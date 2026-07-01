ЛАЗАРЕВ ВИКТОР НИКИТИЧ

ЛАЗАРЕВ ВИКТОР НИКИТИЧ - российский ис­то­рик ис­кус­ст­ва и му­зей­ный дея­тель, член-корреспондент АН СССР (1943 год).

Сын ин­же­не­ра Н. Г. Ла­за­ре­ва. Учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом фа­куль­те­те Московского уни­верситета (1918-1920 годы) у Н. И. Ро­ма­но­ва, Р. Ю. Вип­пе­ра, Б. Р. Вип­пе­ра, В. К. Мальм­бер­га и др. В 1924 году окон­чил ас­пи­ран­ту­ру Института ар­хео­ло­гии и ис­кус­ст­во­зна­ния РАНИОН, за­щи­тив диссертацию «Про­ис­хо­ж­де­ние порт­ре­та в италь­ян­ском ис­кус­ст­ве». В 1925 и 1926 годах на­хо­дил­ся в за­гра­нич­ной ко­ман­ди­ров­ке в стра­нах Западной Ев­ро­пы и в Тур­ции.

В 1924-1938 годах хра­ни­тель от­де­ла итальянской жи­во­пи­си, заведующий кар­тин­ной га­ле­ре­ей, заместитель ди­рек­то­ра по на­учной час­ти ГМИИ. С 1927 года со­труд­ни­чал с от­де­лом ис­кусств БСЭ, уча­ст­во­вал в 1-м и 2-м из­да­ни­ях БСЭ (как ав­тор, кон­суль­тант, ре­дак­тор-кон­суль­тант). Один из ос­но­ва­те­лей (совместно с И. Э. Гра­ба­рём) Института ис­то­рии ис­кусств АН СССР (ны­не Ин­сти­тут ис­кус­ст­во­зна­ния в Мо­ск­ве), где в 1945-1960 годах воз­глав­лял сек­тор жи­во­пи­си и скульп­ту­ры. Ини­циа­тор и ав­тор 12-том­ной «Ис­то­рии рус­ско­го ис­кус­ст­ва», в ко­то­рой им на­пи­са­ны все раз­де­лы по древнерусскому изо­бра­зи­тель­но­му искусству XI-XV веков.

Лазарев - при­знан­ный мас­тер ис­кус­ст­во­ведческих ат­ри­бу­ций, один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей зна­то­че­ст­ва в отечественной нау­ке. В ос­но­ве его на­учного ме­то­да - син­тез фор­маль­но-сти­ли­стического ана­ли­за с ис­то­ри­ко-куль­тур­ным и ико­но­гра­фическими под­хо­да­ми, по­зво­ляв­ший учё­но­му дос­тичь наи­боль­шей пол­но­ты в ха­рак­те­ри­сти­ке идей­но­го со­дер­жа­ния и фор­маль­но­го строя про­из­ве­де­ний искусства, его свя­зи с ис­то­рическим кон­тек­стом.

Основные сфе­ры на­учных ин­те­ре­сов Лазарева - ви­зантийское и древнерусское искусствo, искусство эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния в Ита­лии, а так­же ев­ропейское искусство Но­во­го вре­мени. Пре­по­да­вал в МГУ (с 1925 года; профессор с 1935 года; заведующий ка­фед­рой ис­то­рии за­ру­беж­но­го ис­кус­ст­ва с 1960 года); в 1935-1948 годах профессор и заведующий ка­фед­рой ис­то­рии ис­кусств МХИ.

Лазарев яв­ля­ет­ся ос­но­ва­те­лем современной московской шко­лы изу­че­ния ви­зантийского, древнерусского и ре­нес­санс­но­го искусства, его тру­ды (все­го около 200) и на­учная дея­тель­ность име­ли ос­но­во­по­ла­гаю­щее зна­че­ние для раз­ви­тия все­го отечественного ис­кус­ст­во­зна­ния в XX веке. Почетный пре­зи­дент Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции ви­зан­ти­ни­стов. Государственная премия СССР (1976 год). С 1977 года МГУ про­во­дит Ла­за­рев­ские чте­ния - еже­год­ные меж­ду­народные на­учные кон­фе­рен­ции.

Сочинения:

О. Шпе­нг­лер и его взгля­ды на ис­кус­ст­во. М., 1922

Н. П. Кон­да­ков. М., 1925

Порт­рет в ев­ро­пей­ском ис­кус­ст­ве XVII в. М.; Л., 1937

Ис­то­рия ви­зан­тий­ской жи­во­пи­си. М., 1947–1948. Т. 1–2. М., 1986

Ле­о­нар­до да Вин­чи. М., 1952

Про­ис­хо­ж­де­ние италь­ян­ско­го Воз­ро­ж­де­ния: В 3 т. М., 1956–1979

Фео­фан Грек и его шко­ла. М., 1961

Кон­стан­ти­но­поль и на­цио­наль­ные шко­лы в све­те но­вых от­кры­тий // Ви­зан­тий­ский вре­мен­ник. 1961. Т. 17

Ан­д­рей Руб­лев и его шко­ла. М., 1966

Рус­ская сред­не­ве­ко­вая жи­во­пись. [Сб. ст.]. М., 1970

Ви­зан­тий­ская жи­во­пись. [Сб. ст.]. М., 1971

Ста­рые италь­ян­ские мас­те­ра. М., 1972

Древ­не­рус­ские мо­заи­ки и фрес­ки XI–XV вв. М., 1973

Ста­рые ев­ро­пей­ские мас­те­ра. М., 1974

Нов­го­род­ская ико­но­пись. 2-е изд. М., 1976

Ис­то­рия ви­зан­тий­ской жи­во­пи­си. М., 1986

Рус­ская ико­но­пись. От ис­то­ков до на­ча­ла ХVI в. / Вступ. ста­тья и ред. Г. И. Вздор­но­ва. 2-е изд. М., 1994.