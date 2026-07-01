ЛАЗАРЕВ ЕГОР ЕГОРОВИЧ

ЛАЗАРЕВ ЕГОР ЕГОРОВИЧ - российский ре­во­люционный дея­тель, пуб­ли­цист.

Из кре­по­ст­ных кре­сть­ян. Учил­ся в Са­мар­ской гим­на­зии (1867-1874 годы; не окон­чил). С 1873 года вхо­дил в на­род­нические круж­ки в Са­ма­ре, вёл ре­во­люционную про­па­ган­ду сре­ди кре­сть­ян Бу­зу­лук­ско­го у. В 1874 году аре­сто­ван и при­влечён к су­деб­но­му про­цес­су над уча­ст­ни­ка­ми «хо­ж­де­ния в на­род», в 1878 году оп­рав­дан и ос­во­бо­ж­дён за не­дос­тат­ком улик.

В 1878-1880 годах на во­енной служ­бе, уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1877-1878 годов. В 1883 году по­зна­ко­мил­ся с графом Л. Н. Тол­стым, за­тем пе­ре­пи­сы­вал­ся с ним (Лазарев - про­то­тип На­ба­то­ва в ро­ма­не Тол­сто­го «Вос­кре­се­ние»). В 1884 году аре­сто­ван за про­па­ган­ду сре­ди во­ен­ных, в 1885-1887 годах в ссыл­ке в селе Та­тау­ро­во Чи­тин­ско­го округа За­бай­каль­ской области, ра­бо­тал учи­те­лем в сель­ской шко­ле, по­зна­ко­мил­ся с Дж. Кен­на­ном. В 1888 году вновь аре­сто­ван за ан­типра­ви­тельственную дея­тель­ность и вы­слан в Ба­ла­ган­ский уезд Ниж­не­удин­ско­го округа Ир­кут­ской губернии.

В 1890 году при по­мо­щи груп­пы ссыль­ных, ру­ко­во­ди­мых М. А. На­тан­со­ном, бе­жал в США, ра­бо­тал на фер­мах, за­во­дах, на­бор­щи­ком в ти­по­гра­фии, ор­га­ни­зо­вал Американсоке общество по­мо­щи си­бир­ским ссыль­ным, уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти соз­дан­но­го С. М. Крав­чин­ским и Л. Б. Голь­ден­бер­гом Американского общества дру­зей русской сво­бо­ды (1891 год) и американского фи­лиа­ла лон­дон­ско­го журнала «Free Russia» («Сво­бод­ная Рос­сия», 1890 год). В 1894 году пред­стави­тель Фон­да воль­ной рус­ской прес­сы в Па­ри­же, в том же го­ду вы­слан из Фран­ции, жил в Лон­до­не, с 1896 года - в мес­теч­ке Бо­жи, близ города Кла­ран (Швей­ца­рия), вла­дел мо­лоч­ной фер­мой, где жи­ли мно­гие российские эмиг­ран­ты.

С 1900 года член Аг­рар­но-социа­ли­стической ли­ги, один из ор­га­ни­за­то­ров со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии (1901-1902 годы), вхо­дил в со­став За­гра­нич­но­го комитета пар­тии, с 1904 года член ЦК пар­тии, её де­ле­гат на Ам­стер­дам­ском кон­грес­се 2-го Ин­тер­на­цио­на­ла (1904 год), уча­ст­ник 1-го съез­да эсе­ров (декабрь 1905 года - январь 1906 года). С 1907 года в Рос­сии, экс­перт по аг­рар­ным во­про­сам фрак­ции эсе­ров 2-й Государственной ду­мы, из­дал ряд пар­тий­ных бро­шюр. Сек­ре­тарь ре­дак­ции журнала «Вест­ник зна­ния» (1909-1910 годы). В 1910 году аре­сто­ван за при­над­леж­ность к ра­ди­каль­ной пар­тии, при­го­во­рён к ссыл­ке в Си­бирь, за­ме­нён­ной в 1911 году вы­сыл­кой за гра­ни­цу. С 1911 года жил в Швей­ца­рии. Не­обос­но­ван­но об­ви­нён Департаментом по­ли­ции МВД Рос­сии в при­ча­ст­но­сти к убий­ст­ву П. А. Сто­лы­пи­на. Один из ре­дак­то­ров газеты «Но­во­сти» (Па­риж, 1914-1915 годы).

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года вновь в Рос­сии, член Са­мар­ско­го гу­берн­ско­го комитета эсе­ров, примк­нул к пра­вым эсе­рам. Из­бран де­пу­та­том Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния. Управ­ляю­щий ве­дом­ст­вом народного про­све­ще­ния в Ко­ми­те­те чле­нов Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния (1918 год). В 1919 году эмиг­ри­ро­вал, жил в Пра­ге, из­да­вал там ле­во­де­мо­кра­ти­че­скую га­зе­ту (с 1922 года - жур­нал) «Во­ля Рос­сии» (1920-1932 годы), объ­еди­няв­шую уме­рен­ных эсе­ров - сто­рон­ни­ков куль­тур­но­го со­труд­ни­че­ст­ва российской эмиг­ра­ции с СССР. Один из учре­ди­те­лей праж­ско­го Зем­го­ра (1921 год). Ав­тор вос­по­ми­на­ний «Моя жизнь» (1935 год), ох­ва­ты­ваю­щих пе­ри­од до 1888 года.

Сочинения :

Зем­ля и во­ля. СПб., 1906

Аг­рар­ный ка­те­хи­зис. М., 1917

Вос­по­ми­на­ния об ос­во­бо­ж­де­нии кре­сть­ян. М., 1918; Ле­нин-Уль­я­нов. Пра­га, 1924

Из пе­ре­пис­ки с друзь­я­ми. Уж­го­род, 1935.