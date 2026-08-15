ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

Ранние годы

Андрей Петрович родился в 1787 г. Выходец из дворянского рода. Отец – правитель Владимирского наместничества, сенатор, тайный советник Петр Гаврилович Лазарев. Помимо Л. в семье были еще сыновья Михаил (будущий адмирал) и Алексей (будущий контр-адмирал).

Л. окончил морской кадетский корпус в 1804 г. Участник противостояния европейских держав. Был среди судов, блокирующих Рагузу, участник взятия о. Курцола.

Военная карьера

В 1812 г. плавал на «Борее», совершал рейды неподалеку от берегов Англии и Голландии. С 1815 г. – командир «Януса». Будучи лейтенантом, получил назначение капитаном брига «Новая Земля», на котором в 1819 г. отправился в Северный Ледовитый океан, чтобы осуществить описание берегов Новой Земли.

С 1822 г. – повышен до капитан-лейтенанта, получил в командование «Ладогу». На этом судне Л. предпринял кругосветное путешествие, по дороге посетив Камчатку и Русскую Америку, возвратившись в Кронштадт в октябре 1824 г. Повышен до капитана 2-го ранга.

С 1825 г. – командир 12-го флотского экипажа. Принял деятельное участие в спасательной операции по вызволению с мели судов во время наводнения в ноябре 1824 г.

С 1827 г. – капитан «Ольги». По заданию руководства в 1828 г. осуществил перегон «Кульма» из Архангельска в Кронштадт, назначен его капитаном. С 1829 г. – капитан 1-го ранга. В 1831 г. – командир отряда кораблей. Произвел доставку Великой княгини Елены Павловны и ее свиты в Плимут, в результате чего получил пожалование во флигель-адъютанты.

В 1832 г. Л. был передан в управление отряд военных кораблей, который занимался перевозкой раненых из Данцига в Кронштадт. Контр-адмирал. Возглавлял 2-ю бригаду 2-й флотской дивизии, затем – 3-ю бригаду 1-й флотской дивизии, позднее – 1-й флотскую дивизию.

В 1842 г. повышен до вице-адмирала, с назначением начальником 1-й флотской дивизии. В 1848 г. его дивизия, которая насчитывала двенадцать кораблей, предприняла плавание к Дании. Здесь Л. встретил 3-ю дивизию И.П. Епанчина, после чего продолжил совместный поход. 21 августа состоялись маневры, проведенные силами двух дивизий. 6 сентября отряды возвратились в Ревель и Свеаборг. Однако уже в мае – июне 1849 г. из-за нового конфликта между Пруссией и Данией Л. со своей дивизией возвратился к датским берегам. В итоге державы заключили новое перемирие. 25 июля 1-я дивизия под командованием Л. вернулась домой.

Умер Л. 11 сентября 1849 г.

Семья

Супруга – Анна Максимовна Коробка.