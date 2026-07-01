ЛАЙОШ I ВЕЛИКИЙ

ЛАЙОШ I ВЕЛИКИЙ - ко­роль Венг­рии (с 16.07.1342 года) и Поль­ши (под име­нем Лю­до­вик Вен­гер­ский; с 17.11.1370 года).

Из 2-й Ан­жуй­ской ди­на­стии, сын Кар­ла I Ро­бер­та. В 1344 году до­бил­ся воз­ве­де­ния на не­апо­ли­тан­ский пре­стол сво­его млад­ше­го бра­та Ан­д­ра­ша. По­сле убий­ст­ва по­след­не­го в сентябре 1345 года, в ор­га­ни­за­ции ко­то­ро­го Лайош I по­доз­ре­вал его же­ну Джо­ван­ну, в 1347-1348 годах и в 1350 году воз­гла­вил по­хо­ды про­тив неё. Не­смот­ря на во­енные ус­пе­хи, Лайош I был вы­ну­ж­ден от­ка­зать­ся от при­тя­за­ний на не­апо­ли­тан­скую ко­ро­ну из-за про­ти­во­дей­ст­вия па­пы Кли­мен­та VI (1342-1352 годы).

В 1351 году под­твер­дил Зо­ло­тую бул­лу 1222 года (за ис­клю­че­ни­ем пунк­та о сво­бод­ном от­чу­ж­де­нии бе­не­фи­ция в слу­чае от­сут­ст­вия пря­мых на­след­ни­ков), рас­про­стра­нил на­ло­го­вый им­му­ни­тет на дво­рян­ст­во всех об­лас­тей ко­ро­лев­ст­ва, что спо­соб­ст­во­вало фор­ми­ро­ва­нию в Венг­рии еди­но­го дво­рян­ско­го со­сло­вия; рег­ла­мен­ти­ро­вал в мас­шта­бах все­го ко­ро­лев­ст­ва кре­сть­ян­ские по­вин­но­сти в поль­зу фео­да­лов, ус­та­но­вил еди­ный на­лог. Ак­тив­но бо­рол­ся про­тив язы­че­ст­ва и бо­го­миль­ст­ва.

В сою­зе с Поль­шей в 1350-х годах не­од­но­крат­но вы­сту­пал про­тив ли­тов­цев. Вёл борь­бу с Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­кой, в 1356-1358 годах под­чи­нил се­бе го­ро­да дал­ма­тин­ско­го по­бе­ре­жья. По­сле рас­па­да Сер­бии за­хва­тил её северную часть, на ко­рот­кое вре­мя (1365-1369 годы) ус­та­но­вил свою власть над ча­стью Бол­га­рии, ос­но­вав там Ви­дин­ское бан­ст­во (смотрите в статье Ви­дин­ское цар­ст­во).

По­сле кон­чи­ны Ка­зи­ми­ра III Ве­ли­ко­го в со­от­вет­ст­вии с до­го­во­ром 1339 года всту­пил на польский пре­стол. Из­дал Ко­шиц­кий при­ви­лей 1374 года. По­сле смер­ти Лайоша I венгерская ко­ро­на пе­ре­шла к его до­че­ри Ма­рии (1382-1395 годы), а польский пре­стол за­ня­ла другая дочь - Яд­ви­га (1384-1399 годы, с 1386 года вме­сте с му­жем Вла­ди­сла­вом II Ягай­ло).