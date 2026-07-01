ЛАЗАРЕВ ЕГОР ЕГОРОВИЧ
ЛАЗАРЕВ ЕГОР ЕГОРОВИЧ - российский революционный деятель, публицист.
Из крепостных крестьян. Учился в Самарской гимназии (1867-1874 годы; не окончил). С 1873 года входил в народнические кружки в Самаре, вёл революционную пропаганду среди крестьян Бузулукского у. В 1874 году арестован и привлечён к судебному процессу над участниками «хождения в народ», в 1878 году оправдан и освобождён за недостатком улик.
В 1878-1880 годах на военной службе, участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. В 1883 году познакомился с графом Л. Н. Толстым, затем переписывался с ним (Лазарев - прототип Набатова в романе Толстого «Воскресение»). В 1884 году арестован за пропаганду среди военных, в 1885-1887 годах в ссылке в селе Татаурово Читинского округа Забайкальской области, работал учителем в сельской школе, познакомился с Дж. Кеннаном. В 1888 году вновь арестован за антиправительственную деятельность и выслан в Балаганский уезд Нижнеудинского округа Иркутской губернии.
В 1890 году при помощи группы ссыльных, руководимых М. А. Натансоном, бежал в США, работал на фермах, заводах, наборщиком в типографии, организовал Американсоке общество помощи сибирским ссыльным, участвовал в деятельности созданного С. М. Кравчинским и Л. Б. Гольденбергом Американского общества друзей русской свободы (1891 год) и американского филиала лондонского журнала «Free Russia» («Свободная Россия», 1890 год). В 1894 году представитель Фонда вольной русской прессы в Париже, в том же году выслан из Франции, жил в Лондоне, с 1896 года - в местечке Божи, близ города Кларан (Швейцария), владел молочной фермой, где жили многие российские эмигранты.
С 1900 года член Аграрно-социалистической лиги, один из организаторов социалистов-революционеров партии (1901-1902 годы), входил в состав Заграничного комитета партии, с 1904 года член ЦК партии, её делегат на Амстердамском конгрессе 2-го Интернационала (1904 год), участник 1-го съезда эсеров (декабрь 1905 года - январь 1906 года). С 1907 года в России, эксперт по аграрным вопросам фракции эсеров 2-й Государственной думы, издал ряд партийных брошюр. Секретарь редакции журнала «Вестник знания» (1909-1910 годы). В 1910 году арестован за принадлежность к радикальной партии, приговорён к ссылке в Сибирь, заменённой в 1911 году высылкой за границу. С 1911 года жил в Швейцарии. Необоснованно обвинён Департаментом полиции МВД России в причастности к убийству П. А. Столыпина. Один из редакторов газеты «Новости» (Париж, 1914-1915 годы).
После Февральской революции 1917 года вновь в России, член Самарского губернского комитета эсеров, примкнул к правым эсерам. Избран депутатом Учредительного собрания. Управляющий ведомством народного просвещения в Комитете членов Учредительного собрания (1918 год). В 1919 году эмигрировал, жил в Праге, издавал там леводемократическую газету (с 1922 года - журнал) «Воля России» (1920-1932 годы), объединявшую умеренных эсеров - сторонников культурного сотрудничества российской эмиграции с СССР. Один из учредителей пражского Земгора (1921 год). Автор воспоминаний «Моя жизнь» (1935 год), охватывающих период до 1888 года.
Сочинения:
Земля и воля. СПб., 1906
Аграрный катехизис. М., 1917
Воспоминания об освобождении крестьян. М., 1918; Ленин-Ульянов. Прага, 1924
Из переписки с друзьями. Ужгород, 1935.