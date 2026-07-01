ЛАЙНСДОРФ ЭРИХ
ЛАЙНСДОРФ ЭРИХ - американский дирижёр.
По национальности австриец. В 1930 году учился в «Моцартеуме», в 1931-1933 годах - в Венской академии музыки. Дебютировал в 1933 году в Вене. Был ассистентом Б. Вальтера и А. Тосканини на Зальцбургских фестивалях в 1934-1937 годах. С 1937 года жил в США (гражданство с 1942 года).
С 1938 года регулярно дирижировал в театре «Метрополитен-опера» (с особым успехом - немецкими и австрийскими операми), работал с Кливлендским симфоническим (с 1943 года) и Рочестерским филармоническим (главный дирижёр в 1947-1956 годах) оркестрами.
В 1956-1957 годах музыкальный руководитель Городской оперы Нью-Йорка, в 1962-1969 годах главный дирижёр Бостонского симфонического оркестра, в 1977-1980 годах главный дирижёр Симфонического оркестра Западноберлинского радио.
Среди многочисленных аудиозаписей: оперы «Турандот» и «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини (1959, 1962 годы), «Мёртвый город» Э. В. Корнгольда (1975 год), все фортепианные концерты Л. ван Бетховена (солист Артур Рубинштейн, 1963-1967 годы).
Сочинения:
Cadenza: a musical career. Boston, 1976
В защиту композитора. М., 1988
E. Leinsdorf on music. Portland, 1997.