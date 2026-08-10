ЛАЗАРЬ ХРЕБЕЛЯНОВИЧ

ЛАЗАРЬ ХРЕБЕЛЯНОВИЧ - сербский князь в 1371-1389 годах.

Из знат­но­го ро­да, сын При­ба­ца Хре­бе­ля­но­ви­ча, при­двор­но­го сербского ко­ро­ля Сте­фа­на Ду­ша­на. По­сту­пил на ди­пло­ма­тическую служ­бу к Сте­фа­ну Ду­ша­ну, за­тем стал его вое­во­дой. С во­ца­ре­ни­ем Сте­фа­на Уро­ша V (1355-1371 годы) вла­дел об­шир­ны­ми тер­ри­то­рия­ми и имел ти­ту­лы Но­во­брдско­го и То­п­лиц­ко-По­лим­ско­го, а за­тем Руд­ниц­ко­го и Мо­рав­ско­го кня­зя.

С про­воз­гла­ше­ни­ем вто­рым сербским ца­рём Ву­ка­ши­на (1365-1371 годы) под­дер­жал Сте­фа­на Уро­ша V. По­сле смер­ти по­след­не­го и по­ра­же­ния Ву­ка­ши­на в 1371 году в бит­ве про­тив ту­рок при Чер­но­ме­не по­пы­тал­ся объ­е­ди­нить сербские зем­ли, за­ру­чив­шись под­держ­кой венгерского ко­ро­ля Лай­о­ша I Ве­ли­ко­го и при­знав се­бя его вас­са­лом. Сто­ли­цей го­су­дар­ст­ва Лазарь стал ос­но­ван­ный им город Кру­ше­вац. В 1373 году в сою­зе с бос­ний­ским ба­ном Твртко I раз­гро­мил вой­ско сербского жу­па­на Ни­ко­лы Ал­то­ма­но­ви­ча, по­сле че­го при­сое­ди­нил к сво­им вла­де­ни­ям об­лас­ти Ужи­це и Руд­ник.

К концу 1370-х годов под вла­стью Лазаря на­хо­ди­лись все северные и центральные сербские зем­ли, сам он име­но­вал­ся «Сте­фа­ном ве­ли­ким кня­зем Ла­за­рем» и но­сил ти­тул «бла­говер­но­го и са­мо­дер­жав­но­го гос­по­да­ря Сер­бии и При­мо­рья». Ле­ги­тим­ность его вла­сти при­да­вал брак с Ми­ли­цей из ди­на­стии Не­ма­ни­чей. По­род­нив­шись с пра­ви­те­ля­ми со­сед­них го­су­дарств, Лазарь уп­рочил ме­ж­ду­народные по­зи­ции Сер­бии.

По­кро­ви­тель­ст­во­вал Сербской пра­во­слав­ной церк­ви, ос­но­вал ряд хра­мов и мо­на­сты­рей, в т. ч. церковь Святого Сте­фа­на в городе Кру­ше­вац (Ла­за­ри­ца), монастырь Ра­ва­ни­ца. В 1375 году спо­соб­ст­во­вал при­зна­нию Кон­стан­ти­но­поль­ским пат­ри­ар­ха­том Сербского пат­ри­ар­ха­та. В 1386 году на­нёс по­ра­же­ние турецким си­лам под Плоч­ни­ком. Воз­гла­вил объ­еди­нён­ное вой­ско сер­бов и бос­ний­цев в Ко­сов­ской бит­ве 1389 года. Тя­же­ло ра­нен­ный, был взят в плен тур­ка­ми и обез­глав­лен. Около 1390-1391 годов при­чис­лен к ли­ку свя­тых как ве­ли­ко­му­че­ник.