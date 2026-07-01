ЛАЗАРЬ (БАРАНОВИЧ)

ЛАЗАРЬ (БАРАНОВИЧ) - украинский цер­ков­ный и об­щественно-по­ли­тический дея­тель, пи­са­тель.

Учил­ся в Ки­ев­ской брат­ской шко­ле, в Ви­лен­ской и Ка­лиш­ской польских кол­ле­ги­ях. Пре­по­да­ва­тель, за­тем рек­тор Кие­во-Мо­ги­лян­ской ака­де­мии. С 1657 года ар­хи­епископ Чер­ни­гов­ский.

Сто­рон­ник сбли­же­ния с Мо­ск­вой и под­чи­не­ния Ки­ев­ской мет­ро­по­лии Московскому пат­ри­ар­ха­ту; од­но­вре­мен­но вы­сту­пал за ав­то­но­мию Ук­раи­ны, про­тив уще­м­ле­ния прав украинского ду­хо­вен­ст­ва. Про­яв­лял религиозную то­ле­рант­ность, счи­тая воз­мож­ным со­су­ще­ст­во­ва­ние в Ук­раи­не различных хри­сти­ан­ских кон­фес­сий.

Пи­сал на ста­ро­ук­ра­ин­ском, поль­ском язы­ках. Наи­бо­лее из­вест­ны по­свя­щён­ные ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу кни­ги про­по­ве­дей «Меч ду­хов­ный» (1666 год) и «Тру­бы сло­вес про­по­вед­ных» (1674 год); по­этические сборники «Апол­лон Хри­сти­ан­ский» («Apollo chrześ­ci­ań­ski», 1670 год), «Лют­ня Апол­ло­на» («Lut­nia Apollinowa», 1671 год), «В ве­нец Бо­жи­ей Ма­те­ри» («W wieniec Bo ̇zey Matki», 1680 год). Твор­че­ст­во Барановича, вы­дер­жан­ное в ду­хе вы­со­ко­го украинского ба­рок­ко, от­ли­ча­ют фи­лософско-мо­ра­ли­за­тор­ский па­фос, сим­во­ли­ко-ал­ле­го­рическая об­раз­ность.