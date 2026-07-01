ЛАЙОШ I ВЕЛИКИЙ
ЛАЙОШ I ВЕЛИКИЙ - король Венгрии (с 16.07.1342 года) и Польши (под именем Людовик Венгерский; с 17.11.1370 года).
Из 2-й Анжуйской династии, сын Карла I Роберта. В 1344 году добился возведения на неаполитанский престол своего младшего брата Андраша. После убийства последнего в сентябре 1345 года, в организации которого Лайош I подозревал его жену Джованну, в 1347-1348 годах и в 1350 году возглавил походы против неё. Несмотря на военные успехи, Лайош I был вынужден отказаться от притязаний на неаполитанскую корону из-за противодействия папы Климента VI (1342-1352 годы).
В 1351 году подтвердил Золотую буллу 1222 года (за исключением пункта о свободном отчуждении бенефиция в случае отсутствия прямых наследников), распространил налоговый иммунитет на дворянство всех областей королевства, что способствовало формированию в Венгрии единого дворянского сословия; регламентировал в масштабах всего королевства крестьянские повинности в пользу феодалов, установил единый налог. Активно боролся против язычества и богомильства.
В союзе с Польшей в 1350-х годах неоднократно выступал против литовцев. Вёл борьбу с Венецианской республикой, в 1356-1358 годах подчинил себе города далматинского побережья. После распада Сербии захватил её северную часть, на короткое время (1365-1369 годы) установил свою власть над частью Болгарии, основав там Видинское банство (смотрите в статье Видинское царство).
После кончины Казимира III Великого в соответствии с договором 1339 года вступил на польский престол. Издал Кошицкий привилей 1374 года. После смерти Лайоша I венгерская корона перешла к его дочери Марии (1382-1395 годы), а польский престол заняла другая дочь - Ядвига (1384-1399 годы, с 1386 года вместе с мужем Владиславом II Ягайло).