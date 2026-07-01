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ЛАЗАРЕВ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ЛАЗАРЕВ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - хантыйский писатель.
Родился в семье охотника. Окончил Остяко-Вогульский педагогический техникум (1938 год); работал в газете «Остяко-Вогульская правда» (1939-1941 годы). Участник Великой Отечественной войны. Основоположник хантыйской литературы. С 1950-х годов записывал и публиковал хантыйский фольклор, исследовал происхождение местных географических названий. Лазарев - автор стихов, рассказов [сборник «На Обской земле» («Ас мувны», 1960 год) и др.], сказок на хантыйском и русском языках.
Сочинения:
Рассказы и сказки старого Ики. Тюмень, 1963.
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