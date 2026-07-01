ЛАЙНСДОРФ ЭРИХ

ЛАЙНСДОРФ ЭРИХ - американский ди­ри­жёр.

По на­цио­наль­но­сти ав­ст­ри­ец. В 1930 году учил­ся в «Мо­цар­те­уме», в 1931-1933 годах - в Вен­ской ака­де­мии му­зы­ки. Де­бю­ти­ровал в 1933 году в Ве­не. Был ас­си­стен­том Б. Валь­те­ра и А. Тос­ка­ни­ни на Зальц­бург­ских фес­ти­ва­лях в 1934-1937 годах. С 1937 года жил в США (гра­ж­дан­ст­во с 1942 года).

С 1938 года ре­гу­ляр­но ди­ри­жи­ро­вал в те­ат­ре «Мет­ро­по­литен-опе­ра» (с осо­бым ус­пе­хом - немецкими и австрийскими опе­ра­ми), ра­бо­тал с Клив­ленд­ским сим­фо­ни­че­ским (с 1943 года) и Ро­че­стер­ским фи­лар­мо­ни­че­ским (главный ди­ри­жёр в 1947-1956 годах) ор­ке­ст­ра­ми.

В 1956-1957 годах музыкальный руководитель Городской опе­ры Нью-Йор­ка, в 1962-1969 годах главный ди­ри­жёр Бос­тон­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра, в 1977-1980 годах главный ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра За­пад­но­бер­лин­ско­го ра­дио.

Сре­ди мно­го­численных ау­дио­за­пи­сей: опе­ры «Ту­ран­дот» и «Чио-Чио-сан» Дж. Пуч­чи­ни (1959, 1962 годы), «Мёрт­вый го­род» Э. В. Корн­голь­да (1975 год), все фортепианные кон­цер­ты Л. ван Бет­хо­ве­на (со­лист Ар­тур Ру­бин­штейн, 1963-1967 годы).

Сочинения :

Cadenza: a musical career. Boston, 1976

В за­щи­ту ком­по­зи­то­ра. М., 1988

E. Leins­dorf on music. Portland, 1997.