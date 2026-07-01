ЛАЗАРЕВ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ЛАЗАРЕВ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - хан­тый­ский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье охот­ни­ка. Окон­чил Ос­тя­ко-Во­гуль­ский пе­да­го­гический тех­ни­кум (1938 год); ра­бо­тал в газете «Ос­тя­ко-Во­гуль­ская прав­да» (1939-1941 годы). Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны. Ос­но­во­по­лож­ник хан­тый­ской литературы. С 1950-х годов за­пи­сы­вал и пуб­ли­ко­вал хан­тый­ский фольк­лор, ис­сле­до­вал про­ис­хо­ж­де­ние ме­ст­ных гео­гра­фических на­зва­ний. Лазарев - ав­тор сти­хов, рас­ска­зов [сборник «На Об­ской зем­ле» («Ас мув­ны», 1960 год) и др.], ска­зок на хан­тый­ском и русском язы­ках.

Сочинения:

Рас­ска­зы и сказ­ки ста­ро­го Ики. Тю­мень, 1963.