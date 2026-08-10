ЛАЙ ВИЛЬГЕЛЬМ АВГУСТ
ЛАЙ ВИЛЬГЕЛЬМ АВГУСТ - немецкий педагог, теоретик экспериментальной педагогики.
Образование получил в Высшей технической школе в Карлсруэ и в университете Фрайбурга. С 1892 года преподавал в учительской семинарии в Карлсруэ. Доктор философии (1903 год).
Последователь Э. Мёймана, Лай исходил из биолого-психологической трактовки единства восприятия, умственной переработки воспринятого и выражения сложившихся представлений соответствующим действием. Решающее значение в педагогической практике придавал организации «действия», в понятие которого включал любую практическую и творческую деятельность учащихся и их поведение. Именно действие ученика совместно со сверстниками в рамках т. н. школьной общины составляет, по Лайю, смысл воспитания, способствуя социализации учащихся (смотрите «Педагогика действия»).
Лай считал, что «школа действия» способна изменить социальную действительность Германии, а экспериментальная педагогика - синтезировать все педагогические искания начала XX века. «Школа действия» как учебно-воспитательная система не выдержала проверки практикой массового обучения и превратилась в иллюстративную школу, главные принципы которой (трудовое обучение детей через иллюстрирование получаемых знаний) использовались в 1920-х годах в школах многих стран, в т. ч. и в России.
Сочинения:
Экспериментальная дидактика. 2-е изд. СПб., 1910
Школа действия. 2-е изд. П., 1920
Die Lebensgemeinschaftsschule. Österwieck, 1927
Экспериментальная педагогика. М.; Л., 1927.