за­ре­ва, Ели­за­ве­та Хри­сто­фо­ров­на, во­пре­ки про­ти­во­дейст­вию Армянской апо­столь­ской церк­ви вы­шла за­муж за сво­его ку­зе­на князя С. Д. Аба­ме­ле­ка, ко­то­ро­му в 1873 году императором Алек­сан­дром II раз­ре­ше­но име­но­вать­ся князем Аба­ме­лек-Ла­за­ре­вым (смотрите в статье Аба­ме­лек-Ла­за­ре­вы).

Ис­точники :

Пись­ма гра­фа М. М. Спе­ран­ско­го к X. И. Ла­за­ре­ву. СПб., 1864.

Дополнительная литература :

Мсе­рянц М. Па­мят­ник жиз­ни и дея­тель­но­сти зна­ме­ни­тых пред­ста­ви­те­лей ро­да Ла­за­ре­вых. М., 1856

Зи­новь­ев А.З. Ис­то­ри­че­ский очерк Ла­за­рев­ско­го ин­сти­ту­та вос­точ­ных язы­ков, с крат­кою био­гра­фи­ей уч­ре­ди­те­лей ин­сти­ту­та. 2-е изд. М., 1863

Но­во­кре­ще­ных Н.Н. Чер­моз­ский за­вод, его про­шлое, на­стоя­щее и ле­то­пись со­бы­тий. СПб., 1889

он же.По­строй­ка Ки­зе­лов­ско­го за­во­да И. Л. Ла­за­ре­ва. Уфа, 1892

Дмит­ри­ев А. Перм­ские зем­ле­вла­дель­цы Ла­за­ре­вы и их пре­ем­ни­ки кня­зья Аба­ме­лек // Ис­то­ри­че­ский вест­ник. 1893. № 5

Ди­ло­ян В.А. Из ис­то­рии об­ще­ст­вен­но-по­ли­ти­че­ской дея­тель­но­сти Ла­за­ре­вых (2-я по­лови­на XIX в.). Ер., 1966.

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