ЛАЗАРЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ЛАЗАРЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский юрист, государствовед.
Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1892 год). С 1905 года приват-доцент того же университета на кафедре государственного и полицейского права, позднее профессор государственного права на Высших женских курсах в Петрограде. Магистр государственного права (1906 год). Проректор Петроградского университета. Член Кадетской партии.
Лазаревский - автор многих публикаций по вопросам государственного права. Разделял демократические убеждения, после Февральской революции 1917 года - сторонник единой и неделимой России, но при этом ратовал за определённую автономию составляющих её областей; выступал за республиканскую форму правления, за народноепредставительство. Поддерживал институты самоуправления, считая, что органы самоуправляющихся территориальных единиц суть органы государственной власти, владеющие всеми правами последней и несущие такие же обязанности.
Возглавлял Особую комиссию по составлению основных законов при Временном правительстве, готовившую проект конституции будущей Российской Республики. 24.08.1921 года приговорён к расстрелу за соучастие в т. н. деле Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева. 29.05.1992 года Генеральной прокуратурой РФ «дело Таганцева» признано «полностью сфальсифицированным».
Сочинения:
Ответственность за убытки, причиненные должностными лицами. СПб., 1905
Народное представительство и его место в системе государственных установлений // Конституционное государство. СПб., 1905
Русское государственное право. 4-е изд. П., 1917.