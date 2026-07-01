ЛАЙНЕ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЛАЙНЕ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - карельский писатель, переводчик.
Писал на финском языке. Родился в семье крестьянина; учился в Карельском педагогическом инстиуте. Участник Великой Отечественной войны. С 1950 года работал в республиканской газете «Тотуус»; главный редактор журнала «Пуналиппу» (1954-1980 годы).
На творчество Лайне заметное влияние оказали фольклорные традиции. Автор поэтических сборников: «Утро» (1939 год, в соавторстве), «Весть весны» (1953 год), «Счастье солдата» (1958 год), «Годовые кольца» (1968 год); поэм, воспевающих советский образ жизни: «Мы коммунисты» (1962 год), «На перепутье» (1967 год) и др.
В поздних стихах обратился к общечеловеческой проблематике: сборники «Из поколения в поколение» (1974 год), «Четыре десятилетия» (1977 год), «Ветреный вечер» (1981 год). Переводил на финский язык произведения Н. А. Некрасова, А. С. Грибоедова, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. Т. Твардовского; принимал участие в переводе на русский язык избранных рун «Калевалы».
Сочинения:
Весенний поток. Стихи. Проза. Петрозаводск, 1980 (на фин. яз.)
Стихотворения и поэмы. Петрозаводск, 1980.