ЛАЗАРЕВ МИХАИЛ ПЕТРOВИЧ

Происходил из дворянского рода, известного с начала XVII столетия. Родился в семье правителя Владимирского наместничества, впоследствии сенатора, тайного советника Петра Гавриловича Лазарева (1743–1800) и его супруги Анны Андреевны, урождённой Якоби. Окончил Морской кадетский корпус, в 1803 году был произведён в гардемарины. В 1803–1808 годах проходил службу на английском флоте в качестве волонтёра, плавал в Атлантическом океане и у берегов Вест-Индии. В декабре 1805 года был произведён в мичманы. В 1808 году перешёл на Балтийский флот . Принимал участие в войне с Швецией 1808–1809 годов, в феврале 1811 года получил чин лейтенанта. В период Отечественной войны 1812 года командовал бригом «Феникс», летом того же года высадил десант в районе Данцига , чтобы вынудить франко-прусское командование перебросить в этот район часть сил из-под Риги.

В 1813–1816 годах совершил кругосветное плавание на корабле Российско-американской кампании «Суворов», которым командовал. В 1817 году за 18 морских кампаний был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1819–1821 году, командуя шлюпом «Мирный», совершил дальнее плавание, во время которого была открыт Антарктида . После плавания получил чин капитана 2-го ранга. В 1822 году отправился в своё третье кругосветное плавание на фрегате «Крейсер», также в качестве командира судна. Провёл ряд научных исследований по метеорологии и океанографии. В сентябре 1825 года, после возвращения из плавания, был произведён в капитаны 1-го ранга. В 1826 году был назначен командиром линейного корабля «Азов», а также начальником штаба эскадры адмирала Л. П. Грейга.

Весной 1827 года осуществил переход «Азова» в Средиземное море, где 8 октября принял участие в Наваринском сражении против турецко-египетского флота. В ходе боя «Азов» уничтожил линейный корабль, 4 фрегата и корвет противника. За боевые отличия и умелое управление кораблём Лазарев был произведён в контр-адмиралы и награждён английским и французским орденами, а «Азов», впервые в истории российского флота, получил кормовой Георгиевский флаг.

Во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов руководил морской блокадой Дарданелл, затем командовал эскадрой, совершившей переход в Кронштадт . В 1830–1831 годах командовал отрядом кораблей на Балтийском море, входил в состав комитета по выработке нового положения по управлению Черноморским флотом. В 1832 году занял пост начальника штаба Черноморского флота и портов, а в 1833 году – стал главным командиром Черноморского флота и портов и военным губернатором Николаева и Севастополя. В том же году был пожалован в генерал-адъютанты, а в октябре 1843 года – произведён в адмиралы. За 18 лет командования Лазарева Черноморский флот прирос 16 линейными кораблями и более чем 150 кораблями других рангов. Значительное внимание адмирал уделял совершенствованию боевой подготовке сил флота, выучке экипажей и подготовке командных кадров, а также вооружению кораблей и строительству береговых батарей.

В феврале 1851 года был уволен за границу для лечения и вскоре скончался в Вене. Похоронили адмирала в Севастополе, в усыпальнице-склепе Владимирского собора. В 1867 году в Севастополя был открыт памятник Лазареву.

Был женат на Екатерине Тимофеевне Фан дер Флитт (ум. 1877), дочери тайного советника Т. Е. Фан дер Флитта. В браке родились сыновья Михаил (1839–1908), Пётр (1843–1845), Пётр (1850 – ?) и дочери Татьяна (1836 – ?), Анна (1845–1893) и Александра (1848–1853). Михаил впоследствии стал полным генералом по Адмиралтейству, почётным опекуном; Пётр (младший) – шталмейстером, сенатором (с 1901 года), членом Государственного совета (с 1905 года). Анна была замужем за шталмейстером, генерал-лейтенантом Н. А. Скалоном.