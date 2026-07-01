ЛАЙОНС, ДЖОЗЕФ АЛОИЗИУС

Ла́йонс ( англ. Lyons) , Джозеф Алоизиус (15.09.1879, Стэнли, Тасмания — 07.04.1939, Сидней) — австралийский политик, премьер-министр Австралийского Союза (АС) в 1931—1939. Родился в семье ирландских иммигрантов, рано начал трудиться. Обучался в католической школе в Альверстоне, в муниципальной школе в Стэнли, затем продолжил образование в колледже в Хобарте.

Член Лейбористской партии Австралии (АЛП), с 1909 — депутат законодательного собрания штата Тасмания. Выступал за социальные реформы. Делал быструю партийную карьеру: с 1912 — глава регионального отделения партии, в 1914 — заместитель руководителя центрального аппарата АЛП. В 1914—1916 занимал посты казначея, министра образования и министра железных дорог в правительстве штата, провел реформы в области образования. В конце 1916, после раскола в АЛП, Л. стал лидером оппозиции (1916—1923).

В 1923 возглавил лейбористское правительство Тасмании, являлся главой казначейства и министерства железных дорог. Проиграл выборы в 1928, в 1929 был избран в Палату представителей АС. Получил в лейбористском правительстве Дж. Скаллина посты генерального почтмейстера, министра труда и железных дорог, также исполнял обязанности главы казначейства. Предложил план выхода из экономического кризиса, предполагавший сбалансированный бюджет, урезание государственных расходов, стабилизацию цен посредством монетарного контроля, предоставление кредитов на развитие промышленного производства. Конфликт с лейбористами в конце 1930 — начале 1931 привел к уходу Л. из правительства и АЛП.

В союзе с националистами стал одним из организаторов Партии единой Австралии (United Australia Party, ПЕА), лидером партии. В декабре 1931 ПЕА одержала победу на выборах, Л. занял пост премьер-министра АС. В результате политики правительства Л. экономическая ситуация в стране постепенно стабилизировалась.

В конце 1930-х внутри команды Л. начались трения, повлиявшие на его здоровье. Скончался от сердечного приступа. Похоронен в Девонпорте, Тасмания. Отец 12 детей.

Лит. : Lyons E. M . So We Take Comfort. London, 1965; Idem. Among the Carrion Crows. Adelaide, 1972; Hart Ph. R. J. A. Lyons: A Political Biography. Ph.D. thesis Australian National University, 1967; Lloyd C. J. The Formation and Development of the United Australia party, 1929—37. Ph.D. thesis Australian National University, 1984.