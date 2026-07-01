ЛАЙОШ II
ЛАЙОШ II - венгерский и чешский король (с 13.03.1516 года).
Из династии Ягеллонов, сын Владислава II. Для обеспечения за Лайошем II престолонаследия коронация его венгерской короной состоялась в 1508 году, чешской - в 1509 году; реально стал править только по достижении совершеннолетия и принесения королевской присяги 11.12.1521 года.
В 1522 года сочетался браком с Марией Габсбург, сестрой будущего императора Священной Римской империи Фердинанда I Габсбурга, женатого, в свою очередь, на сестре Лайоша II Анне (после смерти Лайоша II Габсбурги, используя этот двойной брачный союз, утвердились на чешском, а позднее и венгерском престоле).
В 1522-1523 годах безуспешно пытался укрепить позиции королевской власти в Чехии и Венгрии, подорванные феодальными междоусобицами, опустошением казны и фактической утратой королевского домена. В условиях военной угрозы со стороны Османской империи просил, но не получил помощи европейских монархов.
Выступив с венгерскими войсками против турок в Мохачской битве 1526 года, Лайош II потерпел сокрушительное поражение. Спасаясь бегством, он утонул в Дунае. После смерти Лайоша II усилившаяся турецкая экспансия и борьба между претендентами на венгерский престол привели к распаду средневекового венгерского королевства.