ЛАЙНЕ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЛАЙНЕ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - ка­рельский пи­са­тель, пе­ре­во­дчик.

Пи­сал на финском языке. Ро­дил­ся в се­мье кре­сть­я­ни­на; учил­ся в Ка­рель­ском пе­да­го­гическом инстиуте. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны. С 1950 года ра­бо­тал в рес­пуб­ли­кан­ской газете «То­ту­ус»; главный ре­дак­тор журнала «Пу­на­лип­пу» (1954-1980 годы).

На твор­че­ст­во Лайне за­мет­ное влия­ние ока­за­ли фольк­лор­ные тра­ди­ции. Ав­тор по­этических сборников: «Ут­ро» (1939 год, в со­ав­тор­ст­ве), «Весть вес­ны» (1953 год), «Сча­стье сол­да­та» (1958 год), «Го­до­вые коль­ца» (1968 год); по­эм, вос­пе­ваю­щих со­вет­ский об­раз жиз­ни: «Мы ком­му­ни­сты» (1962 год), «На пе­ре­пу­тье» (1967 год) и др.

В позд­них сти­хах об­ра­тил­ся к об­ще­че­ло­ве­че­ской про­бле­ма­ти­ке: сборники «Из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние» (1974 год), «Че­ты­ре де­ся­ти­ле­тия» (1977 год), «Вет­ре­ный ве­чер» (1981 год). Пе­ре­во­дил на финский язык про­из­ве­де­ния Н. А. Не­кра­со­ва, А. С. Гри­бое­до­ва, В. В. Мая­ков­ско­го, С. А. Есе­ни­на, А. Т. Твар­дов­ско­го; при­ни­мал уча­стие в пе­ре­во­де на русский язык из­бран­ных рун «Ка­ле­ва­лы».

Сочинения :

Ве­сен­ний по­ток. Сти­хи. Про­за. Пет­ро­за­водск, 1980 (на фин. яз.)

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. Пет­ро­за­водск, 1980.