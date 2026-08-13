ЛАЗАРЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ЛАЗАРЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский ди­ри­жёр, народный артист РСФСР (1982 год).

В 1972 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су Л. М. Гинз­бур­га, в 1975 году - ас­пи­ран­ту­ру у не­го же. 1-я премия Ме­ж­дународного кон­кур­са фон­да Г. фон Ка­рая­на (Западный Бер­лин, 1972 год). С 1973 года ди­ри­жёр, в 1987-1995 годах главный ди­ри­жёр и художественный руководитель Боль­шо­го те­ат­ра (Мо­ск­ва).

Ди­ри­жи­ро­вал опе­ра­ми «Иг­рок» (1974 год) и «По­весть о на­стоя­щем че­ло­ве­ке» (1985 год) С. С. Про­кофь­е­ва, «Зо­ри здесь ти­хие» К. В. Мол­ча­но­ва (пер­вая поставлена, 1975 год), «По­хи­ще­ние Лу­ны» О. В. Так­та­ки­шви­ли (1977 год), «Мла­да» (опе­ра-ба­лет, 1988 год) и «Ночь пе­ред Ро­ж­де­ст­вом» (1990 год) Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «Ску­пой ры­царь» и «Але­ко» С. В. Рах­ма­ни­но­ва (обе 1994 год), ба­ле­та­ми И. Ф. Стра­вин­ско­го, Р. К. Щед­ри­на.

Ор­га­ни­за­тор и художественный руководитель Ан­самб­ля со­лис­тов ор­ке­ст­ра Боль­шо­го те­ат­ра (1977-1987 годы). В 1982 году ди­ри­жи­ро­вал по­ста­нов­кой опе­ры «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го в те­ат­ре «Ко­лон» (Бу­энос-Ай­рес). В 1992-1995 годах главный при­гла­шён­ный ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Би-Би-Си, в 1997-2005 годах главный ди­ри­жёр Ко­ро­лев­ско­го национального ор­ке­ст­ра Шот­лан­дии, за­тем - Фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра Япо­нии.

Про­дол­жа­ет ра­бо­тать как опер­ный ди­ри­жёр, вы­сту­па­ет с ве­ду­щи­ми сим­фо­ническими ор­ке­ст­ра­ми ми­ра, в т. ч. с ор­ке­ст­ром Санкт-Пе­тербургской фи­лар­мо­нии, с 2006 года - с Государственным ор­ке­ст­ром Рос­сии имени Е. Ф. Свет­ла­но­ва, с Национальным фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром Рос­сии (Мо­ск­ва). В об­шир­ном ре­пер­туа­ре вы­де­ля­ют­ся со­чи­не­ния русских ком­по­зи­то­ров. Сре­ди за­пи­сей: опе­ры «Ор­ле­ан­ская де­ва» П. И. Чай­ков­ско­го, «Об­ру­че­ние в мо­на­сты­ре» Про­кофь­е­ва, «Май­ская ночь» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, 2-я сим­фо­ния Рах­ма­ни­но­ва.

Государственная премия РСФСР (1986 год).