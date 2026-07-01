ЛАЙОШ II

ЛАЙОШ II - венгерский и чешский ко­роль (с 13.03.1516 года).

Из ди­на­стии Ягел­ло­нов, сын Вла­ди­сла­ва II. Для обес­пе­че­ния за Лайошем II пре­сто­ло­нас­ле­дия ко­ро­на­ция его венгерской ко­ро­ной со­стоя­лась в 1508 году, чеш­ской - в 1509 году; ре­аль­но стал пра­вить толь­ко по дос­ти­же­нии со­вер­шен­но­ле­тия и при­не­се­ния ко­ро­лев­ской при­ся­ги 11.12.1521 года.

В 1522 года со­че­тал­ся бра­ком с Ма­ри­ей Габс­бург, се­ст­рой бу­ду­ще­го им­пе­ра­то­ра Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Фер­ди­нан­да I Габс­бур­га, же­на­то­го, в свою оче­редь, на се­ст­ре Лайоша II Ан­не (по­сле смер­ти Лайоша II Габс­бур­ги, ис­поль­зуя этот двой­ной брач­ный со­юз, ут­вер­ди­лись на чеш­ском, а позд­нее и венгерском пре­сто­ле).

В 1522-1523 годах без­ус­пеш­но пы­тал­ся ук­ре­пить по­зи­ции ко­ро­лев­ской вла­сти в Че­хии и Венг­рии, по­дор­ван­ные феодальными меж­до­усо­би­ца­ми, опус­то­ше­ни­ем каз­ны и фак­тической ут­ра­той ко­ро­лев­ско­го до­ме­на. В ус­ло­ви­ях во­енной уг­ро­зы со сто­ро­ны Ос­ман­ской им­пе­рии про­сил, но не по­лу­чил по­мо­щи ев­ропейских мо­нар­хов.

Вы­сту­пив с венгерскими вой­ска­ми про­тив ту­рок в Мо­хач­ской бит­ве 1526 года, Лайош II по­тер­пел со­кру­ши­тель­ное по­ра­же­ние. Спа­са­ясь бег­ст­вом, он уто­нул в Ду­нае. По­сле смер­ти Лайоша II уси­лив­шая­ся турецкая экс­пан­сия и борь­ба ме­ж­ду пре­тен­ден­та­ми на венгерский пре­стол при­ве­ли к рас­па­ду средневекового венгерского ко­ро­лев­ст­ва.