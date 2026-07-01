ЛАЗАРЕВ ВИКТОР НИКИТИЧ
ЛАЗАРЕВ ВИКТОР НИКИТИЧ - российский историк искусства и музейный деятель, член-корреспондент АН СССР (1943 год).
Сын инженера Н. Г. Лазарева. Учился на историко-филологическом факультете Московского университета (1918-1920 годы) у Н. И. Романова, Р. Ю. Виппера, Б. Р. Виппера, В. К. Мальмберга и др. В 1924 году окончил аспирантуру Института археологии и искусствознания РАНИОН, защитив диссертацию «Происхождение портрета в итальянском искусстве». В 1925 и 1926 годах находился в заграничной командировке в странах Западной Европы и в Турции.
В 1924-1938 годах хранитель отдела итальянской живописи, заведующий картинной галереей, заместитель директора по научной части ГМИИ. С 1927 года сотрудничал с отделом искусств БСЭ, участвовал в 1-м и 2-м изданиях БСЭ (как автор, консультант, редактор-консультант). Один из основателей (совместно с И. Э. Грабарём) Института истории искусств АН СССР (ныне Институт искусствознания в Москве), где в 1945-1960 годах возглавлял сектор живописи и скульптуры. Инициатор и автор 12-томной «Истории русского искусства», в которой им написаны все разделы по древнерусскому изобразительному искусству XI-XV веков.
Лазарев - признанный мастер искусствоведческих атрибуций, один из крупнейших представителей знаточества в отечественной науке. В основе его научного метода - синтез формально-стилистического анализа с историко-культурным и иконографическими подходами, позволявший учёному достичь наибольшей полноты в характеристике идейного содержания и формального строя произведений искусства, его связи с историческим контекстом.
Основные сферы научных интересов Лазарева - византийское и древнерусское искусствo, искусство эпохи Возрождения в Италии, а также европейское искусство Нового времени. Преподавал в МГУ (с 1925 года; профессор с 1935 года; заведующий кафедрой истории зарубежного искусства с 1960 года); в 1935-1948 годах профессор и заведующий кафедрой истории искусств МХИ.
Лазарев является основателем современной московской школы изучения византийского, древнерусского и ренессансного искусства, его труды (всего около 200) и научная деятельность имели основополагающее значение для развития всего отечественного искусствознания в XX веке. Почетный президент Международной ассоциации византинистов. Государственная премия СССР (1976 год). С 1977 года МГУ проводит Лазаревские чтения - ежегодные международные научные конференции.
Сочинения:
О. Шпенглер и его взгляды на искусство. М., 1922
Н. П. Кондаков. М., 1925
Портрет в европейском искусстве XVII в. М.; Л., 1937
История византийской живописи. М., 1947–1948. Т. 1–2. М., 1986
Леонардо да Винчи. М., 1952
Происхождение итальянского Возрождения: В 3 т. М., 1956–1979
Феофан Грек и его школа. М., 1961
Константинополь и национальные школы в свете новых открытий // Византийский временник. 1961. Т. 17
Андрей Рублев и его школа. М., 1966
Русская средневековая живопись. [Сб. ст.]. М., 1970
Византийская живопись. [Сб. ст.]. М., 1971
Старые итальянские мастера. М., 1972
Древнерусские мозаики и фрески XI–XV вв. М., 1973
Старые европейские мастера. М., 1974
Новгородская иконопись. 2-е изд. М., 1976
История византийской живописи. М., 1986
Русская иконопись. От истоков до начала ХVI в. / Вступ. статья и ред. Г. И. Вздорнова. 2-е изд. М., 1994.