ЛАЗАРЬ
ЛАЗАРЬ - священник, деятель раннего старообрядчества, писатель.
Рукоположен в священники между 1619 и 1633. Примыкал к «Кружку ревнителей благочестия». Не приняв церковную реформу патриарха Никона, Л. в 1653 скрывался вСаввино-Сторожевском монастыре у архим. Никанора, будущего руководителя Соловецкого восстания 1667–76, но вскоре был арестован и отправлен в ссылку в Тобольск, где приобрёл много сторонников. В нояб. 1665 возвращён в Москву. В декабре того же года переведён в Пустозерский острог в низовьях р. Печора. Прибывшего туда в авг. 1666 Л. вскоре вновь отправили в Москву, где заковали в кандалы и посадили на цепь на Патриаршем дворе. Попытки его увещать успеха не имели. Основанием для привлечения Л. к церковному суду стали его сочинения, которые Большой Московский собор 1666–67 обсуждал в отсутствие автора. По поручению собора разбор полемич. сочинений Л. и Никиты Добрынина предпри- нял Симеон Полоцкий в кн. «Жезл правления». 17(27).7.1667 Л. отказался принести покаяние собору. Он был предан анафеме, 27.8(6.9).1667 подвергнут урезанию языка, а затем вместе с протопопами Аввакумом, Никифором и иноком Епифанием вновь сослан в Пустозерский острог (позднее туда же был сослан диакон Фёдор Иванов), где вместе со своими единоверцами провёл в заточении в земляной тюрьме 15 лет.
В ссылке Л. продолжил литературно-полемич. деятельность (быстрое возвращение чёткости речи он связывал с помощью пророка Илии). Активность узников подтолкнула власти к ужесточению их содержания. По царскому указу в 1670 Л., Фёдору и Епифанию вторично урезали языки и отсекли кисти правых рук. В Страстную пятницу 1682 пустозерские узники были сожжены.
В небольшом по объёму соч. Л. «Роспись вкратце, в чем новые книги со старыми не согласны и не сходятся» содержится краткий разбор церковных нововведений и отличий новопечатных книг от старопечатных; отд. записка посвящена обличению троеперстия. Более пространные сочинения Л. – его челобитные царю Алексею Михайловичу и патриарху Иоасафу II, в которых он апеллировал не только к Священному Писанию, но и к событиям церковной истории, в т. ч. русской. В челобитной царю Л. обвинял в расколе прежде всего церковные власти – патриарха Никона, изменившего в отсутствие царя «святой чин», и «учеников Никоновых», подвигших царя на гнев против старообрядцев. Л. призывал царя восстановить и хранить древнее благочестие, на котором зиждется царская власть. В доказательство правоты старообрядцев Л., прося царя дать ему очную ставку с противниками, выразил готовность взойти на огонь (подвергнуться Божию суду): тот, кто прав, должен был уцелеть в огне. В челобитной патриарху Л., обличая церковные власти, называл суд архиереев, признавший новые обряды, незаконным, утверждал, что преследования старообрядцев соединили их с «прежними святыми мучениками».
Л. пользовался большим почитанием в старообрядч. среде уже в нач. 18 в. как исповедник и «мученик за веру»; повествование о нём вошло в соч. «Виноград российский…» С. Денисова (см. Денисовы). Офиц. прославление состоялось на заседании Собора рос. старообрядч. епископов (Белокриницкой иерархии) 31.5(13.6).1917 [день памяти – 14(27) апреля].
Сочинения:
[Сочинения] романо-борисоглебского попа Лазаря // Материалы для истории раскола за первое время его существования / Под ред. Н. И. Субботина. М., 1878. Т. 4. С. 179–284;
Сказка попа Лазаря о духовном деле святейшего патриарха Иоасафа // Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912. С. 53–67.
Автор статьи: Юхименко Е. М.