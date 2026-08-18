ЛАЗАРЬ ЧЕТВЕРОДНЕВНЫЙ
ЛАЗАРЬ ЧЕТВЕРОДНЕВНЫЙ - христианский святой (I век).
Сведения о Лазаре связаны с евангельским сюжетом его воскрешения из мёртвых Иисусом Христом. Лазарь был жителем селения Вифания (близ Иерусалима), братом Марфы и Марии, его дом часто посещал Христос, который называл Лазаря Своим другом (Ин. 11:11). Когда Лазарь после смерти уже 4 дня пролежал во гробе, Христос воскресил его (Ин. 11:17-44). Воскрешение Лазаря было совершено накануне Страстей Христа.
О почитании гробницы Лазаря в Вифании свидетельствует Бурдигальский итинерарий (333 год) и упоминает испанская паломница Эгерия (Этерия) (395 год). Византийская базилика рядом с вифанской гробницей Лазаря в XII веке принадлежала ордену бенедиктинцев, которые построили вблизи неё вторую церковь, в XIV веке превращённую мусульманами в мечеть. От VIII века дошла проповедь, приписываемая Иоанну Эвбейскому, в которой впервые встречаются сведения о том, что Лазарь после воскрешения проповедовал Евангелие на Кипре, где и скончался. По преданию, на Кипре Лазарь был рукоположен апостолами Павлом и Варнавой во епископы города Китий (получившего в честь гробницы Лазаря название Ларнака); в Китии Лазарь посетила Пресвятая Богородица, которая подарила ему омофор и поручи. На рубеже IX-X веков при византийском императоре Льве VI Мудром мощи Лазаря были перенесены с Кипра в Константинополь. В церковь Святого Лазаря в Ларнаке хранится глава святого. В IX веке на Западе возникла легенда, получившая распространение благодаря Храбану Мавру, о том, что Лазарь проповедовал Евангелие в Провансе. На Западе мощи Лазаря почитались в Марселе, затем были перенесены в Отён в Бургундии. Однако некоторые исследователи считают, что эти мощи принадлежат Лазарю, епископу города Экс (умер в начале V века). В средние века почитались также реликвии Лазаря в церкви Святой Марии Магдалины на острове Камарг (в устье реки Рона, Прованс).
Воскрешение Лазаря в православных церквах празднуется в т. н. Лазареву субботу (канун праздника Входа Господня в Иерусалим), по календарям греческой церквей и РПЦ память Лазаря также - 17(30) октября, по календарю Римско-католической церкви - 29 июля.
Иконография
Сюжет «Воскрешения Лазаря» как прообраза Воскресения Христова широко использовался уже в ранних памятниках христианского искусства: живописи катакомб (более 40 изображений), саркофагах (саркофаг ребёнка, IV век, катакомбы Сан-Каллисто в Риме), консульских диптихах («Муранский диптих», IV век, Сокровищница собора, Монца) и др. Лазарь изображался в погребальных пеленах у выхода из гробницы рядом с коленопреклонёнными Марфой и Марией. Позднее его стали представлять восстающим из гроба (Н. Фроман, 1461 год, галерея Уффици, Флоренция).
В искусстве средних веков и Возрождения «Воскрешение Лазаря» в числе др. чудес присутствует в христологических циклах: мозаики церкви Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне (VI век), росписи церкви Святого Пантелеимона в Нерези (1164 год), росписи Джотто в Капелле дельи-Скровеньи в Падуе (1303-1306 годы) и т. д. В восточнохристианской живописи распространены иконы «Воскрешение Лазаря» (например, икона новгородской школы XV век, ГРМ). Произведения на этот сюжет создавали мастера Возрождения и Нового времени: алтарный образ Себастьяно дель Пьомбо по рисунку Микеланджело (1517-1519 годы, Национальная галерея, Лондон), работы Тинторетто (1579-1581 годы, Скуола-Гранде-ди-Сан-Рокко, Венеция), Караваджо (1608-1609 годы, Национальный музей, Мессина), Рембрандта (Музей искусства графства Лос-Анджелес, Лос-Анджелес), В. Ван Гога (1890 год, Музей В. Ван Гога, Амстердам), И. Ф. Овербека (1822 год, Кунстхалле, Карлсруэ).
В романском искусстве Бургундии и Прованса возникла необычная иконография, объединившая черты Лазаря, воскрешённого Христом, и нищего Лазаря из притчи Евангелия от Луки (Лк. 16:19–31). Лазарь-нищий изображается коронованным как святой Лазарь на портале церквей Сен- Трофим в Арле, Сен-Лазар в Авалоне и Сент-Мадлен в Везле, а также в соборе Сен-Лазар в Отёне. В соборе Отёна изображения Лазаря и его сестёр были помещены на главном портале (ныне муляж XIX век).
Ещё в раннем Средневековье Мария, сестра Лазаря, стала отождествляться с Марией Магдалиной, поэтому фигура Лазаря появляется в житийных циклах последней (росписи капеллы Марии Магдалины в Нижней церкви Святого Франциска в Ассизи, мастера круга Джотто, около 1315 года; алтарь Марии Магдалины в церкви Марии Магдалины в Тифенбронне, Л. Мозер, 1432 год). Шпалера «Прибытие Лазаря с Марфой и Марией Магдалиной в Сент-Мари-де- ла-Мер» (XVII век, сокровищница собора Сент-Фуа в Конке) отражает почитание Лазаря в Провансе.