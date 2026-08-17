ЛАЗАРЬ

ЛАЗАРЬ - священник, деятель раннего старообрядчества, писатель.

Ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки ме­ж­ду 1619 и 1633. При­мы­кал к «Круж­ку рев­ни­те­лей бла­го­чес­тия». Не при­няв цер­ков­ную ре­фор­му пат­ри­ар­ха Ни­ко­на, Л. в 1653 скры­вал­ся вСав­ви­но-Сто­ро­жев­ском мо­на­сты­ре у ар­хим. Ни­ка­но­ра, бу­ду­ще­го ру­ко­во­ди­те­ля Со­ло­вец­ко­го вос­ста­ния 1667–76, но вско­ре был аре­сто­ван и от­прав­лен в ссыл­ку в То­больск, где при­об­рёл мно­го сто­рон­ни­ков. В но­яб. 1665 воз­вра­щён в Мо­ск­ву. В декабре то­го же го­да пе­ре­ве­дён в Пус­то­зер­ский ост­рог в ни­зовь­ях р. Пе­чо­ра. При­быв­ше­го ту­да в авг. 1666 Л. вско­ре вновь от­пра­ви­ли в Мо­ск­ву, где за­ко­ва­ли в кан­да­лы и по­са­ди­ли на цепь на Пат­ри­ар­шем дво­ре. По­пыт­ки его уве­щать ус­пе­ха не име­ли. Ос­но­ва­ни­ем для при­вле­че­ния Л. к цер­ков­но­му су­ду ста­ли его со­чи­не­ния, ко­то­рые Боль­шой Мо­с­ков­ский со­бор 1666–67 об­су­ж­дал в от­сут­ст­вие ав­то­ра. По по­ру­че­нию со­бо­ра раз­бор по­ле­мич. со­чи­не­ний Л. и Ни­ки­ты До­б­ры­ни­на пред­при- нял Си­ме­он По­лоц­кий в кн. «Жезл прав­ле­ния». 17(27).7.1667 Л. от­ка­зал­ся при­нес­ти по­кая­ние со­бо­ру. Он был пре­дан ана­фе­ме, 27.8(6.9).1667 под­верг­нут уре­за­нию язы­ка, а за­тем вме­сте с про­то­по­па­ми Ав­ва­кумом, Ни­ки­фо­ром и ино­ком Епи­фа­ни­ем вновь со­слан в Пус­то­зер­ский ост­рог (позд­нее ту­да же был со­слан диа­кон Фёдор Ива­нов), где вме­сте со свои­ми еди­но­вер­ца­ми про­вёл в за­то­че­нии в зем­ля­ной тюрь­ме 15 лет.

В ссыл­ке Л. про­дол­жил ли­те­ра­тур­но-по­ле­мич. дея­тель­ность (бы­строе воз­вра­ще­ние чёт­ко­сти ре­чи он свя­зы­вал с по­мо­щью про­ро­ка Илии). Ак­тив­ность уз­ни­ков под­толк­ну­ла вла­сти к уже­сто­че­нию их со­дер­жа­ния. По цар­ско­му ука­зу в 1670 Л., Фё­до­ру и Епи­фа­нию вто­рич­но уре­за­ли язы­ки и от­сек­ли ки­сти пра­вых рук. В Стра­ст­ную пят­ни­цу 1682 пус­то­зер­ские уз­ни­ки бы­ли со­жже­ны.

В не­боль­шом по объ­ё­му соч. Л. «Рос­пись вкрат­це, в чем но­вые кни­ги со ста­ры­ми не со­глас­ны и не сходятся» со­дер­жит­ся крат­кий раз­бор цер­ков­ных но­во­вве­де­ний и от­ли­чий но­во­пе­чат­ных книг от ста­ро­пе­чат­ных; отд. за­пис­ка по­свя­ще­на об­ли­че­нию трое­пер­стия. Бо­лее про­стран­ные со­чи­не­ния Л. – его че­ло­бит­ные ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу и пат­ри­ар­ху Ио­а­са­фу II, в ко­то­рых он апел­ли­ро­вал не толь­ко к Свя­щен­но­му Пи­са­нию, но и к со­бы­ти­ям цер­ков­ной ис­то­рии, в т. ч. рус­ской. В че­ло­бит­ной ца­рю Л. об­ви­нял в рас­ко­ле пре­ж­де все­го цер­ков­ные вла­сти – пат­ри­ар­ха Ни­ко­на, из­ме­нив­ше­го в от­сут­ст­вие ца­ря «свя­той чин», и «уче­ни­ков Ни­ко­но­вых», под­виг­ших ца­ря на гнев про­тив ста­ро­об­ряд­цев. Л. при­зы­вал ца­ря вос­ста­но­вить и хра­нить древ­нее бла­го­чес­тие, на ко­то­ром зи­ж­дет­ся цар­ская власть. В до­ка­за­тель­ст­во пра­во­ты ста­ро­об­ряд­цев Л., про­ся ца­ря дать ему оч­ную став­ку с про­тив­ни­ка­ми, вы­ра­зил го­тов­ность взой­ти на огонь (под­верг­нуть­ся Бо­жию су­ду): тот, кто прав, дол­жен был уце­леть в ог­не. В че­ло­бит­ной пат­ри­ар­ху Л., об­ли­чая цер­ков­ные вла­сти, на­зы­вал суд ар­хие­ре­ев, при­знав­ший но­вые об­ря­ды, не­за­кон­ным, ут­вер­ждал, что пре­сле­до­ва­ния ста­ро­об­ряд­цев со­еди­ни­ли их с «преж­ни­ми свя­ты­ми му­че­ни­ка­ми».

Л. поль­зо­вал­ся боль­шим по­чи­та­ни­ем в ста­ро­об­рядч. сре­де уже в нач. 18 в. как ис­по­вед­ник и «му­че­ник за ве­ру»; по­ве­ст­во­ва­ние о нём во­шло в соч. «Ви­но­град рос­сий­ский…» С. Де­ни­со­ва (см. Де­ни­со­вы). Офиц. про­слав­ле­ние со­стоя­лось на за­се­да­нии Со­бо­ра рос. ста­ро­об­рядч. епи­ско­пов (Бе­ло­кри­ниц­кой ие­рар­хии) 31.5(13.6).1917 [день па­мя­ти – 14(27) ап­ре­ля].

Сочинения :

[Со­чи­не­ния] ро­ма­но-бо­ри­сог­леб­ско­го по­па Ла­за­ря // Ма­те­риа­лы для ис­то­рии рас­ко­ла за пер­вое вре­мя его су­ще­ст­во­ва­ния / Под ред. Н. И. Суб­бо­ти­на. М., 1878. Т. 4. С. 179–284;

Сказ­ка по­па Ла­за­ря о ду­хов­ном де­ле свя­тей­ше­го пат­ри­ар­ха Ио­а­са­фа // Бар­сков Я. Л. Па­мят­ни­ки пер­вых лет рус­ско­го ста­ро­об­ряд­че­ст­ва. СПб., 1912. С. 53–67.

Автор статьи: Юхи­мен­ко Е. М.