ЛАЗАРЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ЛАЗАРЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский юрист, го­су­дар­ст­во­вед.

Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1892 год). С 1905 года при­ват-до­цент то­го же университета на ка­фед­ре государственного и по­ли­цей­ско­го пра­ва, позд­нее профессор государственного пра­ва на Выс­ших жен­ских кур­сах в Пет­ро­гра­де. Ма­гистр государственного пра­ва (1906 год). Про­рек­тор Пет­роградского университета. Член Ка­дет­ской пар­тии.

Лазаревский - ав­тор мно­гих пуб­ли­ка­ций по во­про­сам государственного пра­ва. Раз­де­лял де­мо­кра­тические убе­жде­ния, по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года - сто­рон­ник еди­ной и не­де­ли­мой Рос­сии, но при этом ра­то­вал за оп­ре­де­лён­ную ав­то­но­мию со­став­ляю­щих её об­лас­тей; вы­сту­пал за рес­пуб­ли­кан­скую фор­му прав­ле­ния, за народноепред­ста­ви­тель­ст­во. Под­дер­жи­вал ин­сти­ту­ты са­мо­управ­ле­ния, счи­тая, что ор­га­ны са­мо­управ­ляю­щих­ся тер­ри­то­ри­аль­ных еди­ниц суть ор­га­ны государственной вла­сти, вла­дею­щие все­ми пра­ва­ми по­след­ней и не­су­щие та­кие же обя­зан­но­сти.

Воз­глав­лял Осо­бую ко­мис­сию по со­став­ле­нию основных за­ко­нов при Временном пра­ви­тель­ст­ве, го­то­вив­шую про­ект кон­сти­ту­ции бу­ду­щей Российской Рес­пуб­ли­ки. 24.08.1921 года при­го­во­рён к рас­стре­лу за со­уча­стие в т. н. де­ле Пет­роградской бое­вой ор­га­ни­за­ции В. Н. Та­ган­це­ва. 29.05.1992 года Ге­не­раль­ной про­ку­ра­ту­рой РФ «де­ло Та­ган­це­ва» приз­на­но «пол­но­стью сфаль­си­фи­ци­ро­ван­ным».

Сочинения :

От­вет­ст­вен­ность за убыт­ки, при­чи­нен­ные долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми. СПб., 1905

На­род­ное пред­ста­ви­тель­ст­во и его ме­сто в сис­те­ме го­су­дар­ст­вен­ных ус­та­нов­ле­ний // Кон­сти­ту­ци­он­ное го­су­дар­ст­во. СПб., 1905

Рус­ское го­су­дар­ст­вен­ное пра­во. 4-е изд. П., 1917.