ЛАЗАРЕВ ИВАН ДАВЫДОВИЧ

Происходил из небогатой армянской семьи. Окончил Шушинское уездное училище, после чего в 1839 году поступил на военную службу рядовым в Ширванский пехотный полк. Участвовал в боях с горцами. В 1843 году за боевые отличия получил чин прапорщика. В 1847 году во время штурма аула Салты был контужен ружейной пулей в левую руку, а в 1848 году – ранен пулей в шею на вылет и контужен в плечо. В 1850 году, будучи капитаном, получил должность управляющего Мехтулинским ханством, в 1854 году занял аналогичный пост в Даргинском округе. С 1859 года состоял командующим войсками и начальником временного управления в Среднем Дагестане. Был известен как справедливый и мужественный человек, пользовался уважением у горцев: в 1859 году осаждённый в ауле Гуниб Имам Шамиль просил о том, чтобы для ведения переговоров о сдаче к нему был прислан именно Лазарев.

В 1860 году был произведён в генерал-майоры и назначен военным начальником Среднего Дагестана. В 1861 году без кровопролития прекратил восстание горцев. В 1865 году встал во главе 21-й пехотной дивизии. В 1866 году получи чин генерал-лейтенанта с утверждением в должности. С 1868 года состоял без должности при войсках Кавказской армии. В годы Русско-турецкой войны 1877–1878 годов некоторое время был начальником Байпактарского отряда, с которым отличился в Авлияр-Аладжинском сражении, затем командовал блокадным корпусом под крепостью Карс, руководил штурмом последней. В начале 1878 года командовал войсками, которые рассеяли курдов, собравшихся в округах Ван и Муш для помощи турецкому гарнизону Батума. В ноябре 1878 года был пожалован в генерал-адъютанты и назначен командиром 2-го Кавказского корпуса. В 1879 году возглавил отряд, которому предстояло провести Ахалтекинскую экспедицию, но в начале похода заболел и вскоре умер. Был похоронен в Тифлисе.