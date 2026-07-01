ЛАЗАРЬ (БАРАНОВИЧ)
ЛАЗАРЬ (БАРАНОВИЧ) - украинский церковный и общественно-политический деятель, писатель.
Учился в Киевской братской школе, в Виленской и Калишской польских коллегиях. Преподаватель, затем ректор Киево-Могилянской академии. С 1657 года архиепископ Черниговский.
Сторонник сближения с Москвой и подчинения Киевской метрополии Московскому патриархату; одновременно выступал за автономию Украины, против ущемления прав украинского духовенства. Проявлял религиозную толерантность, считая возможным сосуществование в Украине различных христианских конфессий.
Писал на староукраинском, польском языках. Наиболее известны посвящённые царю Алексею Михайловичу книги проповедей «Меч духовный» (1666 год) и «Трубы словес проповедных» (1674 год); поэтические сборники «Аполлон Христианский» («Apollo chrześciański», 1670 год), «Лютня Аполлона» («Lutnia Apollinowa», 1671 год), «В венец Божией Матери» («W wieniec Bo ̇zey Matki», 1680 год). Творчество Барановича, выдержанное в духе высокого украинского барокко, отличают философско-морализаторский пафос, символико-аллегорическая образность.